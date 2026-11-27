https://ukraina.ru/20261127/politicheskiy-spektakl-i-yarost-liderov--sorvannyy-sammit-obnazhil-raskol-v-es-1084768767.html
"Политический спектакль и ярость лидеров": сорванный саммит обнажил раскол в ЕС
"Политический спектакль и ярость лидеров": сорванный саммит обнажил раскол в ЕС - 27.11.2026 Украина.ру
"Политический спектакль и ярость лидеров": сорванный саммит обнажил раскол в ЕС
Саммит по бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы и кредиту Киеву оказался сорван из-за яростного протеста семи стран ЕС. Об этом со ссылкой на источники утром 27 ноября пишет издание Politico
2026-11-27T06:59
2026-11-27T06:59
2026-11-27T07:05
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Об отмене второго дня саммита ЕС по бюджету из-за разногласий между его членами, ранее на брифинге в Брюсселе заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Около 22:00 стало ясно, что саммит оказался в кризисной ситуации: Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия выразили протест против того, как проходили переговоры... Один из них [источников] отметил, что лидеры были "в ярости"", — говорится в материале Politico.Один из дипломатических источников издания также отметил, что председатель Евросовета Антониу Кошта в процессе новых переговоров рискует "сорваться в пропасть", поэтому для продолжения дискуссии могут потребоваться "другие фигуры"."Этот политический спектакль обнажил растущую враждебность между так называемыми "бережливыми" странами и группой "друзей политики сплочения", которые выступают против сокращения расходов на сельское хозяйство и региональное развитие", — пишет издание.Руководство Евросоюза ранее признало полное отсутствие результатов по двум ключевым финансовым вопросам саммита в Брюсселе: согласованию многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и предоставлению Украине нового кредита на €45 млрд.Подробнее об этом - в публикации Кошта объявил о переносе вопроса по кредиту для Киева на декабре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261127/novye-dengi-dlya-kieva-zavisli-merts-zayavil-ob-otmene-vtorogo-dnya-sammita-es-1084766470.html
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украина.ру, новости, брюссель, евросовет, ес, politico, германия, фридрих мерц, киев, евросоюз, европа, дания, нидерланды, австрия, финляндия, швеция, бельгия, саммит, недружественные страны, украина, бюджет, военная помощь украине, финансирование, конфликт
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"Политический спектакль и ярость лидеров": сорванный саммит обнажил раскол в ЕС
06:59 27.11.2026 (обновлено: 07:05 27.11.2026)
Саммит по бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы и кредиту Киеву оказался сорван из-за яростного протеста семи стран ЕС. Об этом со ссылкой на источники утром 27 ноября пишет издание Politico
Об отмене второго дня саммита ЕС по бюджету из-за разногласий между его членами, ранее на брифинге в Брюсселе заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Около 22:00 стало ясно, что саммит оказался в кризисной ситуации: Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия выразили протест против того, как проходили переговоры... Один из них [источников] отметил, что лидеры были "в ярости"", — говорится в материале Politico.
Один из дипломатических источников издания также отметил, что председатель Евросовета Антониу Кошта в процессе новых переговоров рискует "сорваться в пропасть", поэтому для продолжения дискуссии могут потребоваться "другие фигуры".
"Этот политический спектакль обнажил растущую враждебность между так называемыми "бережливыми" странами и группой "друзей политики сплочения", которые выступают против сокращения расходов на сельское хозяйство и региональное развитие", — пишет издание.
Руководство Евросоюза ранее признало полное отсутствие результатов по двум ключевым финансовым вопросам саммита в Брюсселе: согласованию многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и предоставлению Украине нового кредита на €45 млрд.
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