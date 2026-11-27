https://ukraina.ru/20261127/v-polnoch-startoval-sbor-obrascheniy-na-pryamuyu-liniyu-putina-1084766331.html
В полночь стартовал сбор обращений на прямую линию Путина
В полночь стартовал сбор обращений на прямую линию Путина - 27.11.2026 Украина.ру
В полночь стартовал сбор обращений на прямую линию Путина
Сбор обращений граждан России на прямую линию президента Владимира Путина стартовал в 0:00 мск 27 ноября и продлится вплоть до окончания программы 10 декабря
2026-11-27T01:15
2026-11-27T01:15
2026-11-27T01:19
украина.ру
новости
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
итоги
ветераны сво
волонтеры
народный фронт
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Прямой эфир программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начнётся 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Задать вопросы президенту можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.В полночь также открылись специальные колл-центры, в работе которых участвуют представители Ростелекома, активисты Молодежки Народного фронта, ветераны спецоперации, а также представители волонтерских сообществ "Народных полков". Работники колл-центров принимают обращения граждан, фиксируют, систематизируют их и направляют в дальнейшую обработку.На прошлую прямую линию, состоявшуюся 19 декабря 2025 года, поступило более 3,2 миллиона обращений. По данным Народного фронта, 81% вопросов уже рассмотрены, треть из них решены положительно, остальные остаются на контроле.Напомним, в качестве дополнительного инструмента для обработки обращений с 2024 года используется нейросеть ГигаЧат от Сбера.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, итоги, ветераны сво, волонтеры, народный фронт
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, итоги, ветераны СВО, волонтеры, Народный фронт
В полночь стартовал сбор обращений на прямую линию Путина
01:15 27.11.2026 (обновлено: 01:19 27.11.2026)
Сбор обращений граждан России на прямую линию президента Владимира Путина стартовал в 0:00 мск 27 ноября и продлится вплоть до окончания программы 10 декабря
Прямой эфир программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начнётся 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Задать вопросы президенту можно через специальное мобильное приложение, на сайте москва-путину.рф, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
В полночь также открылись специальные колл-центры, в работе которых участвуют представители Ростелекома, активисты Молодежки Народного фронта, ветераны спецоперации, а также представители волонтерских сообществ "Народных полков". Работники колл-центров принимают обращения граждан, фиксируют, систематизируют их и направляют в дальнейшую обработку.
На прошлую прямую линию, состоявшуюся 19 декабря 2025 года, поступило более 3,2 миллиона обращений. По данным Народного фронта, 81% вопросов уже рассмотрены, треть из них решены положительно, остальные остаются на контроле.
Напомним, в качестве дополнительного инструмента для обработки обращений с 2024 года используется нейросеть ГигаЧат от Сбера.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.