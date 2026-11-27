https://ukraina.ru/20261127/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-rossii-1084767174.html
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России - 27.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 27 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-27T03:21
2026-11-27T03:21
2026-11-27T03:24
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября объявлялась в Запорожской, Курской, Белгородской, Харьковской РФ областях*, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и в районе Крымского моста, в Тверской, Калужской, Псковской, Смоленской, Запорожской, Ростовской, Липецкой, Тульской, Брянской, Воронежской, Херсонской, Курской, Орловской, Белгородской областях*, ЛНР и ДНР.Опасность по БПЛА ("жёлтый уровень" по БПЛА) была объявлена в Московской, Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (18:00 мск), Калуги (23:44 мск), Пскова (1:51 мск).В 22:57 мск ограничения в аэропорту Геленджика были сняты.Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 377.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261126/rossii-pobedit-ukraine--vyzhit-moskve-predlozhili-dva-varianta-mira-oba-s-izyanami-1084759639.html
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России
03:21 27.11.2026 (обновлено: 03:24 27.11.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 27 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов