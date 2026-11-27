https://ukraina.ru/20261127/pvo-otrazhaet-ataku-bpla-na-lenoblast-i-sankt-peterburg-pulkovo-zakryli-1084767891.html
ПВО отражает атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург. Пулково закрыли
ПВО отражает атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург. Пулково закрыли - 27.11.2026 Украина.ру
ПВО отражает атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург. Пулково закрыли
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 27 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-27T04:38
2026-11-27T04:38
2026-11-27T04:40
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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 3:20 мск."Над территорией Ленинградской области сбито четыре БПЛА противника. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:16 мск.Он также предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 4:17 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники сегодня, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, аэропорт, аэропорты
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ПВО отражает атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург. Пулково закрыли
04:38 27.11.2026 (обновлено: 04:40 27.11.2026)
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 27 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 3:20 мск.
"Над территорией Ленинградской области сбито четыре БПЛА противника. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 4:16 мск.
Он также предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 4:17 мск закрыт для полётов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.