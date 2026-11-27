https://ukraina.ru/20261127/krymskiy-most-pochinyat-ukrainu--net-anpilogov-pro-posledstviya-udara-vsu-1084765505.html

"Крымский мост починят, Украину – нет": Анпилогов про последствия удара ВСУ

"Крымский мост починят, Украину – нет": Анпилогов про последствия удара ВСУ - 27.11.2026 Украина.ру

"Крымский мост починят, Украину – нет": Анпилогов про последствия удара ВСУ

Ремонт самого Крымского моста займет несколько месяцев. Такой готовой конструкции рядом с ним нет. Ремонтникам приходится работать в опасности последующих ударов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-27T04:29

2026-11-27T04:29

2026-11-27T04:45

новости

украина

россия

крымский мост

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

сво

дзен сво

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102225/46/1022254610_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_ef9cfa16b09b2344adfe4d656b288463.jpg

Комментируя тему удара по Крымскому мосту, эксперт раскрыл его цель и описал масштаб повреждений, которые предстоит устранить.Анпилогов объяснил, зачем Украина била по переправе. "Главная цель этого удара была в том, чтобы разозлить Россию и спровоцировать ее на неадекватные действия. Мы на это не повелись. "Крымский мост починят, а Украину – нет", — заявил собеседник издания.По словам эксперта, восстановление будет непростым: обрушена не стандартная секция, а главный судоходный пролёт — стандартная секция составляет 60 метров, а эта — 230 метров."Это тяжелая арочная конструкция рухнула прямо в судоходный канал", — пояснил он.Эксперт описал последствия для судоходства. "Пока выход из Азовского моря все равно заблокирован. Судовладельцы, грузовладельцы и порты терпят убытки. Причем не все сухогрузы к ледовым условиям приспособлены. Так что расчистить фарватер – главная наша задача", — отметил Анпилогов.По его оценке, ремонт самого моста займет несколько месяцев: такой готовой конструкции рядом с ним просто нет. "Мы запасались только стандартными секциями. И ремонтникам приходится работать в опасности последующих ударов ВСУ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

украина

россия

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, крымский мост, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, главные новости, главное, дзен, украина.ру дзен