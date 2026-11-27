https://ukraina.ru/20261127/novye-dengi-dlya-kieva-zavisli-merts-zayavil-ob-otmene-vtorogo-dnya-sammita-es-1084766470.html

Новые деньги для Киева зависли? Мерц заявил об отмене второго дня саммита ЕС

Новые деньги для Киева зависли? Мерц заявил об отмене второго дня саммита ЕС - 27.11.2026 Украина.ру

Новые деньги для Киева зависли? Мерц заявил об отмене второго дня саммита ЕС

Второй день саммита Евросоюза по бюджету не состоится из-за разногласий между членами ЕС. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц в ночь на 27 ноября заявил на брифинге в Брюсселе

2026-11-27T02:08

2026-11-27T02:08

2026-11-27T02:10

украина.ру

новости

фридрих мерц

ес

евросовет

германия

эммануэль макрон

украина

брюссель

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0f/1083210709_398:260:2197:1272_1920x0_80_0_0_9de453fa84ab31e3b574382c4b34e686.jpg

По его словам, консультации продолжатся 17 декабря."Сегодня мы еще не пришли к окончательному соглашению. Это неудивительно, я не ожидал иного… А завтра мы не будем продолжать, а встретимся снова 17 декабря", — сказал Мерц.Близкие к переговорам источники ранее сообщали журналистам, что Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном председателем Евросовета Антониу Коштой формате консультаций.Серия консультаций с отдельными группами государств была организована Коштой с целью сблизить позиции сторонников бюджетной экономии и стран, выступающих против сокращения финансирования сельского хозяйства и регионального развития.Невозможность достигнуть в пятницу договорённости по бюджету ЕС на 2028-2034 годы признал и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. А по словам президента Франции Эммануэля Макрона, если к соглашению не получится прийти до конца года, то переговоры возобновятся только во второй половине 2027-го.Обсуждение на саммите в Брюсселе семилетнего бюджета ЕС зашло в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов, и тех, кто настаивает на сохранении субсидий на сельскохозяйственные, социальные, региональные и образовательные программы. При этом сохраняется финансирование потребностей Украины и готовность предоставить ей новый кредит, участвовать в котором отказываются Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.Ранее сообщалось, что выделение Киеву дополнительного финансирования в размере €45 млрд и запроса ещё на €25 млрд (в виде гранта от стран-партнёров под гарантии ЕС) станет главной темой саммита ЕС, который 26-27 ноября пройдёт в Брюсселе. А 25 ноября Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине базового финансирования в размере €45 млрд на 2027 год.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

германия

украина

брюссель

киев

франция

финляндия

швеция

дания

австрия

венгрия

словакия

чехия

болгария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, фридрих мерц, ес, евросовет, германия, эммануэль макрон, украина, брюссель, киев, франция, финляндия, военная помощь украине, бюджет, финансирование, недружественные страны, евросоюз, швеция, дания, австрия, венгрия, словакия, чехия, болгария