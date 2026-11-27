https://ukraina.ru/20261127/napolovinu-beremennoy-predlozhenie-o-garantiyakh-kievu-vyzvalo-nedoumenie-v-nato-1084767540.html
"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО
"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО - 27.11.2026 Украина.ру
"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО
Предложение предоставить Киеву гарантии безопасности, как полноценному члену НАТО, вызвало недоумение в альянсе. Об этом 26 ноября сообщает газета Monde
2026-11-27T04:04
2026-11-27T04:04
2026-11-27T04:07
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Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер ранее выразил мнение, что возможные гарантии безопасности Украине будут аналогичны 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.Издание пишет, что у европейцев это предложение вызвало недоумение, поскольку входить в НАТО наполовину нельзя, "так же, как нельзя быть наполовину беременной"."Что означает "близкие к статье 5? Вы либо в НАТО, либо нет. Срединного состояния нет", — цитирует Monde дипломата из страны-члена альянса.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что опция вхождения Украины в НАТО для Москвы совершенно неприемлема даже в виде "квазичленства".Подробнее о возможном предоставлении Украине защиты, по силе близкой к пятой статье устава НАТО - в публикации Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева.Больше информации на эту тему - в материале Татьяны Стоянович России победить, Украине — выжить. Москве предложили два варианта мира, оба с изъянами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО
04:04 27.11.2026 (обновлено: 04:07 27.11.2026)
Предложение предоставить Киеву гарантии безопасности, как полноценному члену НАТО, вызвало недоумение в альянсе. Об этом 26 ноября сообщает газета Monde
Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер ранее выразил мнение, что возможные гарантии безопасности Украине будут аналогичны 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.
Издание пишет, что у европейцев это предложение вызвало недоумение, поскольку входить в НАТО наполовину нельзя, "так же, как нельзя быть наполовину беременной".
"Что означает "близкие к статье 5? Вы либо в НАТО, либо нет. Срединного состояния нет", — цитирует Monde дипломата из страны-члена альянса.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что опция вхождения Украины в НАТО для Москвы совершенно неприемлема даже в виде "квазичленства".
Подробнее о возможном предоставлении Украине защиты, по силе близкой к пятой статье устава НАТО - в публикации Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.