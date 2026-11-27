https://ukraina.ru/20261127/napolovinu-beremennoy-predlozhenie-o-garantiyakh-kievu-vyzvalo-nedoumenie-v-nato-1084767540.html

"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО

"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО - 27.11.2026 Украина.ру

"Наполовину беременной?" Предложение о гарантиях Киеву вызвало недоумение в НАТО

Предложение предоставить Киеву гарантии безопасности, как полноценному члену НАТО, вызвало недоумение в альянсе. Об этом 26 ноября сообщает газета Monde

2026-11-27T04:04

2026-11-27T04:04

2026-11-27T04:07

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сергей рябков

безопасность

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Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер ранее выразил мнение, что возможные гарантии безопасности Украине будут аналогичны 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.Издание пишет, что у европейцев это предложение вызвало недоумение, поскольку входить в НАТО наполовину нельзя, "так же, как нельзя быть наполовину беременной"."Что означает "близкие к статье 5? Вы либо в НАТО, либо нет. Срединного состояния нет", — цитирует Monde дипломата из страны-члена альянса.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что опция вхождения Украины в НАТО для Москвы совершенно неприемлема даже в виде "квазичленства".Подробнее о возможном предоставлении Украине защиты, по силе близкой к пятой статье устава НАТО - в публикации Без НАТО и с уважением к Трампу: Кушнер озвучил условия для Киева.Больше информации на эту тему - в материале Татьяны Стоянович России победить, Украине — выжить. Москве предложили два варианта мира, оба с изъянами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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