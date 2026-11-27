https://ukraina.ru/20261127/na-ukraine-proveryat-dannye-vsekh-muzhchin-ot-17-do-60-let-i-braki-a-lya-makron-1084768562.html
На Украине проверят данные всех мужчин от 17 до 60 лет и браки "а-ля Макрон"
На Украине проверят данные всех мужчин от 17 до 60 лет и браки "а-ля Макрон" - 27.11.2026 Украина.ру
На Украине проверят данные всех мужчин от 17 до 60 лет и браки "а-ля Макрон"
Киевский режим начал масштабную проверку военно-учётных данных всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Соответствующее постановление 26 ноября опубликовано на сайте украинского правительства.
2026-11-27T06:19
2026-11-27T06:19
2026-11-27T06:19
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Как следует из документа, проверка затронет и граждан Украины мужского пола, находящихся за границей. Для этого государственная миграционная служба передаст украинскому минобороны сведения из своей информационной системы и демографического реестра."Кабинет министров Украины постановляет... провести верификацию информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет", — говорится в постановлении.Уточняется, что речь идёт о регистрационном номере учётной карточки налогоплательщика, реквизитах паспорта гражданина Украины, уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре, паспортных данных, зарегистрированном месте жительства (пребывания), а также сведениях о гражданстве.Оборонному ведомству поручено сравнить их с записями в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. На внесение необходимых изменений в реестр у минобороны будет 120 дней после завершения проверки.Ещё одна проверка, связанная с попытками избежать мобилизации в ВСУ, будет проведена полицией Тернопольской областиКак следует из заявления начальника областной полиции Зюбаненко, с февраля 2022 года в регионе было зарегистрировано 850 браков "а-ля Макрон". Только в 2026 году браков военнообязанных мужчин с женщинами, которые старше их минимум на 20 лет, зарегистрировано уже 188, причём фиксируются случаи, когда мужчины женятся на бывших тещах.Зюбаненко заявил, что полиция начнёт проверку законности подобных браков."Вот только альтернатива браку "а-ля Макрон" — вечное обручение с истеричной безумной Ненькой Украиной, с руками по локоть в крови", — комментирует ситуацию телеграм-канал Украина.ру.Ранее сообщалось, что во всех вузах Украины проводят проверки законности отсрочек от мобилизации у студентов старше 25 лет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261125/po-800-dollarov-za-boytsa-ukrainskiy-volonter-predlozhila-nabirat-soldat-v-afrike-1084730243.html
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украина.ру, новости, украина, тернопольская область, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, мобилизация на украине, всу, вооружения, тцк, минобороны украины, киев, киевский режим, демография, браки
Украина.ру, Новости, Украина, Тернопольская область, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, мобилизация на Украине, ВСУ, вооружения, ТЦК, Минобороны Украины, Киев, киевский режим, демография, браки
На Украине проверят данные всех мужчин от 17 до 60 лет и браки "а-ля Макрон"
Киевский режим начал масштабную проверку военно-учётных данных всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Соответствующее постановление 26 ноября опубликовано на сайте украинского правительства.
Как следует из документа, проверка затронет и граждан Украины мужского пола, находящихся за границей. Для этого государственная миграционная служба передаст украинскому минобороны сведения из своей информационной системы и демографического реестра.
"Кабинет министров Украины постановляет... провести верификацию информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет", — говорится в постановлении.
Уточняется, что речь идёт о регистрационном номере учётной карточки налогоплательщика, реквизитах паспорта гражданина Украины, уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре, паспортных данных, зарегистрированном месте жительства (пребывания), а также сведениях о гражданстве.
Оборонному ведомству поручено сравнить их с записями в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. На внесение необходимых изменений в реестр у минобороны будет 120 дней после завершения проверки.
Ещё одна проверка, связанная с попытками избежать мобилизации в ВСУ, будет проведена полицией Тернопольской области
Как следует из заявления начальника областной полиции Зюбаненко, с февраля 2022 года в регионе было зарегистрировано 850 браков "а-ля Макрон". Только в 2026 году браков военнообязанных мужчин с женщинами, которые старше их минимум на 20 лет, зарегистрировано уже 188, причём фиксируются случаи, когда мужчины женятся на бывших тещах.
Зюбаненко заявил, что полиция начнёт проверку законности подобных браков.
"Вот только альтернатива браку "а-ля Макрон" — вечное обручение с истеричной безумной Ненькой Украиной, с руками по локоть в крови", — комментирует ситуацию телеграм-канал Украина.ру.
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