https://ukraina.ru/20250319/1061909440.html

Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-кивески". Зеленского в войне против России бросают ва-банк

Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-кивески". Зеленского в войне против России бросают ва-банк - 19.03.2025 Украина.ру

Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-кивески". Зеленского в войне против России бросают ва-банк

Реакция просроченного Владимира Зеленского на разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина свидетельствует: когда этот недопрезидент Украины – не под изменяющими сознание веществами, то чуйка у него отменная.

2025-03-19T16:48

2025-03-19T16:48

2025-03-19T16:48

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Он сразу понял, что между Путным и Трампом для него и для всего остального мира состоялся разговор-констатация, разговор-вызов и разговор-сигнал-предсказание. Но выводы сделал неправильные, увы.Не компот или не котлетаПонял Зеленский также то, что если до этого времени он был просто "не лохом", то теперь хочет быть "не компотом", но его ускоренно и срочно превращают именно в этот пунктик в меню. На закуску и десерт, так сказать – закусить и забыть. Как и предсказал в интервью телеканалу Sky News эксперт, профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета Майкл Кларк: "Есть старая дипломатическая поговорка, когда дело касается больших переговоров: "если вы не за столом, то вы в меню". И поверьте мне: Украина в меню".Кто с этим спорит? Никто. А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети Х* на английском языке (чтобы понятно было даже дебилам) разместил еще один вариант выбора судьбы Зеленского после переговоров Трампа и Путина: "В столовой есть только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!"Тут реакция ни Зеленского, ни петухов с капустами и прочими ливерными колбасами Европы пока не известна.Разговор-констатацияОднако реакция Москвы и Вашингтона (тут все озвучил сам участник диалога президент Трамп) подтверждает главное: разговор идет о мире, но не ограничивается только Европой или Украиной, а касается более широкого – мирового – контекста. То есть отношений на Ближнем Востоке, потенциального конфликта между США и Ираном, хуситами и Китаем, напряженности между США и Евросюзом, охваченным леволиберальной чесоткой и глобалистской горячкой.Трамп так и сказал о мире: "Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!" Но начать решили с Украины, использовав ведущуюся там спецвоенную операцию (СВО), как повод поговорить о прекращении огня.Однако по-любому Украина – лишь эпизод в широком переговорном процессе, увязанный со всей проблематикой, но не главный. Для Трампа даже Европа не важна, для Трампа же однозначно важнее Ближний Восток, Иран и сохранение на карте мира Израиля, который и держит этот регион в напряжении и фактически на крючке у США. Важен и Китай. Не зря же Трамп, подводя итоги разговора с Путиным, сказал, что США "планируют развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем". И разумеется, торговлю с выгодными сделками. В том числе и по редкоземельным металлам (РЗМ), на которые так уповает Киев, надеясь что обещаниями отдать эти элементы Америке он схватил ее за жабры. И Трампа тоже.Все, как мы видим, не совсем так: идут политические игрища. И Украина в них важна для США, как элемент давления на Россию и на Европу. В России это понимают, в Европе нет, но, как говорится, кто на что учился…Самое же плохое для Украины, что подтвердилось в очередной раз после разговора Трампа с Путиным, – она лишь расходный материал. Да и то теперь только второстепенный: может быть, но можно и выбросить на свалку, как использванный.Разговор-вызовВызовом стало то, что начали исполнять после разговора Украина и науськивающаая ее сегодня Европа в лице, как они сами думают о себе, "флагманов" – Франции, Великобритании и Германии, в год 80-летия позорной капитуляции "рейха" в Карлхорсте, увы, забывшей историю и свой позор.Эти страны однозначно выбрали войну. И как средство давления на Трампа, и как способ собственного выживания и обогащения, и как средство спасения уходящего в небытие глобально-леволиберального безумия с ЛГБТ*-повесткой, так милой упомянутому уже Макрону.А Украину определили, как главный инструмент – таран-агрессор. Ее нынешний режим с этим согласен, на всех уровнях подтверждая, например, так называемые красные линии, от которых Украина якобы никогда не откажется: не согласится с потерей территри, не прекратит поход в НАТО и ЕС и не будет сокращать свои ВСУ.Глава Офиса президента (ОПУ) и "вторая любимая жена Зеленского" некто Андрей Ермак так и написал у себя в ТГ-канале накануне разговора: "Отдельно отметил наши "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории русскими".После разговора Трамп-Путин ничего не изменилось. Несмотря даже на то, что незадолго до этого генсек НАТО Марк Рютте, кстати, именно в США и Трампу четко саказал: в НАТО Украине не быть никогда.И Европа кинулась подзуживать и Зеленского, и его свиту. Провела в Берлине некий Всемирный форум о будущем демократии, искусственного интеллекта и человечества и среди его решений для проформы предусмотрела прекращения огня в Украине, но на самом деле поощрила войну, так как предусмотрела какую-то демилитаризованную зону и ввод в Украину 100-тысячного военного контингента ЕС и ООН, а также сотрдничесвто с НАТО без вступления в нее, внеблоковый статус Украины только до 2045 года, и требование к России не возражать против ее вступления в ЕС.Это оккупация Украины Западоам, с чем Россия никогда не согласится. Вообще, кроме этого, Россию даже попытались дискриминационно обязать торговать с Украиной энергоносителями по дешевке, в 15% от рыночной стоимости.И при этом все европейцы таки не отказались от намерения вооружиться до 2030 года на 800 млрд евро, создав на континенте свой ВПК, поставляющий оружие на войну с Россией.Разговор-сигнал-предсказаниеЯсное дело, что разговор двух президентов стал сигналом для мобилизаци и Зеленского, и его нынешних главных спонсоров – всех агрессивных евроатлантистов-глобалистов-леволиберастов в США и в Европе.Сигналом-символом стали ведь не только демонстративные удары по России, в том числе, по Белгородской области и энергообъектам на Кубани, что однозначно расценили пощечиной Трампу, который об избежании этих ударов договаривался в это время с Путиным. Трамп вряд ли такое простит Зеленскому.Но Зеленский, похоже, то ли вынуждено, то ли сознательно пошел ва-банк. Он решил воевать и предпринял еще ряд воинственных шагов по мобилизации страны и подготовке к продолжению войны. Чтобы заиметь дополнительное пушечное мясо для ВСУ, режим Зеленского предложил своим гражданам, сбежавшим за границу, встать на воинский учет на "льготных условиях". Замруководителя ОПУ Ирина Верещук по итогам межведомственного рабочего совещания по вопросам воинского учета украинских граждан за рубежом в своем ТГ-канале написала: "Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)".А нардеп и экс-представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский еще раз напомнил, что ни просроченный недопрезидент, ни военные не будут отвечать за провал в Курской области. И вообще – за провалы в войне с Россией. И объяснил это просто – ВСУ нужны солдаты и офицеры: "Потому что если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало будет тех, кто готов будет вообще отдавать приказы, а война неизбежно предполагает потери среди людей, среди техники". Психологически это верный ход режима.Ну, а предсказанием разговор Путина и Трампа стал для Зеленского в том смысле, что судьба и будущее его, кажется, предрешены – его будут или убирать, или хотя бы как-то переформатировать.Если убирать, то либо на свалку истории в виде неизвестного трупика на мусронике, либо пассажиром-инкогнито через границу в тайном платье, чтобы быть неузнанным. Разговоры откровенно ведутся и о том, и о другом. И в СМИ, и в кулуарах.Если же переформатировать, то его обязательно пустят на выборы в Украине. Именно об этом свидетельствует то, что Трамп с пониманием отнесся к замечанию Путина о недоговороспособности киевского режима. И конкретно – Зеленского, который, как уже неоднократно было сказано, просроченный: не имеет никакой легитимности в первую очередь по украинским законам и Конституции. И не может подписывать любые документы от имени Украины.А на выборах президента после всех провалов Зеленскому, кажется, уже ловить нечего. И потому, что рейтинги его упали, и потому, что его внутренние враги объединились, и потому, что США тоже ставят уже не на него. Во всяком случае, некто София Федина нардеп и соратница экс-президента Петра Порошенко***, напомнила, что, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), 32% опроршенных украинцев прежде всего испытывают к власти разочарование, 17% – стыд, 16% – злость, 11% – ненависть. А к Зеленскому отношение украинцев еще хуже: 55% испытывают к нему разочарование, 35% – злобу, 26% – стыд.И параллельно издание Politico**** как бы случайно опубликовало имена приближенных Трампа, участвовавших в тайных переговорах с оппонентами Зеленского. Это сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер, журналист Такер Карлсон и спецпредставитель Стив Уиткофф — единственный из них, кто занимает официальную должность в команде американского президента. Но по-любому люди серьезные, и Трамп им доверяет.По данным издания, республиканский эксперт по внешней политике сказал журналистам: "Они видят в Зеленском препятствие. Как ослабить Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ну, привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты".Значит, пишет издание, в представители Белого дома вели переговоры с Тимошенко и Порошенко*** и надеются использовать их для того, чтобы обеспечить поддержку досрочных выборов, которые, по их мнению, Зеленский проиграет.РезюмеИ что в сухом остатке? Россия и США дгововорились договариваться дальше. О мире, но без приостановки СВО, пока нет гарантий соблюдения 30-дневного перемирия, которые не могут и не хотят давать Украина и Европа – им выгодна война. Вот этим стороны и занимаются. С той разницей, что Россия понимает, что все решается на фронтах СВО и ведут ее к победе, США в лице Трампа хотят прослыть миротворцем и преключиться на другие дела, а Европа тупо стремится повоевать, пока не получит по морде.Украина же подгавкивает Европе и идет ва-банк, но ее мнение даже европейцам неинтересно. Там привычно холуев ни о чем не спрашивают, они же – "колыбель цивизизации" и "сад посреди джунглей"…*заблокировано на территории России**признано экстремистским***внесен в российский реестр террористов и экстремистов****ограничен доступ к изданию в ответ на аналогичные действия со стороны ЕСБольше на эту тему читайте в материале Владимира Скачко "Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо"

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украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив