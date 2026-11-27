https://ukraina.ru/20261127/vorkuta-samyy-ukrainskiy-gorod-zapolyarya-1084747854.html

Воркута: самый украинский город Заполярья

Воркута: самый украинский город Заполярья - 27.11.2026 Украина.ру

Воркута: самый украинский город Заполярья

26 ноября 1943 года находящийся на 67-й параллели рабочий посёлок Воркута получил статус города. Этим подчёркивалось значение Печорского угольного бассейна для страны, ставшего в тяжелейший период нашей истории крупнейшим источником каменного угля в Европейской части страны

2026-11-27T07:59

2026-11-27T07:59

2026-11-27T07:59

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Воркута считается неофициальной столицей украинской диаспоры в Заполярье: в настоящее только лишь те, кто считает себя украинцами составляют примерно десятую часть жителей города, а всего выходцами из УССР и обладателями украинских корней являются не менее трети воркутинцев.Автору приходилось бывать в Воркуте как путешественнику и работать там в качестве журналиста, поэтому стоит рассказать не только о городе и его истории, но также вспомнить каким он остался в сердце.Топливный форпост АрктикиУголь Печорского бассейна был известен учёным как минимум с конца XVIII века и существует немало легенд о его открытии. Тем не менее, практического применения "горючий камень" не находил: слишком уж далеко были расположены воркутинские подземные кладовые. Даже исследования местности долгое время носили спорадический характер и лишь в начале ХХ века геолог Александр Чернов выдвинул тезис о том, что выходы угля на берегах реки Воркута – не просто отдельные месторождения, а часть большого каменноугольного бассейна. Эту гипотезу в 1930 году доказал его сын Георгий.Уже на следующий год началось освоение воркутинского угля. Тогда в СССР полным ходом шла индустриализация, и в частности – велись активные работы по прохождению Севморпути как стратегически важного и защищённого транспортного коридора. Единственным источником угля для флота в Арктике был аннексированный в 1920 году норвежцами Шпицберген: находящиеся на нём советские концессии в любой момент могли стать заложниками международной ситуации. Нефть в Заполярье тогда ещё не успели настолько хорошо изучить, чтобы вынести вердикт о её практическом использовании. Поэтому решили создать угольную базу в окрестностях Нарьян-Мара, на которую топливо будет поступать по рекам Воркута, Уса и Печора.Сам топоним "Воркута" в переводе с языка ненцев – аборигенов этих мест – означает не что иное, как "медвежий угол"*. Понятно, что вольнонаёмные не горели желанием ехать в медвежий угол с очень невысокой транспортной доступностью, поэтому на освоении воркутинских богатств широко использовался труд заключённых, а сами угольные предприятия входили в систему НКВД СССР.В 1940 году Воркуту передали из состава Ненецкого автономного округа в Коми АССР и причин такого решения было две. Первая – Ненецкий АО, в отличие от южных соседей, входил в погранзону с жёстким режимом въезда. Вторая – в том году к угольным месторождениям началось строительство Печорской железной дороги: признали целесообразным объединение стратегически важного промышленного комплекса в рамках одного региона. Первый поезд пришёл в Воркуту за три дня до наступления нового 1942 года: это дало не только огромные возможности для развития промышленного района, но и стало важным вкладом в грядущую Победу.Зигзаги судьбыПосле 1944 года началось резкое изменение национального состава заключённых в воркутинских лагерях: на добычу угля массово отправлялись жителей Прибалтики и Западной Украины. Поэтому русские достаточно быстро превратились в меньшинство, а вот доля украинцев приближалась к половине.Именно бывшие бандеровцы летом 1953 года сыграли ведущую роль во вспыхнувших беспорядках в Речлаге, именуемых в либеральных источниках "Воркутинским восстанием". Среди требований, выдвигавшихся их участниками, были разрешение высылать заработанные деньги родственникам на свободу, а также увеличение лимита снятия средств самими заключёнными для личных нужд. Это наглядно опровергает тезис о якобы бесплатном труде арестантов в ГУЛАГе: освобождавшиеся из Воркутлага и Речлага увозили в карманах аккредитивы с неплохими суммами.Вторая волна формирования украинской диаспоры связана с передачей в том же 1953 году комбината "Воркутауголь" из подчинения МВД СССР в Минуглепром. Теперь в Воркуту жители УССР устремились за длинным рублём: в городе не только действовали все арктические коэффициенты (именно здесь была самая высокая зарплата в угольной промышленности по стране), но и имелась отличная инфраструктура, немыслимая в большинстве тех мест, куда граждане отправлялись на заработки. Город отличала хорошая транспортная доступность: круглогодичной автодороги в Воркуту нет до сих пор (зимник появился лишь в 2011 году), но железнодорожное сообщение нареканий никогда не вызывало. Активно решался жилищный вопрос и возведение объектов соцкультбыта: квартирные очереди двигались быстро. На высоком уровне было организовано снабжение товарами, причём особое внимание уделялось остродефицитному для северных районов сегменту. Для этого в Воркуте имелись своё мясо-молочное и тепличное хозяйства, птицефабрика и даже один из трёх заполярных пивзаводов в СССР, выпускавший очень вкусное пиво: два других таких предприятия находились в Мурманске и в Норильске.Поэтому в Воркуту ехали не только жители сельских районов Украины, совмещавшие в этом заработок и социальный лифт. Весьма ценились специалисты прибывавшие из Донецкого, Днепровского и Волынского угольных бассейнов, а также выпускники профильных вузов Донецка и Днепропетровска. Да и применить способности было где: в самом городе разрабатывались Воркутинское месторождение, дававшее коксовые марки угля и Воргашорское, поставлявшее топливо для электростанций. Также высококлассный коксующийся уголь поставляло месторождение в городе-спутнике Хальмер-Ю.Воркутинцы стали родоначальниками шахтёрского движения в СССР в эпоху Перестройки. Первая забастовка в стране началась 2 марта 1989 года на шахте "Северная" ПО "Воркутауголь". А после распада СССР воркутинцам пришлось приложить немало усилий для спасения и самого города, и угледобычи.По волнам ностальгииМартовским днём 2006 года Дворец культуры шахты "Воргашорская" встретил меня аншлагом о том, что все билеты на благотворительный концерт местного украинского самодеятельного хора "Північне сяйво" ("Северное сияние") распроданы. Как узнал позднее костюмы для выступлений его участникам подарили житомирцы, очарованные мастерством гостей из Заполярья.Не ручаюсь за нынешний момент, но два десятилетия назад жизнь украинского землячества Воркуты была очень даже насыщенной: поддерживались контакты с Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге и ставился вопрос об учреждении почётного консульства. Землячеством ежегодно проводились культурные фестивали с участием украинских гостей. На улице без труда можно было встретить человека, понимавшего украинскую речь. А в воркутинских школах даже действовало три факультативных группы по изучению украинского языка в которых занимались четыре десятка учеников: все те, кто интересовался своими корнями и желал поддерживать связь с малой родиной – имели такую возможность. Причём помогали им в этом в основном городские власти, а не украинское государство.Какого-либо национализма среди воркутинских украинцев встретить не пришлось, а вот ностальгия по СССР была очень даже заметной: внезапно прочерченная на ровном месте граница между людьми и их малой родиной воспринималась как кошмарное недоразумение.Второе яркое воркутинское воспоминание у меня связано с августом 2001 года и до сих пор воспринимается мной и как символ катастрофы "лихих девяностых", и как пророчество грядущих (на то время) ещё больших бед. Тогда мы с товарищем отправились в мёртвый город Хальмер-Ю: сейчас на его месте организован военный полигон, но четверть века назад запрета на посещение не существовало.В конце 1993 года было принято правительственное постановление о закрытии шахты, являвшейся градообразующим предприятием населённого пункта, в котором проживало более пяти тысяч человек. Достойно организовать переселение жителей Хальмер-Ю не смогли: финансирования на обустройство не нашлось, людей селили куда попало. Всё это вызвало протест хальмеръюсцев, отказавшихся покидать насиженные места. К несогласным применяли силу, поджигая дома и тем самым принуждая оставшихся без крова грузиться в вагоны, а осенью 1995 года обесточили город тем самым окончательно подавив протест. В момент нашего посещения в Хальмер-Ю можно было встретить разве что редких туристов, собирателей металлолома и пару нелюдимых самосёлов. Хотя в первые годы после выселения жителей отправляться туда без оружия не рекомендовалось: по обезлюдевшим улицам бродили стаи брошенных собак и их даже специально отстреливали.Мы шли по улицам города, который не собирался умирать: над новостройками возвышались башенные краны, в кабинах которых птицы успели свить гнёзда из проволоки. Ставший позднее мишенью для стрельб стратегической авиации дворец культуры из стекла и бетона хотя и лишился остекления, но ещё сохранял былое великолепие. На руинах соседнего здания отчётливо просматривалась надпись "Детские ясли": в тот момент мне вспомнился услышанный накануне рассказ о том, что музыкальная школа в Хальмер-Ю считалась одной из лучших в регионе. Полустанок с въездной стелой: когда-то отсюда в Воркуту несколько раз в день курсировал пригородный поезд, а на остановочных пунктах в тундре для его пассажиров имелись тёплые павильоны, отапливаемые буржуйками.Печальное чувство вызывал вид разграбленных квартир. В наименее пострадавшей из них мы решили заночевать: не последнюю роль сыграло наличие печи, внешне достаточно ухоженной. Однако попытка растопить её окончилась тем, что несколько часов пришлось провести на улице в ожидании, когда выветрится дым из помещения.По возвращению в Донецк я опубликовал материал, который назвал "Апокалипсис шахтёрского края", удачно использовав жанр путевого очерка для жёсткой критики проводимой тогда Киевом политики в отношении Донбасса. Помню как редактор даже попросил смягчить некоторые моменты.* В порядке анекдота. В Полтаве есть поверье, что название реки Ворскла дал Пётр I - якобы уронил в реку подзорную трубу и обозвал её вором стекла (стекло по-украински скло; вор – злодій, но используется и русское слово, тем более, что легенда скорее всего относительно современная). В рамках такой фолк-лингвистики Воркута – вор угла (кут – угол). – Ред.

https://ukraina.ru/20230808/1048559493.html

https://ukraina.ru/20171114/1019517948.html

https://ukraina.ru/20260918/galichane-v-tulupakh-135-let-s-nachala-ukrainskoy-immigratsii-v-kanade-1083224915.html

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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Александр Дмитриевский https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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