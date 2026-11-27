https://ukraina.ru/20261127/evolyutsiya-pantsirya-ekspert-obyasnil-kak-antidronovye-gvozdi-gromyat-vsu-1084765703.html

Эволюция "Панциря": эксперт объяснил, как антидроновые "Гвозди" громят ВСУ

Эволюция "Панциря": эксперт объяснил, как антидроновые "Гвозди" громят ВСУ - 27.11.2026 Украина.ру

Эволюция "Панциря": эксперт объяснил, как антидроновые "Гвозди" громят ВСУ

Российска ПВО адаптируется именно комбинированной угрозе ВСУ. Достаточно проследить эволюцию "Панциря", у которого наметился крен в сторону антидроновых "Гвоздей". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-27T05:10

2026-11-27T05:10

2026-11-27T05:10

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Комментируя реплику журналиста о том, что ВС РФ успешно охотятся за украинскими пусковыми установками "Нептунов" в районе Ильичевска, которые сами себя демаскировали, эксперт сравнил возможности сторон."Да, да. Украина любит говорить про "охоту на лучников", имея в виду, что выбьет наши пусковые установки. Но, похоже, поиск и выбивание украинских установок пойдет гораздо быстрее", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По его мнению, ключевой фактор — нехватка баллистики у ВСУ. "У них баллистики не хватает, а у нас ее полно. К тому же, мы туда две подводные лодки пригнали с "Калибрами" и "Ониксами", — отметил он.Эксперт отметил, что российская ПВО адаптируется именно к такой комбинированной угрозе. Достаточно проследить эволюцию "Панциря", у которого наметился крен в сторону антидроновых "Гвоздей", подчеркнул Анпилогов."У него боекомплект от 24 до 48 ракет. Это означает, что можно поразить от 24 до 48 целей, в зависимости от того, какой у вас расход на каждую цель. В принципе, низколетящий БПЛА берется одним "Гвоздем". И один "Панцирь" может полсотни дронов гарантированно уничтожить. Противник это понимает, поэтому пытается масштабировать провокации", — заявил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

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