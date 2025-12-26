"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне - 26.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251226/povestka-opredelena-v-nato-danilov-obyasnil-pochemu-ryutte-zayavil-o-podgotovke-k-voyne-1073648862.html
"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне
"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне - 26.12.2025 Украина.ру
"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне
Заявления Марка Рютте о подготовке к войне продиктованы не его личными взглядами, а официальной позицией НАТО. Он мотивирован новой должностью генсека и не может выйти за рамки повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейческой безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-12-26T04:45
2025-12-26T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png
Некоторое время назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне, "которую пережили их прадеды".Анализируя заявления генсека о неизбежности прямого столкновения с Россией, эксперт указал на их формальный характер. "Ясно, что Рютте мотивирован новой должностью генсека, он не может выйти за рамки повестки", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что эта повестка имеет официальный, документированный статус, согласованный со всеми членами альянса, включая США. "Повестка определена в НАТО и документально зафиксирована, хочу подчеркнуть, с участием Трампа во время его первого президентского срока", — сказал эксперт.При этом Данилов отметил, что изменить курс в одностороннем порядке практически невозможно. "Отойти от этой повестки можно, но тогда нужно заключить новый трансатлантический договор между Европой и Америкой, который пока не оформлен", — пояснил аналитик. Таким образом, военная риторика является отражением коллективной воли Альянса, а не инициативой отдельного политика, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_75332451f09919c54ad0dcf8ca2f916f.png
Украина.ру
новости, россия, сша, европа, нато, рютте, дональд трамп, украина.ру, сво
Новости, Россия, США, Европа, НАТО, Рютте, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, будет ли война с НАТО, прогноз, прогнозы по Украине, прогноз войны на Украине

"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне

04:45 26.12.2025
 
© Фото : Telegram
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Telegram
Заявления Марка Рютте о подготовке к войне продиктованы не его личными взглядами, а официальной позицией НАТО. Он мотивирован новой должностью генсека и не может выйти за рамки повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейческой безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Некоторое время назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне, "которую пережили их прадеды".
Анализируя заявления генсека о неизбежности прямого столкновения с Россией, эксперт указал на их формальный характер. "Ясно, что Рютте мотивирован новой должностью генсека, он не может выйти за рамки повестки", — заявил Данилов.
Он подчеркнул, что эта повестка имеет официальный, документированный статус, согласованный со всеми членами альянса, включая США. "Повестка определена в НАТО и документально зафиксирована, хочу подчеркнуть, с участием Трампа во время его первого президентского срока", — сказал эксперт.
При этом Данилов отметил, что изменить курс в одностороннем порядке практически невозможно. "Отойти от этой повестки можно, но тогда нужно заключить новый трансатлантический договор между Европой и Америкой, который пока не оформлен", — пояснил аналитик.
Таким образом, военная риторика является отражением коллективной воли Альянса, а не инициативой отдельного политика, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
Новости Россия США Европа НАТО Рютте Дональд Трамп Украина.ру СВО
 
