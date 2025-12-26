https://ukraina.ru/20251226/povestka-opredelena-v-nato-danilov-obyasnil-pochemu-ryutte-zayavil-o-podgotovke-k-voyne-1073648862.html

"Повестка определена в НАТО": Данилов объяснил, почему Рютте заявил о подготовке к войне

Заявления Марка Рютте о подготовке к войне продиктованы не его личными взглядами, а официальной позицией НАТО. Он мотивирован новой должностью генсека и не может выйти за рамки повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейческой безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

Некоторое время назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне, "которую пережили их прадеды".Анализируя заявления генсека о неизбежности прямого столкновения с Россией, эксперт указал на их формальный характер. "Ясно, что Рютте мотивирован новой должностью генсека, он не может выйти за рамки повестки", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что эта повестка имеет официальный, документированный статус, согласованный со всеми членами альянса, включая США. "Повестка определена в НАТО и документально зафиксирована, хочу подчеркнуть, с участием Трампа во время его первого президентского срока", — сказал эксперт.При этом Данилов отметил, что изменить курс в одностороннем порядке практически невозможно. "Отойти от этой повестки можно, но тогда нужно заключить новый трансатлантический договор между Европой и Америкой, который пока не оформлен", — пояснил аналитик. Таким образом, военная риторика является отражением коллективной воли Альянса, а не инициативой отдельного политика, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.

