Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года

У Украины может сломаться армия, потому что выбиваются опытные кадры. Но рассчитывать, что завтра война закончится, не надо. Максимум что возможно, так это отступление. Может быть, нам еще придется воевать два-три года. Задачи очень большие. Мы должны освободить тот же Харьков и Одессу, чтобы никто не мог нас терроризировать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевПод конец года из зоны проведения СВО поступили две новости: хорошая и плохая. Плохая – за последние дни Украина резко активизировала наступление под Купянском. Существует немалый риск, что нам придется оставить город по обоим берегам Оскола. Хорошая – без всякого шапкозакидательства можно сказать, что Гуляйполе находится в полукольце и в обозримой перспективе перейдет под наш контроль.- Владимир Валерьевич, учитывая то, как проходили боевые действия в 2025 году, насколько такой размен можно считать приемлемым для нас?- Я бы не был так пессимистичен по поводу Купянска. Я не представляю, при каких обстоятельствах мы можем уйти с левого берега Оскола. Да, у Украины там собрано много войск и техники, поэтому мы так долго не могли взять Купянск-Узловой. Но разблокировать их противник все равно не сможет. Он может только вывести личный состав без техники.Что касается правобережной части Купянска, то было бы неверно говорить, что бои идут за центр города. Центр города мы удерживаем. У ВСУ резервы тоже заканчиваются. То есть я не думаю, что мы даже в случае самой благоприятной ситуации для врага уйдем из правобережной его части.Более того, чтобы организовать столь масштабное наступление под Купянском, киевскому режиму пришлось серьезно ослабить оборону двух областей – Сумской и Черниговской. Причем Сумская область важнее с точки зрения логистики. И сразу после этого ВС РФ заняли два населенных пункта юго-восточнее Сум: Высокое и Грабовское. Для ВСУ это стало чувствительно. Речь идет уже о дороге Сумы-Харьков, которая находится в 10 километрах от границы. Речь идет о занятии самых высоких точек в Сумской области (около 200 метров), откуда очень удобно запускать дроны. Не говорю уже о выходе к железной дороге.То, что Украина устроила под Купянском – это личный пиар и провокация Зеленского, который хочет показать, что они могут отбить Купянск. Да не смогут они его отбить. Я в этом уверен. Более того, киевский режим не говорит, какой ценой дались им эти атаки. Не надо думать, что противник бросил в сражение каких-то зэков. Это были боеспособные бригады из Черниговской и Сумской областей, а также отряды спецназа. То есть враг сам лишает себя козырей, нанося такие контрудары. Он рано или поздно выдохнется.Конечно, Купянск – это большая агломерация. Мы там не все контролируем. Вынуждены были уйти с окраин. Есть просачивания украинцев в центр города. Но, повторюсь, мы еще дождемся оттуда хороших новостей.- Теперь по поводу Гуляйполя.– Это хорошая новость. Для ВСУ тут ситуация становится все более драматичной. Выйти из города они могут только по одной улице Шевченко в сторону Орехова, которая нами и так простреливается. Бригады территориальной обороны во многом свои позиции побросали. Те, кто пришел к ним на усиление, вынужден затыкать дыры. Но сами понимаете, что если штурмовик выступает в роли обычной пехоты, которая просто не уничтожается, то это никуда не годится. И я согласен, что Гуляйполе скоро будет освобождено.Тем более, наступление идет еще севернее Гуляйполя в районе Братского и Терновой. Также появляются перспективы выхода в тыл Орехову. Да, в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город давно готовили к круговой обороне. Но возможностей сдержать нас у ВСУ там не будет.По поводу других направлений. У нас есть продвижение в Константиновке. Раз мы туда зашли, то уже не уйдем. Завершается зачистка Димитрова. Постепенно мы двигаемся от Северска. Ситуация складывается для нас благоприятно, потому что Украина последние полгода бессмысленно тратила свои резервы.После того, как их серьезно потрепала Курская авантюра, они все равно наносили контрудары. Сначала южнее Красноармейска. Потом они пытались ликвидировать Добропольский выступ. Но резервы же не бесконечны. Полк "Скала" — это же армия "Скала". Его не может хватить на весь 1500 километровый фронт.Повторюсь, все эти авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат. Ну дала Европа им эти 90 миллиардов евро. И что? Людей-то не вернешь. А еще не надо выделять отдельных украинских генералов, потому что они все однотипные. Некоторые думают, что Сырский плохой, а Драпатый – хороший. Ничего подобного. Мясные штурмы Драпатого ничем не отличаются от того, что делал и Сырский, и Залужный.Было бы неверно говорить, что мы везде наступаем. Мы наступаем там, где это возможно. Но в виду того, что Украина затыкает дыры за счет переброски резервов, мы постепенно продвигаемся по всей линии соприкосновения.- Вы сказали, что освобождение Димитрова близко. Но, во-первых, все равно непонятно, в какие сроки вместе с ним будут зачищены Родинское и Гришино. А, во-вторых, непонятно, в какие сроки группировка "Центр" сможет восстановиться после этого года встречных сражений.- У Украины сейчас нет сил, чтобы отбить хотя бы Родинское. Но она умело имитирует факт присутствия. Для них важно вывесить флаг, чтобы показать, что они что-то контролируют. Когда киевский режим признал потерю Северска? Когда мы ушли от города настолько далеко, что украинские ДРГ не смогли туда проникать. То же самое будет с Красноармейской агломерацией. Нам нужно продвинуться на 10 километров от нее, чтобы мы могли уверенно сказать, что это наша территория.Повторюсь, Красноармейск – это не Дзержинск, который мы взяли, и нам с трудом его пришлось снова отбивать.Конечно, с Красноармейской агломерации есть проблема. Примерно в 15-20 километрах от нее ВСУ создали новые оборонительные рубежи. И там есть войска. И все населенные пункты, которые находятся перед этими укрепрайоны, будут использованы противником для заскоков в агломерацию.Это не реальная война. Это война в информационном пространстве. "Купянск мы отбили, из Покровска мы не ушли". Для этого им не жалко даже "Абрамсы" из Австралии, которые до города так и не доехали.Так что не надо недооценивать успехи группировки "Центр". Они проделали большую работу по освобождению этих городов, отбивая при этом контратаки. Тем более, в Димитрове с украинской стороны сидели боеспособные морпехи. Это затрудняло зачистку. И для того, чтобы наступать дальше, им потребуется некая передышка. Какое-то время пройдет, и мы линию фронта сдвинем.- Российское военное руководство под конец года неоднократно сказало, что в 2026 году приоритет в плане комплектования и оснащения будет отдан войскам беспилотных систем. А кого нам следовало бы подтянуть во вторую очередь?- Войска беспилотных систем были недавно созданы. Понятно, что они играют важнейшую роль в современной войне. Но помимо них, нам нужно наращивать возможности по созданию штурмовых бригад. Мы ведь все больше наступаем и выходим за пределы больших агломераций. Нам нужны более мобильные части, чтобы они было больше техники для более быстрого перемещения.Многие считают, что мы не сможем освободить Харьков, потому что это город-миллионник, а у нас на это сил нет. Ну так и у Украины нет сил его оборонять. И если мы хорошо подготовим штурмовые бригады с учетом того, что мы в этом году набрали 400 тысяч контрактников, то на Харьков сил у нас хватит.Тем более, нам придется освобождать Одессу, чтобы никто не мог терроризировать наш флот.Что касается техники для них, то раньше мы страдали от недостатков САУ. Им не хватало дальнобойности по сравнению с западными самоходками. Еще у ВСУ была серьезная насыщенность станциями контрбатарейной борьбы. Этот разрыв сокращается, но до конца не устранен. Поэтому нам по-прежнему нужно увеличивать эффективность и дальность действия дронов.При этом нам нужна более качественная защита техники и личного состава от вражеских БПЛА. Эти способы бывают разные. Раньше мы говорили о лазерных установках, но, похоже, это не очень пошло. Нужны какие-то другие системы. Меньше дронов у Украины не станет. Нам придется с ними бороться. А РЭБ – это не панацея. Тем более, киевский режим тоже стал использовать дроны на оптоволокне. СВО вообще тяжело идет, потому что мы сражаемся с равным противником по уровню технологичности.Проблем, конечно, много. Но я все же уверен, что мы побеждаем. В какой-то момент количество переходит в качество. Кто побежал под Гуляйполем? Кто побежал в Сумской области? Территориальная оборона, которая явно оказалась недостаточно устойчивой. Сами офицеры приказывали им отходить, понимая, что им нечего нам противопоставить. Мы ее начинаем ломать.У врага еще остаются боеспособные части, которые мы пока не уничтожили. Они еще пытаются сдерживать нас на разных рубежах. Но, мне все же кажется, что у ВСУ начался психологический слом на фоне позиции Зеленского, который имитирует готовность проводить выборы и не согласился понижать возраст мобилизации до 22 лет.У Украины может сломаться все остальное, потому что выбиваются опытные кадры. Их бросают в бой, а они не бесконечны. Но рассчитывать, что завтра война закончится, не надо. Максимум что возможно, так это отступление. Может быть, нам еще придется воевать два-три года. Задачи очень большие. Мы же должны освободить тот же Харьков и Одессу, чтобы никто не мог нас терроризировать.- Какие у вас ожидания от ударов по энергетике этой зимой? Удастся ли нам сломать единую систему Украины, когда промышленная восточная часть будет изолирована от западной?- Тут есть одна тонкость – атомные электростанции. Нельзя полностью заглушить реактор. Он имеет определенную мощность. Если мы полностью отрубим их снабжение, это приведет к новому Чернобылю. Поэтому мы не бьем по подстанциям АЭС. Но даже то, что мы делаем сейчас, вынуждает украинцев самих понижать мощности, потому что им некуда сбрасывать электроэнергию.Мы можем локально обесточивать отдельные регионы, потому что между ними не происходит перетока электроэнергии. Это видно по Одессе, где неделю света не было. А больше всего страдает Левобережье, потому что там нет атомных станций. Но полного блэкаута не будет. Во-первых, АЭС все равно должны сбрасывать электроэнергию. Во-вторых, электроэнергия с Запада тоже поставляется. Мы ее можем уменьшать, но тут есть пределы возможностей.Наконец, мы не можем допустить гуманитарной катастрофы, когда людям в крупных городах зимой придется сидеть без света, воды и тепла. Нам еще с ними вместе жить. То есть мы продолжим удары наносить, но с определенным ограничениями. Чтобы люди могли выживать.Также по теме - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков.

