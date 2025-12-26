https://ukraina.ru/20251226/brigada-vsu-dezertirovala-prakticheski-v-polnom-sostave-1073650647.html
Бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе
Практически в полном составе с линии боевого соприкосновения дезертировала 155-я бригада ВСУ. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структуры сообщает РИА Новости
"В ВСУ достаточно подразделений, которые не оправдали возложенных на них надежд, некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада", — цитирует сотрудника агентство.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. Подробнее об этом массовом явлении в украинской армии в материале Павла Волкова - Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"В ВСУ достаточно подразделений, которые не оправдали возложенных на них надежд, некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада", — цитирует сотрудника агентство.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. Подробнее об этом массовом явлении в украинской армии в материале Павла Волкова - Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.