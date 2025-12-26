https://ukraina.ru/20251226/brigada-vsu-dezertirovala-prakticheski-v-polnom-sostave-1073650647.html

Бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе

Бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе - 26.12.2025 Украина.ру

Бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе

Практически в полном составе с линии боевого соприкосновения дезертировала 155-я бригада ВСУ. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структуры сообщает РИА Новости

2025-12-26T04:14

2025-12-26T04:14

2025-12-26T04:14

новости

украина.ру

украина

вооруженные силы украины

всу

дезертирство

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056581075_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_cb8add6c93b8edb1c02c7bc717cf7192.jpg

"В ВСУ достаточно подразделений, которые не оправдали возложенных на них надежд, некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада", — цитирует сотрудника агентство.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. Подробнее об этом массовом явлении в украинской армии в материале Павла Волкова - Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, украина, вооруженные силы украины, всу, дезертирство , мобилизация на украине