Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/opasnost-atak-bpla-otmenili-v-regionakh-rossii-aeroporty-rabotayut-khronika-i-itogi-k-utru-26-dekabrya-1073652053.html
Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают
Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают - 26.12.2025 Украина.ру
Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия, ПВО РФ сбила 77 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом 26 декабря сообщает Телеграм-канал Украина.ру
2025-12-26T07:29
2025-12-26T10:11
новости
россия
ростовская область
воронежская область
сергей меняйло
владимир евсеев
мчс
росавиация
украина.ру
северный кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/39/1021933906_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_52692bb2a734966d88f7111c72340149.jpg
🟥Ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.🟥Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.🟥 Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщил в телеграм-канале глава региона Казбек Коков.🟥Отбой беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.🟥 Отбой угрозы атаки БПЛА отменен на Северном Кавказе, сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан.🟥Опасность атаки БПЛА отменили в Пензенской, Ивановской и в Воронежской областях.🟥Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, Ярославля ("Туношна") и Волгограда. Об этом сообщила Росавиация.Утром 26 декабря Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:🟥 34 – над территорией Волгоградской области,🟥 23 – над территорией Ростовской области,🟥 5 – над территорией Калужской области,🟥 5 – над территорией Республики Крым,🟥 3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,🟥 3 – над акваторией Черного моря,🟥 2 – над территорией Белгородской области,🟥 1 – над территорией Воронежской области,🟥 1 – над акваторией Азовского моря.Актуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
воронежская область
северный кавказ
дагестан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/39/1021933906_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_13c95c6ddafdf08331c87512520dbae2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, воронежская область, сергей меняйло, владимир евсеев, мчс, росавиация, украина.ру, северный кавказ, дагестан, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, минобороны рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, аэропорты
Новости, Россия, Ростовская область, Воронежская область, Сергей Меняйло, Владимир Евсеев, МЧС, Росавиация, Украина.ру, Северный Кавказ, Дагестан, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, Минобороны РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, аэропорты

Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают

07:29 26.12.2025 (обновлено: 10:11 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия, ПВО РФ сбила 77 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом 26 декабря сообщает Телеграм-канал Украина.ру
🟥Ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
🟥Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
🟥 Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщил в телеграм-канале глава региона Казбек Коков.
🟥Отбой беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
🟥 Отбой угрозы атаки БПЛА отменен на Северном Кавказе, сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
🟥Опасность атаки БПЛА отменили в Пензенской, Ивановской и в Воронежской областях.
🟥Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, Ярославля ("Туношна") и Волгограда. Об этом сообщила Росавиация.
Утром 26 декабря Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:
🟥 34 – над территорией Волгоградской области,
🟥 23 – над территорией Ростовской области,
🟥 5 – над территорией Калужской области,
🟥 5 – над территорией Республики Крым,
🟥 3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
🟥 3 – над акваторией Черного моря,
🟥 2 – над территорией Белгородской области,
🟥 1 – над территорией Воронежской области,
🟥 1 – над акваторией Азовского моря.
Актуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияРостовская областьВоронежская областьСергей МеняйлоВладимир ЕвсеевМЧСРосавиацияУкраина.руСеверный КавказДагестанБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАПВОМинобороны РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияаэропорты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния