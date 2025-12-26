https://ukraina.ru/20251226/opasnost-atak-bpla-otmenili-v-regionakh-rossii-aeroporty-rabotayut-khronika-i-itogi-k-utru-26-dekabrya-1073652053.html

Режим опасности из-за угрозы БПЛА в регионах РФ снят, аэропорты работают

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия, ПВО РФ сбила 77 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом 26 декабря сообщает Телеграм-канал Украина.ру

🟥Ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.🟥Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.🟥 Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщил в телеграм-канале глава региона Казбек Коков.🟥Отбой беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.🟥 Отбой угрозы атаки БПЛА отменен на Северном Кавказе, сообщило главное управление МЧС России по Республике Дагестан.🟥Опасность атаки БПЛА отменили в Пензенской, Ивановской и в Воронежской областях.🟥Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, Ярославля ("Туношна") и Волгограда. Об этом сообщила Росавиация.Утром 26 декабря Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:🟥 34 – над территорией Волгоградской области,🟥 23 – над территорией Ростовской области,🟥 5 – над территорией Калужской области,🟥 5 – над территорией Республики Крым,🟥 3 – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,🟥 3 – над акваторией Черного моря,🟥 2 – над территорией Белгородской области,🟥 1 – над территорией Воронежской области,🟥 1 – над акваторией Азовского моря.Актуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

