"Наш самый близкий союзник": эксперт рассказал, как Россия передает КНДР ценный боевой опыт

Северная Корея стала ключевым союзником России, поставляя боеприпасы и артиллерию. КНДР получает от России необходимые технологии и ценный боевой опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Отвечая на вопрос про усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, Рожин заявил: "С КНДР мы будем более чем активно сотрудничать". Северокорейцы получают от России необходимые технологии и ценный боевой опыт. Военнослужащие из КНДР по-прежнему находятся в большом количестве на территории приграничных регионов России, добавил он.Эксперт подробно описал характер помощи. "КНДР поставляет нам боеприпасы и артиллерию. У них хорошие заводы, которые были построены при помощи СССР", — сказал Рожин. Северокорейские реактивные минометы, САУ и РСЗО – все это позволяет насыщать боевые порядки, несмотря на потери в технике и износ стволов, добавил он."Я уже не говорю о том, что огромное количество северокорейских рабочих трудятся на наших оборонных предприятиях. Так что КНДР – это самый близкий наш союзник без "если" и "но", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Орлова: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя.

