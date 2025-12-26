https://ukraina.ru/20251226/drg-zakhodyat-na-pravyy-bereg-rozhin-rasskazal-kak-vs-rf-skovyvayut-chasti-vsu-pod-khersonom-1073626372.html

"ДРГ заходят на правый берег": Рожин рассказал, как ВС РФ сковывают части ВСУ под Херсоном

Активность ВС РФ под Херсоном создает постоянную угрозу для ВСУ, вынуждая противника отвлекать силы с других участков. Аналогичная стратегия "неопределенности" применяется и на северном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Отвечая на вопрос о перспективах усиления активности ВС РФ под временно оккупированным Херсоном, Рожин заявил: "Под Херсоном пока масштабного десанта нет". Он уточнил: "Да, наши ДРГ заходят на правый берег Днепра и на микрорайон "Корабел". Да, мы контролируем большую часть островов".По его словам, полноценный штурм города все равно связан с форсированием крупной реки. А это требует налаженной логистики через водную преграду.Поэтому, по большей части, пока бойцы вынуждают противника держать там определенные силы, создавая угрозу высадки, добавил журналист."То же самое касается Сумской и Черниговской областей. Создание оперативно-тактической неопределенности, когда противник вынужден гадать, будем мы наступать или не будем – это разумная стратегия, которая создает ВСУ серьезные проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

