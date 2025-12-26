"ДРГ заходят на правый берег": Рожин рассказал, как ВС РФ сковывают части ВСУ под Херсоном - 26.12.2025 Украина.ру
Активность ВС РФ под Херсоном создает постоянную угрозу для ВСУ, вынуждая противника отвлекать силы с других участков. Аналогичная стратегия "неопределенности" применяется и на северном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-12-26T05:00
2025-12-26T05:00
новости
россия
херсон
днепр
вс рф
наступление вс рф
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
Отвечая на вопрос о перспективах усиления активности ВС РФ под временно оккупированным Херсоном, Рожин заявил: "Под Херсоном пока масштабного десанта нет". Он уточнил: "Да, наши ДРГ заходят на правый берег Днепра и на микрорайон "Корабел". Да, мы контролируем большую часть островов".По его словам, полноценный штурм города все равно связан с форсированием крупной реки. А это требует налаженной логистики через водную преграду.Поэтому, по большей части, пока бойцы вынуждают противника держать там определенные силы, создавая угрозу высадки, добавил журналист."То же самое касается Сумской и Черниговской областей. Создание оперативно-тактической неопределенности, когда противник вынужден гадать, будем мы наступать или не будем – это разумная стратегия, которая создает ВСУ серьезные проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
россия
херсон
днепр
херсонская область
херсонское направление
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Украина.ру
новости, россия, херсон, днепр, вс рф, наступление вс рф, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, херсонская область, херсонское направление, война, война на украине
Новости, Россия, Херсон, Днепр, ВС РФ, наступление ВС РФ, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Херсонская область, Херсонское направление, война, война на Украине

05:00 26.12.2025
 
Активность ВС РФ под Херсоном создает постоянную угрозу для ВСУ, вынуждая противника отвлекать силы с других участков. Аналогичная стратегия "неопределенности" применяется и на северном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о перспективах усиления активности ВС РФ под временно оккупированным Херсоном, Рожин заявил: "Под Херсоном пока масштабного десанта нет". Он уточнил: "Да, наши ДРГ заходят на правый берег Днепра и на микрорайон "Корабел". Да, мы контролируем большую часть островов".
По его словам, полноценный штурм города все равно связан с форсированием крупной реки. А это требует налаженной логистики через водную преграду.
"Высадить десант с пехотой и закрепиться в каком-то районе Херсона – можно. Но, во-первых, мы понесем потери. А, во-вторых, без логистики мы дальше не продвинемся", — заявил Рожин.
Поэтому, по большей части, пока бойцы вынуждают противника держать там определенные силы, создавая угрозу высадки, добавил журналист.
"То же самое касается Сумской и Черниговской областей. Создание оперативно-тактической неопределенности, когда противник вынужден гадать, будем мы наступать или не будем – это разумная стратегия, которая создает ВСУ серьезные проблемы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
О последних событиях на Украине и вокруг нее в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
