https://ukraina.ru/20250305/1061556738.html
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
Президент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
2025-03-05T15:00
2025-03-05T15:00
2025-03-05T15:24
эксклюзив
украина
сша
россия
франция
великобритания
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
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Трамп у микрофонаАмериканский лидер Дональд Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "всё как есть".Во время своей речи своего российского коллегу Владимира Путина Трамп упомянул лишь однажды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог."В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", — отметил Трамп.Европейские СМИ, сразу же отреагировали, "отругали" украинского политика за то, что тот "прогнулся" под Вашингтон. Заголовки западных изданий пестрили словами о том, что Зеленский "уступает давлению" и "унижается" перед США.Что же касается военной помощи Киеву, президент США сравнил поставки, инициированные его предшественником Джо Байденом, с "отнятием конфеты у ребёнка". "Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов. Этот как отнять конфету у ребёнка", — сказал он, добавив, что Европа при этом потратила лишь 100 миллиардов долларов.Британия становится одним из главных игроковУтром в среду британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники написал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским разработают план окончания войны, а после представят его Трампу. По мнению авторов публикации, основная цель их поездки в Вашингтон — "выступить единым фронтом".В то же время Daily Mail сообщил о том, что США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Данное решение было принято Америкой в рамках приостановки военной помощи Украине. "Я ожидал, что Соединённые Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными", — приводит издание слова эксперта по военной разведке Фила Ингрэма.Кадровые перестановки в ВСУВоенкоры Телеграм-канала "Северный ветер" рассказали о том, что командование ВСУ предпринимает попытки усилить находящиеся в Курской области подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных. Кроме того, они отметили, что "в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района уже вовсю принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений".Тем временем в Харьковскую область начинают прибывать подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, регулярно устраивавших боестолкновения между бойцами ВСУ."Поставлена задача сформировать до 20 штурмовых отрядов штрафников с их последующей переброской в Волчанск", — отмечается в сообщении военкоров "СВ".Успехи российской армииВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что российские войска улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. На прошлой неделе он подчёркивал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до неё осталось около 500 метров.Помимо этого, Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО. Главное из брифинга военного ведомства: Между тем американский журнал National Interest рассекретил план премьер-министра Великобритании, который планирует отправить войска на Украину, чтобы впоследствии применить Пятую статью устава НАТО. Подробности в материале Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, россия, франция, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
15:00 05.03.2025 (обновлено: 15:24 05.03.2025)
Президент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
Американский лидер Дональд Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "всё как есть".
Во время своей речи своего российского коллегу Владимира Путина
Трамп упомянул лишь однажды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.
Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог.
"В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", — отметил Трамп.
Европейские СМИ, сразу же отреагировали, "отругали"
украинского политика за то, что тот "прогнулся" под Вашингтон. Заголовки западных изданий пестрили словами о том, что Зеленский "уступает давлению" и "унижается" перед США.
Что же касается военной помощи Киеву, президент США сравнил
поставки, инициированные его предшественником Джо Байденом
, с "отнятием конфеты у ребёнка".
"Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов. Этот как отнять конфету у ребёнка",
— сказал он, добавив, что Европа
при этом потратила лишь 100 миллиардов долларов.
Британия становится одним из главных игроков
Утром в среду британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники написал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер
совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном
и Зеленским разработают
план окончания войны, а после представят его Трампу. По мнению авторов публикации, основная цель их поездки в Вашингтон — "выступить единым фронтом".
В то же время Daily Mail сообщил о том, что США запретили
Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Данное решение было принято Америкой в рамках приостановки военной помощи Украине.
"Я ожидал, что Соединённые Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными", — приводит издание слова эксперта по военной разведке Фила Ингрэма.
Кадровые перестановки в ВСУ
Военкоры Телеграм-канала "Северный ветер" рассказали о том, что командование ВСУ предпринимает попытки усилить
находящиеся в Курской области подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных. Кроме того, они отметили, что "в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района уже вовсю принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений".
Тем временем в Харьковскую область
начинают прибывать подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать
штрафные войска из солдат, регулярно устраивавших боестолкновения между бойцами ВСУ.
"Поставлена задача сформировать до 20 штурмовых отрядов штрафников с их последующей переброской в Волчанск", — отмечается в сообщении военкоров "СВ".
Военный эксперт Андрей Марочко
сообщил о том, что российские войска улучшили
свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР
), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. На прошлой неделе он подчёркивал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до неё осталось около 500 метров.
Помимо этого, Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО. Главное из брифинга военного ведомства:
—Потери ВСУ в Курской области превысили 65 000 за все время боёв;
—За сутки в Курской области ВСУ потеряли 215 человек. Уничтожены танк и шесть пунктов управления БПЛА;
—Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили до 600 военнослужащих в Донецкой Народной Республике.
Между тем американский журнал National Interest рассекретил план премьер-министра Великобритании, который планирует отправить войска на Украину, чтобы впоследствии применить Пятую статью устава НАТО. Подробности в материале Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России