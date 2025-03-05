https://ukraina.ru/20250305/1061556738.html

"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта

"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру

"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта

Президент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед

2025-03-05T15:00

2025-03-05T15:00

2025-03-05T15:24

эксклюзив

украина

сша

россия

франция

великобритания

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

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Трамп у микрофонаАмериканский лидер Дональд Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США. За день до этого он заявил, что грядущее выступление станет "грандиозным", а он расскажет "всё как есть".Во время своей речи своего российского коллегу Владимира Путина Трамп упомянул лишь однажды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.Большая часть выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине Трамп говорил ближе к концу своего выступления. Глава Белого дома рассказал, что получил от Владимира Зеленского "письмо", где тот выразил готовность начать мирный диалог."В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", — отметил Трамп.Европейские СМИ, сразу же отреагировали, "отругали" украинского политика за то, что тот "прогнулся" под Вашингтон. Заголовки западных изданий пестрили словами о том, что Зеленский "уступает давлению" и "унижается" перед США.Что же касается военной помощи Киеву, президент США сравнил поставки, инициированные его предшественником Джо Байденом, с "отнятием конфеты у ребёнка". "Мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов. Этот как отнять конфету у ребёнка", — сказал он, добавив, что Европа при этом потратила лишь 100 миллиардов долларов.Британия становится одним из главных игроковУтром в среду британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники написал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским разработают план окончания войны, а после представят его Трампу. По мнению авторов публикации, основная цель их поездки в Вашингтон — "выступить единым фронтом".В то же время Daily Mail сообщил о том, что США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Данное решение было принято Америкой в рамках приостановки военной помощи Украине. "Я ожидал, что Соединённые Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными", — приводит издание слова эксперта по военной разведке Фила Ингрэма.Кадровые перестановки в ВСУВоенкоры Телеграм-канала "Северный ветер" рассказали о том, что командование ВСУ предпринимает попытки усилить находящиеся в Курской области подразделения украинской армии, отправляя туда недавно мобилизованных. Кроме того, они отметили, что "в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района уже вовсю принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений".Тем временем в Харьковскую область начинают прибывать подразделения украинской военной службы правопорядка, которые должны сформировать штрафные войска из солдат, регулярно устраивавших боестолкновения между бойцами ВСУ."Поставлена задача сформировать до 20 штурмовых отрядов штрафников с их последующей переброской в Волчанск", — отмечается в сообщении военкоров "СВ".Успехи российской армииВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что российские войска улучшили свои позиции у поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), перерезав почти все пути снабжения дислоцированных там частей ВСУ. На прошлой неделе он подчёркивал, что с выходом на окраину Белогоровки российские военные приблизились к административной границе ЛНР, до неё осталось около 500 метров.Помимо этого, Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе СВО. Главное из брифинга военного ведомства: Между тем американский журнал National Interest рассекретил план премьер-министра Великобритании, который планирует отправить войска на Украину, чтобы впоследствии применить Пятую статью устава НАТО. Подробности в материале Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, сша, россия, франция, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф