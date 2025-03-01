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Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома

Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома - 01.03.2025 Украина.ру

Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома

Накануне вечером Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения пор редкоземельным металлам, однако разговора с президентом США Дональдом Трампом не получилось. Итог: главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета, сделка аннулирована

2025-03-01T09:40

2025-03-01T09:40

2025-03-01T09:40

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В начале разговора вице-президент США Джей-Ди Вэнс напомнил Зеленскому, что во время предвыборной компании тот агитировал на другую кандидатуру, и теперь стоило бы сказать новому лидеру США спасибо за то, что тот пытается спасти Украину."Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете", - ответил Зеленский, что еще больше разозлило Трампа.Кончилась беседа тем, что президент США потребовал от украинского гостя уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Также Трамп отметил, что у него хорошее взаимопонимание с Путиным, назвал российского лидера очень умным политиком и сильной личностью.В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом, их совместная пресс-конференция была отменена, как и подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.Издание Axios сообщило, что Зеленский со своей делегацией после перепалки с Трампом еще час ждали заключения сделки в другом помещении Белого дома, однако Трамп объявил, что больше не заинтересован в подписании этого документа, уточнил Reuters.Выводы Белого дома о произошедшем:Выводы Зеленского:Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в материале Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.

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