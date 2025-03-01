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Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома - 01.03.2025 Украина.ру
Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
Накануне вечером Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения пор редкоземельным металлам, однако разговора с президентом США Дональдом Трампом не получилось. Итог: главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета, сделка аннулирована
2025-03-01T09:40
2025-03-01T09:40
2025-03-01T09:40
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В начале разговора вице-президент США Джей-Ди Вэнс напомнил Зеленскому, что во время предвыборной компании тот агитировал на другую кандидатуру, и теперь стоило бы сказать новому лидеру США спасибо за то, что тот пытается спасти Украину."Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете", - ответил Зеленский, что еще больше разозлило Трампа.Кончилась беседа тем, что президент США потребовал от украинского гостя уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Также Трамп отметил, что у него хорошее взаимопонимание с Путиным, назвал российского лидера очень умным политиком и сильной личностью.В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом, их совместная пресс-конференция была отменена, как и подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.Издание Axios сообщило, что Зеленский со своей делегацией после перепалки с Трампом еще час ждали заключения сделки в другом помещении Белого дома, однако Трамп объявил, что больше не заинтересован в подписании этого документа, уточнил Reuters.Выводы Белого дома о произошедшем:Выводы Зеленского:Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в материале Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, reuters, fox news, белый дом
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Reuters, Fox News, Белый дом
Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома
Накануне вечером Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения пор редкоземельным металлам, однако разговора с президентом США Дональдом Трампом не получилось. Итог: главаря киевского режима выгнали из Овального кабинета, сделка аннулирована
В начале разговора вице-президент США Джей-Ди Вэнс напомнил Зеленскому, что во время предвыборной компании тот агитировал на другую кандидатуру, и теперь стоило бы сказать новому лидеру США спасибо за то, что тот пытается спасти Украину.
"Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о конфликте", - ответил Зеленский", на что Трамп отреагировал довольно эмоционально, напомнив Зеленскому, что его страна находится в большой беде и "у вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого благодаря нам".
"Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете", - ответил Зеленский, что еще больше разозлило Трампа.
"Вы не были одни. Мы дали вам - через этого глупого президента (Джо Байдена. - ред.) 350 миллиардов долларов. (Зеленский пытается перебивать.) Мы дали вам вооружение. Если бы у вас не было нашего вооружения, этот конфликт закончился бы за две недели. <...> Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня", - сказал Трамп.
Кончилась беседа тем, что президент США потребовал от украинского гостя уйти и вернуться, когда тот перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина
и будет готов заключить мир. Также Трамп отметил, что у него хорошее взаимопонимание с Путиным, назвал российского лидера очень умным политиком и сильной личностью.
В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом, их совместная пресс-конференция была отменена, как и подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.
Издание Axios сообщило, что Зеленский со своей делегацией после перепалки с Трампом еще час ждали заключения сделки в другом помещении Белого дома, однако Трамп объявил, что больше не заинтересован в подписании этого документа, уточнил Reuters
.
Выводы Белого дома о произошедшем:
—Трамп заявил, что стремится к миру на Украине, но Зеленский хочет продолжения конфликта.
—Глава США назвал поведение Зеленского в Белом доме неуважением к США.
—Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Зеленский изначально хотел вступить в перепалку с Трампом и Вэнсом, но не ожидал ответной критики.
—США могут лишить Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к урегулированию.
—Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования на Украине.
—Трамп заявил, что прекращения огня на Украине можно добиться немедленно.
—"Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", - сказал он в интервью Fox News.
—Украине будет трудно продолжать воевать с Россией без поддержки США.
—Украина хочет мира, но для этого должен быть выполнен ряд условий.
Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в материале Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.