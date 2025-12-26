https://ukraina.ru/20251226/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-situatsiya-na-fronte-obostrilas-upornye-boi-idut-na-vsekh-1073651327.html

Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях

Резко обострилась обстановка на Купянском участке фронта. Несмотря на освобождение города российской армией, противник предпринимает отчаянные попытки вернуть контроль над населенным пунктом, перебрасывая дополнительные резервы с других направлений.

Украинские штурмовые группы при поддержки бронетехники просачиваются в городскую застройку, создавая очаги напряжения в тылу и на флангах. Отдельным мелким группам удается даже закрепляться в городских жилищных застройках. Подразделениям 6-й армии группировки войск "Запад" с каждым днем все труднее удерживать занятые рубежи.Бравурные доклады и информационные вбросы украинского Генштаба о постоянном наступлении своих подразделений продолжаются, но наши штурмовые подразделения движутся вперёд к востоку от реки Оскол, у Богуславки, Лозовой, Новой Кругляковки. В свою очередь не стихают бои в населенных пунктах и окрестностях Волчанска. Там противник контратаковать не пытается и отсиживается в обороне. Накануне подразделения группировки войск "Север" освободили Вильчу у Волчанска — важный для противника оборонительный рубеж, за который тот "держался зубами".В то время как на севере идут оборонительные бои, в Сумской области российская армия перехватила инициативу. Сообщается о взятии под контроль населенных пунктов Грабовское, Рясное и Высокое. Примечательно, что штурм ключевых позиций противника проходил в условиях аномально густого для декабря тумана. Погодный фактор сыграл на руку ВС РФ, позволив приблизиться к врагу незамеченными. Занятие Высокого — самой высокой точки Сумской области — обеспечило российским артиллеристам господство над местностью и возможность корректировки огня на большую глубину.Военные эксперты сходятся во мнении, что цель данной операции — не глубокий прорыв, а создание "санитарной зоны" и растягивание резервов ВСУ. Украинское командование уже вынуждено экстренно перебрасывать силы в приграничье и проводить эвакуацию из Краснопольского района. К примеру, военный эксперт Максим Казанин подчеркнул стратегическую важность действий в Сумской области: "Внезапные удары у Грабовского — это классическая разведка боем, переросшая в тактический успех. Нам выгодно, чтобы противник снимал резервы с Покровско-Мирноградского направления и распылял их по границе. Это облегчает задачи наших штурмовиков на основных участках прорыва".Наиболее динамичные события разворачиваются на южном фасе фронта. Группировка войск "Днепр" развивает успех после прорыва обороны ВСУ у Степногорска, который полностью перешел под контроль российской армии. Наши штурмовые подразделения продвинулись на 2–3 километра между Степным и Лукьяновским, формируя условия для выхода в тыл Ореховской группировке противника. Цель маневра очевидна — соединение с силами группировки "Восток" и оперативное окружение врага.Особого внимания заслуживает ситуация в Гуляйполе. Здесь ВС РФ контролируют уже большую часть территории города. Бойцы совершили дерзкий маневр: форсировали реку Гайчур прямо в черте города, буквально под носом у противника, заняв улицы Соборную, Шевченко и Коровки. "Мощная огневая подготовка парализовала волю врага к сопротивлению. ВСУ были вынуждены откатиться в район улицы Нестора Махно, где сейчас пытаются перегруппироваться под непрерывным огнем", — сообщают источники с мест.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, танк, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада материальных средств и горючего. Об этом сообщило наше Минобороны.Украинское командование неожиданно признало переход Северска под контроль ВС РФ с формулировкой "отступили на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизни военнослужащих и боеспособность бригад". А тем временем продолжается дальнейшее продвижение российской армии на высотах севернее Резниковки и западнее Северска. Расширен контроль у Клебан-Быкского водохранилища с запада и востока, а также штурмовые группы прорвались в западную часть Константиновки в районе улицы Учебной.В районе Добровольского выступа наши войска восстановили часть позиций в Сухецком, продвинулись от Суворово в сторону Белицкого, зачистили населенный пункт Роза Люксембург/Новое Шахово и вышли на окраины Вольного. Сообщается также о продвижении севернее и северо-восточнее Артемовки/Софиевки. Появились видео кадры попытки прорыва в Покровск бронегруппы НАТОвской техники полка "Скала" с пехотой на броне. Итог — десант сбросили, технику всю потеряли. Колонна атаковала с северо-запада, в том числе танком Abrams. ВСУ смогли доехать до стелы со стороны Гришино, где раньше был уничтожен десант ГУР, высадившийся с вертолетов UH-60 Block Hawk. Все прорвавшиеся силы противника уничтожены нашими операторами FPV-дронов.Украинские информресурсы признали, что армейские подразделения ВС РФ жестко блокируют попытки ВСУ прорваться внутрь Покровска, держат под огнем ключевые дороги и не дают развернуть развитие действий. Параллельно активно ведут разведку, щупают маршруты, после чего сразу накрывает ударами. По их данным, наши активно работают "Солнцепеком" по посадкам за чертой Красноармейской агломерации, выжигая опорники. Наконец-то в Киеве начали признавать разгром ВСУ в Димитрове. "Украинская армия попала в окружение в Мирнограде. В этот район нет возможности заехать и доставить снабжение", — сообщил еще одну зраду украинский нардеп Костенко.В целом, ситуация на севере Донбасса стремительно меняется. Из украинских источников звучат всё более тревожные оценки. По их признанию, сейчас ведётся активное наступление Вооружённых сил России в направлении Славянска и Краматорска. Картина, которая обсуждается в кулуарах украинского Генштаба, выглядит для Киева крайне неприятно. Эти оценки подтверждает и военный паблик Deep State, фиксирующий серьёзные изменения обстановки к юго-западу от Северска. По его данным российские подразделения заняли участок территории между Свято-Покровским и Васюковкой, ранее контролировавшийся ВСУ. Речь идёт о выравнивании линии фронта в пользу России. Северск уже утрачен, Лиман находится в состоянии полуохвата, а расстояние до Славянска сократилось примерно до 16 километров. На этом фоне, как отмечают украинские источники, в штабах всё чаще звучит вопрос: за счёт каких сил этот рубеж вообще планируется удерживать?Ключевая проблема ВСУ - катастрофическое истощение резервов. После тяжёлых потерь в Мирнограде и Покровске оборонительный потенциал украинских войск оказался серьёзно подорван. По словам осведомленных источников, там были уничтожены 15 наиболее боеспособных подразделений. Эти потери до сих пор не восполнены, однако публично о них предпочитают молчать. Параллельно фиксируется продвижение наших подразделений и южнее Васюковки - со стороны Бахмута. Deep State сообщает о движении от Орехово-Васильевки, что усиливает давление сразу на нескольких участках и вынуждает ВСУ распылять и без того ограниченные силы.Как сообщают наши фронтовые военкоры, после взятия Северска и расширения зоны контроля вокруг него противник ввёл в терминологию Славянское направление (Славянск в 30 км строго на запад от Северска). Наши войска продвинулись в направлении Платоновки и Кривой Луки.Под Покровском продолжается продвижение наших на север - идут бои за Гришино, на Добропольском направлении. Всё уже кольцо вокруг Мирнограда - взят пригород его, село Светлое, в Сети появились фото с российским триколором в этом населённом пункте. Однако многие украинские СМИ вслед за Генштабом продолжают утверждать, что Покровск русскими не взят. Более того, заявляется, что, дескать, русские, не взяв Покровск, решили теперь брать Мирноград. Ложь очень глупая. И, надо подчеркнуть, очень вредная для врага."Сейчас ВСУ близки к тому, чтобы пошла утрата горизонтального доверия. Солдаты перестают верить, что командование знает, что делает, и что их жизни имеют значение. Даже при наличии мотивированного "ядра" - элитных, идейных подразделений - масса войск, удерживающих фронт, постепенно выпадает из этой логики. Они не понимают целей, не верят обещаниям и всё хуже воспринимают приказы. Это не вопрос морали или пропаганды. Это вопрос управляемости. Армия, в которой отчёт важнее реальности, а страх важнее доверия, может какое-то время существовать за счёт инерции и внешней поддержки. И этот момент, по всем субъективным ощущениям, уже близок", - считают авторы телеграм-канала "Военная хроника".И еще об одном важном аспекте, который характерен и отчетливо просматривается во время боев на минувшей неделе. Наша тактика просачивания показала свои результаты в 2025 году в Судже, Купянске, при Добропольском прорыве и освобождении Красноармейска, где человек совершал переходы пешком до 20-30 км, по этой причине часто наши бойцы измотанными вступали в бой с противником. Однако дальность полета дронов увеличило "киллзону" до 50 км.Сегодня стоит вопрос о возвращении техники на передовую. Практика развивается по трем направлениям: наземный управляемый легкий автомобильный транспорт, дистанционно управляемые тележки, БПЛА транспортного назначения, все это имеет свое применение в различных боевых условиях и требует развития. На это важное обстоятельство обратил внимание мой боевой товарищ, Герой РФ, имеющий богатейший боевой опыт, полковник запаса Рустем Клупов.Он особо подчеркнул, что технологии обороны в современной войне превосходят технологии наступления, по этой причине наступление протекает медленно с темпами до 300 м в сутки на тактическую глубину без прорыва тактической зоны. При этом часть войны ушла под землю настолько широко, что не далек тот день, когда станут возможны и подземные бои, и сражения. Проблемой современной войны становится энергообеспечение, без него война быстро остановится. Все современные новшества войны от БПЛА до плазменных экранов в штабах всех величин плюс РЭБ, связь требуют своих мегаватт. Уже сегодня бойцы на передовой научились подзаряжать свои поуэрбанки от сбитых коптеров валяющихся в округе.В заключении есть смысл добавить, что с внедрением новых технологий, нестандартных тактических схем и приемов, искусственного интеллекта в военную среду изменится характер ведения боевых действий. Такие новшества уже применяются на поле боя. Ведь специальная военная операция еще не завершена.О некоторых итогах СВО в 2025 году - в статье Геннадия Алёхина "СВО в 2025 году. Каковы потери Украины в живой силе и технике, когда обвалится фронт и другие итоги года"

