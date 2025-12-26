ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/vsu-ne-khvataet-rezervov-rozhin-pro-taktiku-rastyagivaniya-fronta-i-situatsiyu-pod-kupyanskom-1073628155.html
ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском
ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском - 26.12.2025 Украина.ру
ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском
Контратаки ВСУ под Купянском привели к ослаблению их фронта на других направлениях, где ВС РФ перешли в наступление. Стратегия командования ставит противника перед тяжелым выбором, растягивая резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-12-26T04:15
2025-12-26T04:15
новости
купянск
россия
одесская область
борис рожин
всу
потери всу
разгром всу
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg
Комментируя непростую ситуацию в Купянске, Рожин раскрыл тактику противника. Продолжаются тяжелые бои за Купянск, ВСУ снимают резервы с других направлений, заявил эксперт. Он подчеркнул: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений". Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ: "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области".Эксперт объяснил общую стратегию командования ВС РФ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал Рожин. "Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится", — добавил он.Рожин раскрыл суть этой тактики, которая ставит ВСУ перед тяжелым выбором. "Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заявил эксперт. "Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
купянск
россия
одесская область
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_a654471538799efb2c8dff9428a81596.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, россия, одесская область, борис рожин, всу, потери всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии, война, купянское направление, купянск новости, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Купянск, Россия, Одесская область, Борис Рожин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, сводка СВО, наступление ВС РФ, наступление России, война, Купянское направление, купянск новости, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском

04:15 26.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Контратаки ВСУ под Купянском привели к ослаблению их фронта на других направлениях, где ВС РФ перешли в наступление. Стратегия командования ставит противника перед тяжелым выбором, растягивая резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Комментируя непростую ситуацию в Купянске, Рожин раскрыл тактику противника. Продолжаются тяжелые бои за Купянск, ВСУ снимают резервы с других направлений, заявил эксперт.
Он подчеркнул: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений". Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ: "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области".
Эксперт объяснил общую стратегию командования ВС РФ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал Рожин. "Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится", — добавил он.
Рожин раскрыл суть этой тактики, которая ставит ВСУ перед тяжелым выбором. "Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заявил эксперт.
"Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
О последних событиях на Украине и вокруг нее в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскРоссияОдесская областьБорис РожинВСУпотери ВСУразгром ВСУСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОсводка СВОнаступление ВС РФнаступление РоссиивойнаКупянское направлениекупянск новостиВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния