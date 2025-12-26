https://ukraina.ru/20251226/vsu-ne-khvataet-rezervov-rozhin-pro-taktiku-rastyagivaniya-fronta-i-situatsiyu-pod-kupyanskom-1073628155.html

ВСУ не хватает резервов: Рожин про тактику "растягивания фронта" и ситуацию под Купянском

Контратаки ВСУ под Купянском привели к ослаблению их фронта на других направлениях, где ВС РФ перешли в наступление. Стратегия командования ставит противника перед тяжелым выбором, растягивая резервы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Комментируя непростую ситуацию в Купянске, Рожин раскрыл тактику противника. Продолжаются тяжелые бои за Купянск, ВСУ снимают резервы с других направлений, заявил эксперт. Он подчеркнул: "Да, они опять накатили и зашли, но ценой этого наступления Сырского стало ослабление других направлений". Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ: "Благодаря этому сравнительно быстро пали Волчанск и Вильча, а также появились новые успехи в Сумской области".Эксперт объяснил общую стратегию командования ВС РФ. "У противника не хватает резервов, чтобы прикрывать всю линию соприкосновения. Наше командование этим пользуется", — сказал Рожин. "Да, под Купянском мы отбиваемся, но на остальных участках двигаемся вперед. Эта стратегия на растягивание фронта ВСУ продолжится", — добавил он.Рожин раскрыл суть этой тактики, которая ставит ВСУ перед тяжелым выбором. "Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — заявил эксперт. "Важно наносить удары в разных местах, чтобы ВСУ не могли накапливать резервы и пользоваться тем, что фронт стабильный. Это и делается", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

