Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США
Американский рейтинг "Худшие из худших" среди преступников из постсоветских стран возглавили украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США. Об этом со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности 26 декабря сообщает РИА Новости
В базу вносят данные о всех арестованных мигрантах из постсоветских стран, которых власти США обвиняют в различных преступлениях.По данным американского ведомства, больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины — 27 человек. Среди предъявляемых обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабёж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.По мнению покинувшего страну киевского политолога Константина Бондаренко, после окончания СВО Украину на долгие годы захлестнёт разгул преступности и беспредела.
Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США
В базу вносят данные о всех арестованных мигрантах из постсоветских стран, которых власти США обвиняют в различных преступлениях.
По данным американского ведомства, больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины — 27 человек. Среди предъявляемых обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабёж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.
