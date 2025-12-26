Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США - 26.12.2025 Украина.ру
Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США
Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США
Американский рейтинг "Худшие из худших" среди преступников из постсоветских стран возглавили украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США. Об этом со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности 26 декабря сообщает РИА Новости
В базу вносят данные о всех арестованных мигрантах из постсоветских стран, которых власти США обвиняют в различных преступлениях.По данным американского ведомства, больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины — 27 человек. Среди предъявляемых обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабёж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.По мнению покинувшего страну киевского политолога Константина Бондаренко, после окончания СВО Украину на долгие годы захлестнёт разгул преступности и беспредела.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США

03:58 26.12.2025
 
Американский рейтинг "Худшие из худших" среди преступников из постсоветских стран возглавили украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США. Об этом со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности 26 декабря сообщает РИА Новости
В базу вносят данные о всех арестованных мигрантах из постсоветских стран, которых власти США обвиняют в различных преступлениях.
По данным американского ведомства, больше всего из стран постсоветского пространства в базу занесено граждан Украины — 27 человек. Среди предъявляемых обвинений — продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабёж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.
По мнению покинувшего страну киевского политолога Константина Бондаренко, после окончания СВО Украину на долгие годы захлестнёт разгул преступности и беспредела.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
