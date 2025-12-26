https://ukraina.ru/20251226/mir-na-grani-totalnoy-katastrofy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1073651654.html

Мир на грани тотальной катастрофы. Эксперты и политики о ситуации на Украине

Мир на грани тотальной катастрофы. Эксперты и политики о ситуации на Украине - 26.12.2025 Украина.ру

Мир на грани тотальной катастрофы. Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, почему Европа настаивает на продолжении украинского конфликта, вспоминают атаманщину и думают над тем, все ли киевляне обрадуются сносу памятника Булгакову.

2025-12-26T07:01

2025-12-26T07:01

2025-12-26T14:34

украина

европа

россия

андрей золотарев

владимир зеленский

дональд трамп

сенат

нато

генштаб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068025476_69:117:1142:720_1920x0_80_0_0_7a8961f02316edbab03adfcf63548e3f.jpg

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире интернет-канала Politeka отметил, что войну никто не спешит завершать. Москва рассчитывает, что военным путём получит больше и на своих условиях, а Зеленский на растяжке, он понимает, что не сможет продать условия мира - даже по плану Трампа - как победу. Кроме того, европейские "друзья" говорят – "Вольдемар, давай, 90 миллиардов (получил – ред.) – вперед!".Политолог отметил, что выделение Европой этих миллиардов даёт возможность Киеву "чуть менее года воевать… месяцев на 8-10 этого должно хватить"."Что, собственно, и укладывается в план европейцев, чтобы Украина выиграла для них время. И не только для того, чтобы перевооружиться, модернизировать вооруженные силы, но и дождаться, когда Трамп превратится в хромую утку", - сказал Золотарев. Он пояснил, что в США впереди промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, будет обновляться треть состава, судя по всему, "Трамп рискует потерять там большинство как минимум в одной из палат".А позднее начнется президентская кампания и Трампу станет не до европейских дел. Потому план Европы никак не способствует скорейшему прекращению войны.Эксперт добавил, что между США и РФ, судя по Анкориджу, нет каких-то фундаментальных противоречий, потому можно предположить, что они попытаются "дожать" Киев. А Зеленский в такой ситуации будет "петлять", имитировать готовность – и это у него получается. Например, коррупционный скандал ("миндичгейт" - авт.) притормозили, и он не имел серьезных последствий – бывший глава ОП Ермак по-прежнему руководит, просто находясь теперь в тени.Золотарёв также прокомментировал намерение Зеленского оставить армию численностью 800 тысяч человек – такой армии нет ни у одной страны НАТО, наконец, на какие средства собирается содержать такую армию такая страна с разрушенной экономикой, как Украина, где в некоторых городах люди уже сегодня по сто часов сидят без света? Денег на содержание такой армии никто не даст.Возникает и вопрос комплектования. Контрактников столько не найдется, если привлекать наемников из других стран, это, опять же, деньги, а если начнут на Украине призывать 18-летних, то "отсюда сбежит все живое через год", предостерег политтехнолог.По его мнению, сейчас ничто не указывает на скорое завершение войны. А вот выборы с цифровым голосованием – чтобы обеспечить победу Зеленскому - вполне могут состояться. Эксперт добавил, что тут возникает и проблема безопасности: кто знает, куда утекают данные из приложения "Дiя"?Что касается перспектив послевоенных, то Золотарёв напомнил, что период атаманщины на Украине уже был сто лет тому назад. А сейчас в стране продолжают раскалывать народ, наблюдается ситуация культурного погрома, при этом проявились даже некие украинские писатели, поддерживающие снос памятника Булгакову в Киеве.Какую это вызовет реакцию – пусть и скрытую – у киевлян, догадаться легко. Равно как легко предсказать и реакцию в России.По мнению политтехнолога, "миссия украинских турбопатриотов – делать сильнее все то, против чего они на словах борются".Война тем временем продолжается и идет на разных фронтах. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире канала UkrLife предположил, что недавний теракт в Москве мог быть связан с переговорами - это усиление давления. Погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, который, по мнению эксперта, реально управлял ведением боевых действий. При этом успешное проведение такого теракта говорит о том, что Россия "все еще живет по мирному времени".Что касается Украины, то тут нужно менять подходы к мобилизации, тут нужен не сумасшедший радикализм, а реальные стимулы, считает Бортник (в комментариях к видео задают вопросы – почему он сам не в окопе?).По словам политолога, радикализм лишь вредит, и не только в деле мобилизации. Так, решение Киеврады о сносе памятника Булгакову тоже можно счесть диверсией, по крайней мере, такое возникает ощущение."Под видом патриотизма продают просто разрушительные вещи", - заявил Бортник. Он добавил, что не удивился бы, если б узнал, что в Киевраде засели "очень прохаванные агенты", выглядящее самыми патриотичными – и они "специально продвигают эти вещи, потому что они ослабляют государство".Более того, такими методами государство просто "ведут к погибели".Тем временем в Харькове активисты ГО "Деколонизация" подняли вопрос о памятнике Людмиле Гурченко и мурале в ее честь. Как сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале, по мнению активистов, в городе остаются и другие "дискуссионные объекты", например, памятник Владимиру Высоцкому возле Дворца спорта.Украинский политик, бывший лидер "Союза Левых Сил" Василий Волга в интервью журналисту Александру Шелесту* назвал последние дни уходящего года катастрофическими для Украины. По его словам, выделенные Европой 90 миллиардов евро для Киева на два года – "их едва хватит на то, чтобы закрыть бюджетную дыру"."На самом деле – ситуация полной катастрофы", - заявил политик. Он добавил, что Россия располагает ресурсами в 20 раз большими, нежели располагает на следующий год Украина (киевский режим – ред.). Кроме того, в Европе не скрывают, что основная часть этих средств (20 млрд евро – ред.) должна быть в Европе и потрачена.А для войны, как известно, нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. А денег нет и не будет. При этом энергетическая инфраструктура Украины разрушена, близок коллапс, взяться ресурсам для ведения и продолжения войны неоткуда, констатировал Волга.Он напомнил, что был офицером атомного подводного флота, части атомной триады. И в силу этого понимает, "как близко мы приблизились к самой грани полнейшей тотальной катастрофы".Что делать? Волга выразил надежду на то, что на Украине "потихоньку начинает рождаться здравая мысль". Он пояснил, что делает вывод из комментариев в своей соцсети, многие из авторов - явно из Украины. И их комментарии позволяют надеяться, что общество трезвеет, что "есть шанс излечить Украину от этого сумасшедшего инфекционного заболевания этим западенским радикальным национализмом".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Сергей Сазонов: "Если лишить ВСУ покоя у Чернигова и блокировать Харьков, то поход на Киев не понадобится" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "На Украине предлагают выселить всех мирных и возродить Запорожскую Сечь. Эксперты о ситуации в стране".

украина

европа

россия

киев

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, европа, россия, андрей золотарев, владимир зеленский, дональд трамп, сенат, нато, генштаб, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, киев, киевский режим, андрей ермак, офис президента, банковая, коррупция