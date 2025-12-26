Единственный трек: Данилов раскрыл, почему переговоры возможны только между Россией и США - 26.12.2025 Украина.ру
Единственный трек: Данилов раскрыл, почему переговоры возможны только между Россией и США
Единственный трек: Данилов раскрыл, почему переговоры возможны только между Россией и США - 26.12.2025 Украина.ру
Единственный трек: Данилов раскрыл, почему переговоры возможны только между Россией и США
Реальные переговоры по урегулированию украинского конфликта будут проходить без участия Евросоюза. Политика Брюсселя и отдельных столиц ЕС в этом вопросе нереалистична и неконструктивна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя возможные форматы будущих переговоров, эксперт дал чёткий прогноз. "Делаем вывод: если предложения Зеленского нацелены на то, чтобы пытаться вести диалог с Москвой не только на площадке или треке Трамп — Путин, а с подключением европейского звена, то это нереалистично", — заявил Данилов.Он подчеркнул, что это понимание постепенно формируется и в Евросоюзе. "Если Зеленский понимает нереалистичность этой позиции, и сама Европа это понимает, то никакой пересборки не будет", — пояснил эксперт. Собеседник Украина.ру напомнил, что Киев лишь создает видимость процесса: "Украинская администрация раскачивает переговорный процесс и намекая на то, что может участвовать в консультациях и переговорах, понимает, что самостоятельно делать это не может".Таким образом, по мнению Данилова, альтернативы прямому диалогу между ключевыми игроками не существует. "И остается пока все-таки остается один трек: США — Россия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
Единственный трек: Данилов раскрыл, почему переговоры возможны только между Россией и США

04:00 26.12.2025
 
Реальные переговоры по урегулированию украинского конфликта будут проходить без участия Евросоюза. Политика Брюсселя и отдельных столиц ЕС в этом вопросе нереалистична и неконструктивна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя возможные форматы будущих переговоров, эксперт дал чёткий прогноз. "Делаем вывод: если предложения Зеленского нацелены на то, чтобы пытаться вести диалог с Москвой не только на площадке или треке Трамп — Путин, а с подключением европейского звена, то это нереалистично", — заявил Данилов.
Он подчеркнул, что это понимание постепенно формируется и в Евросоюзе. "Если Зеленский понимает нереалистичность этой позиции, и сама Европа это понимает, то никакой пересборки не будет", — пояснил эксперт.
Собеседник Украина.ру напомнил, что Киев лишь создает видимость процесса: "Украинская администрация раскачивает переговорный процесс и намекая на то, что может участвовать в консультациях и переговорах, понимает, что самостоятельно делать это не может".
Таким образом, по мнению Данилова, альтернативы прямому диалогу между ключевыми игроками не существует. "И остается пока все-таки остается один трек: США — Россия", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
