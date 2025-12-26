https://ukraina.ru/20251226/vsu-pytayutsya-perebrasyvat-drg-na-levoberezhe-khersonskoy-oblasti--saldo-1073650166.html
ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области — Сальдо
ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области — Сальдо - 26.12.2025 Украина.ру
ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области — Сальдо
Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей, линия обороны укреплена, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-26T03:35
2025-12-26T03:35
2025-12-26T03:37
новости
украина.ру
херсонская область
владимир сальдо
россия
вс рф
всу
сво
война на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:166:1005:731_1920x0_80_0_0_db47f739cb04ff5e3d02a7f82e4d7100.jpg
"Ситуация остается напряжённой, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надёжно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются ещё на воде", — рассказал Сальдо.В настоящее время российские войска контролируют 75 процентов площади Херсонской области, которая вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Часть российского региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.24 декабря Владимир Сальдо рассказал, что киевские формирования минируют прибрежные зоны на правом берегу Днепра в оккупированном Херсоне.Ранее сообщалось, что киевские террористы нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
херсонская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:72:1005:826_1920x0_80_0_0_9ca1428246d2aa38db7952ecc04ef55e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, херсонская область, владимир сальдо, россия, вс рф, всу, сво, война на украине, вооруженные силы украины
Новости, Украина.ру, Херсонская область, Владимир Сальдо, Россия, ВС РФ, ВСУ, СВО, война на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области — Сальдо
03:35 26.12.2025 (обновлено: 03:37 26.12.2025)
Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей, линия обороны укреплена, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости
"Ситуация остается напряжённой, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надёжно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются ещё на воде", — рассказал Сальдо.
В настоящее время российские войска контролируют 75 процентов площади Херсонской области, которая вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Часть российского региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
24 декабря Владимир Сальдо рассказал, что киевские формирования минируют прибрежные зоны на правом берегу Днепра в оккупированном Херсоне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.