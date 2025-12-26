https://ukraina.ru/20251226/vsu-pytayutsya-perebrasyvat-drg-na-levoberezhe-khersonskoy-oblasti--saldo-1073650166.html

ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области — Сальдо

Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей, линия обороны укреплена, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости

"Ситуация остается напряжённой, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надёжно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются ещё на воде", — рассказал Сальдо.В настоящее время российские войска контролируют 75 процентов площади Херсонской области, которая вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Часть российского региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.24 декабря Владимир Сальдо рассказал, что киевские формирования минируют прибрежные зоны на правом берегу Днепра в оккупированном Херсоне.Ранее сообщалось, что киевские террористы нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

