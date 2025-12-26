https://ukraina.ru/20251226/akopov-pro-yadernyy-faktor-i-pozitsiyu-ssha-nikto-ne-budet-razmenivat-nyu-york-na-berlin-1073597825.html

Акопов про ядерный фактор и позицию США: "Никто не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин"

Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы. Никакие американские ядерные ракеты ее не защитят, потому что США их просто не применят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

Рассуждая о гипотетическом ядерном конфликте, эксперт высказал мнение о приоритетах Вашингтона. "Никто в США не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин. То есть Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы", — заявил Акопов.Он развил эту мысль, говоря о практической стороне вопроса. "Никакие американские ядерные ракеты Европу не защитят, потому что США их просто не применит", — сказал политолог.Комментируя возможный сценарий прямого столкновения с Россией, эксперт отметил, что это приведет к быстрому исходу. "А ядерная война России с Европой будет скоротечной, так как французский и британский потенциал сравниться с нашим не могут", — подчеркнул Акопов."Будущее Европы в ее собственных руках. Если она хочет сгореть в огне ядерного конфликта, ей нужно срочно вводить войска на Украину. Это не сделает ядерную войну неизбежной, но ускорит решение России о войне с Европой", — констатировал собеседник издания.

