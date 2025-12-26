Акопов про ядерный фактор и позицию США: "Никто не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин" - 26.12.2025 Украина.ру
Акопов про ядерный фактор и позицию США: "Никто не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин"
Акопов про ядерный фактор и позицию США: "Никто не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин"
Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы. Никакие американские ядерные ракеты ее не защитят, потому что США их просто не применят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-12-26T05:15
2025-12-26T05:15
Рассуждая о гипотетическом ядерном конфликте, эксперт высказал мнение о приоритетах Вашингтона. "Никто в США не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин. То есть Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы", — заявил Акопов.Он развил эту мысль, говоря о практической стороне вопроса. "Никакие американские ядерные ракеты Европу не защитят, потому что США их просто не применит", — сказал политолог.Комментируя возможный сценарий прямого столкновения с Россией, эксперт отметил, что это приведет к быстрому исходу. "А ядерная война России с Европой будет скоротечной, так как французский и британский потенциал сравниться с нашим не могут", — подчеркнул Акопов."Будущее Европы в ее собственных руках. Если она хочет сгореть в огне ядерного конфликта, ей нужно срочно вводить войска на Украину. Это не сделает ядерную войну неизбежной, но ускорит решение России о войне с Европой", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годы" на сайте Украина.ру.О перспективах переговорного процесса по Украине в 2026 году — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
© РИА Новости . Стрингер
В Польше размещен батальон НАТО
Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы. Никакие американские ядерные ракеты ее не защитят, потому что США их просто не применят. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Рассуждая о гипотетическом ядерном конфликте, эксперт высказал мнение о приоритетах Вашингтона. "Никто в США не будет разменивать Нью-Йорк на Берлин. То есть Америка не будет вступать в ядерную войну из-за Европы", — заявил Акопов.
Он развил эту мысль, говоря о практической стороне вопроса. "Никакие американские ядерные ракеты Европу не защитят, потому что США их просто не применит", — сказал политолог.
Комментируя возможный сценарий прямого столкновения с Россией, эксперт отметил, что это приведет к быстрому исходу. "А ядерная война России с Европой будет скоротечной, так как французский и британский потенциал сравниться с нашим не могут", — подчеркнул Акопов.
"Будущее Европы в ее собственных руках. Если она хочет сгореть в огне ядерного конфликта, ей нужно срочно вводить войска на Украину. Это не сделает ядерную войну неизбежной, но ускорит решение России о войне с Европой", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годы" на сайте Украина.ру.
О перспективах переговорного процесса по Украине в 2026 году — в материале "Михаил Делягин: Если Россия использует заначки из бюджета, то победит на Украине и покончит с бедностью" на сайте Украина.ру.
