https://ukraina.ru/20251226/amerikanskaya-paradigma-s-chem-donald-tramp-zavershaet-2025-y-i-vstupaet-v-trudnyy-2026-god-1073576172.html

Американская парадигма: с чем Дональд Трамп завершает 2025-й и вступает в трудный 2026 год

Американская парадигма: с чем Дональд Трамп завершает 2025-й и вступает в трудный 2026 год - 26.12.2025 Украина.ру

Американская парадигма: с чем Дональд Трамп завершает 2025-й и вступает в трудный 2026 год

Что произошло с президентом США Дональдом Трампом в уходящем году и как сложится для него следующий

2025-12-26T06:43

2025-12-26T06:43

2025-12-26T14:31

эксклюзив

сша

украина

ближний восток

дональд трамп

выборы

венесуэла

шатдаун

джей ди вэнс

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073657656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6def3e05a1766a3307092ecfe9c7c12.jpg

20 января 2026 года наступит знаковая для Дональда Трампа дата – первая годовщина его пребывания на президентском посту на втором сроке. В американской политике она имеет символическое значение – на этом рубеже судят о достижениях главы государства, выполнении и невыполнении данных при вступлении в должность обещаний.Естественно, припомнят, как Трамп уверял, что урегулирует конфликт на Украине за 24 часа. И вообще речь шла о завершении всех войн на планете. К сожалению, достичь этого не удалось, хотя подвижки, безусловно, есть: переговорный процесс по Украине реанимировали по прошествии 3 лет, а на Ближнем Востоке наступил режим прекращения огня (хотя случаи нарушения всё же фиксируются). Сограждан старый/новый президент в частности заверял, что инфляция снизится, рабочие места появятся. Однако, судя по результатам опросов, сделать жизнь американцев существенно лучше не получилось: в декабре деятельность президента одобряли 43,1%, а не одобряли – 53,8%.Следом ещё одна важная дата. Временный бюджет, который американским законодателям удалось согласовать в ноябре ради завершения самой длительной в истории страны блокировки работы правительства (43 дня), рассчитан до 30 января – к этой дате необходимо принять постоянный бюджет. Однако разногласия, из-за которых не удалось сделать это сразу, за месяц преодолеть так и не удалось. Прежде всего речь о федеральных субсидиях на расширенную государственную медицинскую страховку, которые продвигают демократы, а республиканцы отказываются продлевать, поскольку это часть программы Obamacare.Как пишет The Hill, если действие субсидий истечёт в январе, то, по предварительным оценкам, 4,8 млн американцев потеряют медицинское страхование в 2026 году, более 20 млн - столкнутся с резким ростом расходов на здравоохранение, стоимость страховки вырастет на 26%.А ведь недовольство качеством и высокой стоимостью жизни стало одной из ключевых причин проигрыша демократов на президентских выборах 2024 года. Теперь от этого может пострадать уже сам Трамп.Главными проблемами США участники социсследований называют инфляцию и состояние экономики в целом. Нынешние экономические условия 47% опрошенных Gallup назвали плохими, 31% — удовлетворительными. К концу года положением дел в стране недовольны 74% респондентов, всё устраивает 24% (для сравнения, в мае таковых было 38%).Демократы с высокой долей вероятности могут использовать нависшую угрозу нового шатдауна для продвижения своих требований по здравоохранению. Такой сценарий Белому дому совсем не на руку – администрация сама признала, что осенний шатдаун нанёс более серьёзный ущерб национальной экономике, чем ожидалось.То, как будет развиваться этот эпизод, может оказать влияние на главное политическое событие страны в 2026 году - промежуточные выборы в Конгресс. 3 ноября гражданам США предстоит избрать весь состав Палаты представителей (435 мандатов) и 1/3 Сената (33 места).Сейчас у республиканцев "тройное преимущество": президентский пост, большинство в обеих палатах Конгресса. Однако в том, что после голосования они сохранят контроль над Палатой представителей, сомнения есть даже у Трампа."Посмотрим, как это будет. Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело. Мы попытаемся сделать всё возможное", - заявил глава государства в интервью газете The Wall Street Journal 13 декабря.В настоящий момент, согласно социопросам, небольшое преимущество имеют демократы: 46,1% против 42,2%.К тому же по американской политической традиции так сложилось, что партия президента на промежуточных выборах как правило терпит поражение.Если контроль над нижней палатой Конгресса перейдёт к демократам, то они смогут при желании, как и в первый период правления Трампа, запустить процедуру его импичмента. Впрочем, она застопорится в Сенате, если республиканцы там останутся в большинстве, как сулят прогнозы. Тем не менее, крови у американского лидера оппоненты могут выпить много и осложнить оставшуюся часть его второго срока значительно.Так получается, что американский политикум, не успев завершить одни выборы, должен готовиться к следующим практически сразу (президентские - через 2 года в Конгресс - через 2 года снова президентские и так далее). Самому Трампу переизбираться не нужно (больше двух сроков на высшем государственном посту законодательство США не разрешает), но он может здорово укрепить позиции в избирательной гонке кандидата-республиканца, только для этого нужно сохранить влияние и на общественное мнение, и внутри партии. Все шансы баллотироваться в президенты от республиканцев в 2028 году имел активист Чарли Кирк, который внёс большой вклад в победу Трампа на выборах-2024 за счёт консолидации молодёжного электората, но его убили.В настоящий момент 47-й президент видит в качестве своего преемника либо вице-президента США Джей Ди Вэнса, либо госсекретаря Марко Рубио, так что к их работе сейчас будет пристальное внимание, а это накладывает дополнительную ответственность на администрацию - показать их в качестве потенциальных лидеров нации.Трамп вернулся во власть с твёрдым намерением осушить "вашингтонское болото", но рискует утратить поддержку собственных сторонников. На наших глазах происходит раскол MAGA-движения, которое было опорой нынешнего президента. Разногласия происходят и по внутри-, и по внешнеполитическим вопросам: одни настаивают, что нужно действовать жёстче по отношению к Венесуэле и Китаю, поддерживать Украину, другие - против, третьи вообще призывают полностью сосредоточиться на делах США, а не других стран. Более того, Трамп в 2015 году рассорился с несколькими ближайшими соратниками: миллиардером Илоном Маском, телеведущим Такером Карлсоном, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.Вобщем ближайшие 12 месяцев будут для 47-го президента США непростыми.Читайте также интервью председателя президиума Общероссийской организации “Офицеры России", героя РФ Сергея Липового о плане Трампа на Украину и Россию США нужен короткий мир, а затем холодная война.

https://ukraina.ru/20251114/amerikanskaya-paradigma-samyy-dlitelnyy-v-istorii-shatdaun-vskryl-problemy-demokratov-i-1071563386.html

https://ukraina.ru/20250911/pulya-dlya-kirka--pulya-dlya-trampa-ubit-unikalnyy-politik-govorivshiy-amerikantsam-pravdu-ob-ukraine-1068522689.html

сша

украина

ближний восток

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, выборы, венесуэла, шатдаун, джей ди вэнс, марко рубио, рейтинг, белый дом, сенат, the wall street journal, украина.ру, украина.ру