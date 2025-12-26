"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева
Мирная инициатива Зеленского на деле является набором намеренно невыполнимых условий. Ее цель — создать лишь видимость диалога, а не добиться реального урегулирования на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя пункты "мирного" плана, эксперт раскритиковал их суть. "Пункты украинского плана составлены таким образом, чтобы их выполнение было невозможным", — заявил Данилов.
Он указал на ключевую проблему: "Непонятно, что такое общеукраинский референдум, кто в нем будет участвовать". По словам эксперта, за этой инициативой стоит расчет Киева, вынужденного отвечать на запрос о переговорах.
"И в ситуации, когда от Зеленского потребовали ответ на вопрос, а что бы хотел он, уже отойти в тень ему не удастся. Он исчерпал ресурс молчания, пришлось что-то выдвигать. Но выдвигать таким образом, чтобы эти планы были невыполнимы, хотя бы для того, чтобы их обсуждали", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Данилов отметил, что время для оглашения плана было выбрано не случайно. "Это Рождество и рождественские каникулы. Очень удобно перед Рождеством выдвигать какие-то инициативы, которые обсуждаться не будут", — констатировал эксперт, добавив, что в этот период активность европейских политиков существенно снижается.
