"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/zelenskiy-ischerpal-resurs-molchaniya-ekspert-detalno-razoblachil-mirnyy-plan-kieva-1073647985.html
"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева
"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева - 26.12.2025 Украина.ру
"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева
Мирная инициатива Зеленского на деле является набором намеренно невыполнимых условий. Ее цель — создать лишь видимость диалога, а не добиться реального урегулирования на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-12-26T05:45
2025-12-26T05:45
новости
украина
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
мирный план
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_14:0:1735:968_1920x0_80_0_0_fd17a321823c7917199642222e0a11e0.png
Комментируя пункты "мирного" плана, эксперт раскритиковал их суть. "Пункты украинского плана составлены таким образом, чтобы их выполнение было невозможным", — заявил Данилов. Он указал на ключевую проблему: "Непонятно, что такое общеукраинский референдум, кто в нем будет участвовать". По словам эксперта, за этой инициативой стоит расчет Киева, вынужденного отвечать на запрос о переговорах. Данилов отметил, что время для оглашения плана было выбрано не случайно. "Это Рождество и рождественские каникулы. Очень удобно перед Рождеством выдвигать какие-то инициативы, которые обсуждаться не будут", — констатировал эксперт, добавив, что в этот период активность европейских политиков существенно снижается.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_229:0:1520:968_1920x0_80_0_0_b42ea9ba709fac5d35d21182333b8eae.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, мирный план, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, выборы, президентские выборы, война на украине
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, мирный план, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, выборы, президентские выборы, война на Украине

"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева

05:45 26.12.2025
 
© Фото : скриншотВладимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года
Владимир Зеленский выступает на ГА ООН 24 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Мирная инициатива Зеленского на деле является набором намеренно невыполнимых условий. Ее цель — создать лишь видимость диалога, а не добиться реального урегулирования на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Комментируя пункты "мирного" плана, эксперт раскритиковал их суть. "Пункты украинского плана составлены таким образом, чтобы их выполнение было невозможным", — заявил Данилов.
Он указал на ключевую проблему: "Непонятно, что такое общеукраинский референдум, кто в нем будет участвовать". По словам эксперта, за этой инициативой стоит расчет Киева, вынужденного отвечать на запрос о переговорах.
"И в ситуации, когда от Зеленского потребовали ответ на вопрос, а что бы хотел он, уже отойти в тень ему не удастся. Он исчерпал ресурс молчания, пришлось что-то выдвигать. Но выдвигать таким образом, чтобы эти планы были невыполнимы, хотя бы для того, чтобы их обсуждали", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Данилов отметил, что время для оглашения плана было выбрано не случайно. "Это Рождество и рождественские каникулы. Очень удобно перед Рождеством выдвигать какие-то инициативы, которые обсуждаться не будут", — констатировал эксперт, добавив, что в этот период активность европейских политиков существенно снижается.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.румирный планпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговороввыборыпрезидентские выборывойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния