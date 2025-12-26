https://ukraina.ru/20251226/zelenskiy-ischerpal-resurs-molchaniya-ekspert-detalno-razoblachil-mirnyy-plan-kieva-1073647985.html

"Зеленский исчерпал ресурс молчания": эксперт детально разоблачил "мирный" план Киева

Мирная инициатива Зеленского на деле является набором намеренно невыполнимых условий. Ее цель — создать лишь видимость диалога, а не добиться реального урегулирования на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-12-26T05:45

Комментируя пункты "мирного" плана, эксперт раскритиковал их суть. "Пункты украинского плана составлены таким образом, чтобы их выполнение было невозможным", — заявил Данилов. Он указал на ключевую проблему: "Непонятно, что такое общеукраинский референдум, кто в нем будет участвовать". По словам эксперта, за этой инициативой стоит расчет Киева, вынужденного отвечать на запрос о переговорах. Данилов отметил, что время для оглашения плана было выбрано не случайно. "Это Рождество и рождественские каникулы. Очень удобно перед Рождеством выдвигать какие-то инициативы, которые обсуждаться не будут", — констатировал эксперт, добавив, что в этот период активность европейских политиков существенно снижается.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Юрий Станкевич: Если РФ, США и Китай договорятся по Украине, они могут спасти и Венесуэлу от войны" на сайте Украина.ру.

