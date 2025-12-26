Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря - 26.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251226/armiya-rossii-atakovala-obekty-vsu-i-vpk-ukrainy-khronika-i-itogi-k-utru-26-dekabrya-1073652713.html
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря - 26.12.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 26 декабря сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней"
2025-12-26T07:59
2025-12-26T10:30
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
впк
украина.ру
новости
донбасс
ракетные удары по украине
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
Вечером российские БПЛА долетели до Волынской области. Последний раз их слышали в районе города Камень-Каширский. По словам местной администрации поражён объект критической инфраструктуры.В начале суток российские БПЛА "Герань" и "Гербера" атаковали объекты в Одесской области. Там были отмечены взрывы, в частности - в Измаиле и Одессе. Порты региона играют важную роль в обеспечении военных поставок на Украину.Также взрывы были отмечены в населённом пункте Боровая Харьковской области и в Николаеве.Удары авиабомб (УМПК) были отмечены в Донбассе, в частности – в Николаевке, а также в Сумской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Ранее в новостях: Опасность атак БПЛА отменили в регионах России, аэропорты работают: хроника и итоги к утру 26 декабряАктуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
донбасс
одесса
одесская область
измаил
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, впк, украина.ру, новости, донбасс, ракетные удары по украине, бпла, бпла сегодня, атака бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, порты, ситуация на украине, пво, военная помощь украине, герань, одесса, одесская область, измаил, сумская область
Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВПК, Украина.ру, Новости, Донбасс, ракетные удары по Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, порты, ситуация на Украине, ПВО, военная помощь Украине, Герань, Одесса, Одесская область, Измаил, Сумская область

Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря

07:59 26.12.2025 (обновлено: 10:30 26.12.2025)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : osnmedia.ru
Читать в
ДзенTelegram
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 26 декабря сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней"
Вечером российские БПЛА долетели до Волынской области. Последний раз их слышали в районе города Камень-Каширский. По словам местной администрации поражён объект критической инфраструктуры.
В начале суток российские БПЛА "Герань" и "Гербера" атаковали объекты в Одесской области. Там были отмечены взрывы, в частности - в Измаиле и Одессе. Порты региона играют важную роль в обеспечении военных поставок на Украину.
Также взрывы были отмечены в населённом пункте Боровая Харьковской области и в Николаеве.
Удары авиабомб (УМПК) были отмечены в Донбассе, в частности – в Николаевке, а также в Сумской области.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
Ранее в новостях: Опасность атак БПЛА отменили в регионах России, аэропорты работают: хроника и итоги к утру 26 декабря
Актуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВПКУкраина.руНовостиДонбассракетные удары по УкраинеБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУпортыситуация на УкраинеПВОвоенная помощь УкраинеГераньОдессаОдесская областьИзмаилСумская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все закончится тем, что наши подгонят ТОСы и ФАБы": Самойлов о непростой ситуации в Купянске
05:45Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
05:30"Приманка" для врага? Эксперт о том, как ВС РФ загоняют ВСУ в ловушку под Купянском
05:15Мощный прорыв "северян": полковник Алехин рассказал про новый плацдарм ВС РФ в Сумской области
05:00"Гаражное производство" превратилось в завод: Орлов рассказал про историю успеха комплекса "Курьер"
04:45"РВСН необходимы свои подразделения БПЛА": эксперт объяснил, зачем дроны ядерным ракетчикам
04:30"Роль ударных БПЛА будет нивелирована": эксперт предсказал тактическую революцию на фронте
04:15"Не могут плавать слишком далеко": Ищенко о пределах возможностей украинских катеров-камикадзе
04:12Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
03:52Инженеры ВС РФ готовят "рой дронов" для ударов по ВСУ
03:33Мадуро назвал условия диалога Венесуэлы с США
02:54Первые ракеты ударили по целям в Киеве
02:28ВСУ заманивали людей в театр Мариуполя до взрыва — омбудсмен ДНР
02:05Сводка опасности атак БПЛА на регионы России к этому часу
01:38"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп рассчитывает "хорошо" поговорить с Зеленским
01:11Предложение перемирия от нациста. Обзор 26 декабря в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:41Российские войска отбивают атаки ВСУ в Купянске
00:08Фронтовая сводка за 26 декабря от канала "Дневник Десантника"
23:39Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем новом разговоре с Владимиром Путиным
23:35Министерство обороны России сообщило об освобождении восьми населенных пунктов за неделю
Лента новостейМолния