Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: главное за ночь 26 декабря

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 26 декабря сообщает телеграм-канал "Хроники Гераней"

2025-12-26T07:59

2025-12-26T07:59

2025-12-26T10:30

Вечером российские БПЛА долетели до Волынской области. Последний раз их слышали в районе города Камень-Каширский. По словам местной администрации поражён объект критической инфраструктуры.В начале суток российские БПЛА "Герань" и "Гербера" атаковали объекты в Одесской области. Там были отмечены взрывы, в частности - в Измаиле и Одессе. Порты региона играют важную роль в обеспечении военных поставок на Украину.Также взрывы были отмечены в населённом пункте Боровая Харьковской области и в Николаеве.Удары авиабомб (УМПК) были отмечены в Донбассе, в частности – в Николаевке, а также в Сумской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.Ранее в новостях: Опасность атак БПЛА отменили в регионах России, аэропорты работают: хроника и итоги к утру 26 декабряАктуальное интервью: Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

