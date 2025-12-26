https://ukraina.ru/20251226/chto-na-samom-dele-proiskhodit-v-polshe-s-rossiyskim-konsulstvom-1073651052.html

Что на самом деле происходит в Польше с российским консульством

Польская полиция прекратила охрану здания в Гданьске, где до 23 декабря работало консульство РФ. Ранее городские чиновники уже пытались его захватить, но их не пустили российские дипломаты.

В Польше разразился очередной скандал вокруг российской дипломатической собственности. Во вторник, 23 декабря, городские чиновники Гданьска попытались захватить два здания на улице Стефана Батория, где с 1940-х годов работало консульство СССР, а позже Российской Федерации.Согласно решению МИД Польши, последним днём работы консульства было 22 декабря 2025 года. Вечером того дня российские дипломаты покинули территорию бывшего консульства, но там остался административно-технический работник посольства РФ в Польше, которое считает здания российской дипломатической собственностью. В свою очередь, власти Гданьска считают, что эта недвижимость принадлежит городу. Хотя на словах чиновники обещают решать конфликт в суде, снятие охраны с объекта может свидетельствовать о подготовке к его силовому захвату.Дипломатическое представительство РФ считает, что недвижимость по улице Батория принадлежит ему как эквивалент здания консульства, которое Россия имела в Гданьске с 1718 года на улице Длуге Огроды. Упомянутое здание было приобретено в то время по приказу царя Петра I, и более двух столетий, с незначительными перерывами, служило русским дипломатам. В июне 1941 года, после нападения нацистской Германии на СССР, оно было конфисковано властями Третьего рейха. Здание на улице Длуге Огроды было разрушено в начале 1945 года, когда Красная Армия освободила Гданьск от нацистов. Позже земельный участок был конфискован польским государством как бывшая немецкая собственность.После окончания Второй мировой войны власти коммунистической Польши передали Советскому Союзу два здания по улице Батория а Гданьске, где было размещено консульство СССР. В 1951 году Польская Народная Республика и Советский Союз подписали соглашение о бессрочном бесплатном использовании здания советским дипломатическим представительством. Но после распада СССР здание односторонним решением польских властей было передано в собственность Государственного казначейства Польши.Когда точно это произошло – неизвестно, однако с 2013 года городские власти Гданьска по указанию МИД Польши начали начислять консульству арендную плату, которую российская сторона не признавала. Гданьск оценивает задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 млн злотых (120 млн рублей), а проценты по этой сумме – ещё в 3 млн злотых (65,6 млн рублей).В понедельник, 22 декабря, вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска объявила, что посольство России направило письмо в мэрию Гданьска, в котором сообщается, что "административно-технический сотрудник посольства будет находиться в помещениях по адресам: улица Стефана Батория, 13 и 15 в Гданьске, где в настоящее время находится российское консульство". Поэтому, добавила она, мэрия не сможет физически занять эти помещения.Несмотря на это, на следующий день группа чиновников попыталась захватить российскую дипломатическую собственность. Как сообщила руководитель пресс-службы мэрии Гданьска Изабела Козицкая-Прус, 23 декабря "были предприняты попытки вернуть здание, но никто не открыл двери чиновникам". "Однако было видно, что кто-то оставался на территории", – сказал Козицкая-Прус, добавив, что все действия предпринимаются в консультации с Министерством иностранных дел Польши.После этого полиция объявила, что прекращает охрану зданий бывшего консульства. "В связи с тем, что здание по улице Батория, 13/15, теряет статус дипломатической миссии, оно больше не будет находиться под постоянным полицейским надзором", – сообщил государственному информагентству PAP Пётр Павловский из пресс-службы воеводского управления полиции в Гданьске.Расположенное напротив здания консульства помещение, где дежурили полицейские, также будет демонтировано. "Это помещение принадлежит воеводскому управлению полиции в Гданьске и будет демонтировано позже. Это продиктовано техническими проблемами", – сказал Павловский, добавив, что "в связи с текущей геополитической ситуацией, в этом районе будут проводиться внеплановые полицейские проверки в рамках выполнения стандартных служебных обязанностей".Очевидно, что никаких попыток защитить российскую дипломатическую собственность (которую власти ещё и не считают таковой) от полиции ожидать не приходится – она даже посла РФ от нападений польских и украинских радикалов не защищает. Правда, пока чиновники Гданьска обещают решать вопрос не силовым, а судебным путём. Так, заместитель мэра Гданьска заявила, что если российская сторона не решит сотрудничать, и работники посольства не покинут здание, город направит запрос в Генеральную прокуратуру Польши, чтобы та подала иск о немедленном возвращении имущества."Российская сторона утверждает, что имущество было передано или переуступлено в обмен на другую недвижимость, вероятно, в Гданьске. Однако такая информация отсутствует в документах, касающихся недвижимости, принадлежавшей ещё Советской России", – отметил директор юридического отдела мэрии Гданьска Цезари Хабель в комментарии порталу Interia.pl. По мнению эксперта, принудительное взыскание зданий на улице Батория в Гданьске может занять несколько лет. "Согласно польскому законодательству, никто не сможет войти в эти здания до вынесения окончательного решения о передаче этой недвижимости польской стороне, Государственному казначейству", – добавил он.Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь МИД Польши Майей Вевюр подчеркнул, что роль министерства в этом вопросе фактически закончилась во вторник, поскольку российское консульство получило разрешение на работу до этой даты. Он отметил, что если после этого в здании будет находиться российский административно-технический сотрудник – как российская сторона сообщила властям Гданьска – это будет означать, что "мы вступаем в обычную процедуру, уже неоднократно используемую Государственным казначейством", по отстаиванию прав на имущество.Вевюр подчеркнул, что это вопрос, который должен решить суд, и напомнил, что подобная ситуация имела место в случае со школой в Варшаве, где российская сторона отказалась передать здание. Этот случай закончился арестом здания школы судебным приставом в мае 2023 года.Стоит отметить, что после начала СВО польские власти ведут настоящую охоту за недвижимостью, находящейся в собственности или аренде посольства РФ. В 2022 году у посольства изъяли базу отдыха под Варшавой, арендуемую с начала 1980-х, и 100-квартирный жилой комплекс в польской столице по улице Яна Собеского. Кстати, последний власти Варшавы обещали отдать под проживание украинских беженцев, однако в январе 2025 мэр города Рафал Тшасковский объявил, что он будет реконструирован под служебное жильё для госслужащих.Кроме этого, власти Польши претендуют на шестиэтажное историческое здание в самом центре Варшавы, по аллее Шуха (рядом находятся канцелярия премьера Польши и ряд министерств), хотя оно было куплено ещё в 1946 году торговым представительством СССР. Хотят поляки забрать и офисно-жилищные комплексы по улицам Бобровецкой 2б и Бетховена 3, где живут российские дипломаты и находится ряд структур посольства РФ. Всё это аргументируется тем, что здания, мол, используются не с дипломатической целью. В 2023 году в Польше также провели дезинформационную кампанию, объявив, что обычные спутниковые антенны на крыше здания на Бетховена 5 в Варшаве – это якобы "шпионское оборудование".При этом в Польше постоянно звучат идеи о конфискации зданий посольства РФ и Российского центра науки и культуры, которые находятся в Варшаве по улице Бельведерской. В этом случае уже не прячутся за формулировками о якобы нецелевом использовании зданий, а просто предлагают разорвать дипломатические отношения с Россией и отобрать её имущество силовым путём. Но если в Варшаве это пока выглядит фантастикой, то в Гданьске вполне может стать реальностью.Исходя из этого, бывший посол Польши в Ираке и Саудовской Аравии Кшиштоф Пломиньский предостерёг, что силовое решение в отношении российской дипломатической собственности "стало бы очень серьезной эскалацией". "На месте министра [иностранных дел Польши] Сикорского я бы десять раз подумал, стоит ли эта игра свеч, и очень тщательно проанализировал бы возможные последствия с точки зрения долгосрочных польских интересов", – заявил дипломат в комментарии польскому изданию Fakt."Война на Украине рано или поздно закончится. Россия не перестанет быть нашим соседом. Наши западные партнеры просто ждут возможности возобновить дела с Кремлём. Мы, конечно, занимаем по этому поводу негативную позицию, и это правильно. Однако мы не можем оставаться равнодушными к тому, что произойдет в будущем", – говорит дипломат.Пломиньский подчеркнул, что советует воздерживаться от каких-либо эмоциональных реакций. "Мы обязательно должны подходить к этому спокойно, взвешивая все "за" и "против", прежде чем делать следующий шаг. Министр Сикорский, безусловно, это понимает", – заключает бывший польский посол.В экспертном сообществе обсуждают, почему Европа настаивает на продолжении украинского конфликта. Подробнее — в материале Мир на грани тотальной катастрофы. Эксперты и политики о ситуации на Украине.

