"Димитров на грани, идет штурм Константиновки": Борис Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ - 26.12.2025
"Димитров на грани, идет штурм Константиновки": Борис Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ
ВС РФ продолжают наступление по всему фронту, приближая освобождение стратегически важных городов. Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) доживает последние дни, под Константиновкой идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062430623_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_f30b1802fcb11b46c09556bbc023e34e.jpg
Комментируя наступление российской армии, Рожин заявил: "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске". Он пояснил значение этого успеха: "Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья".Отвечая на вопрос, эксперт дал прогноз по другим участкам фронта. "В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр", — сказал Рожин. Он уточнил: "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским".Журналист также отметил: "Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления".Касательно ситуации в Донбассе аналитик был категоричен. "Димитров находится на грани", — констатировал он. Рожин добавил: "Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона. Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана"."Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
06:00 26.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ВС РФ продолжают наступление по всему фронту, приближая освобождение стратегически важных городов. Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) доживает последние дни, под Константиновкой идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Комментируя наступление российской армии, Рожин заявил: "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске". Он пояснил значение этого успеха: "Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья".
Отвечая на вопрос, эксперт дал прогноз по другим участкам фронта. "В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр", — сказал Рожин. Он уточнил: "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским".
Журналист также отметил: "Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления".
Касательно ситуации в Донбассе аналитик был категоричен. "Димитров находится на грани", — констатировал он. Рожин добавил: "Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона. Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана".
"Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
О последних событиях на Украине и вокруг нее в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".
