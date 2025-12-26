https://ukraina.ru/20251226/dimitrov-na-grani-idet-shturm-konstantinovki-boris-rozhin-rasskazal-pro-novye-uspekhi-vs-rf-1073623356.html

"Димитров на грани, идет штурм Константиновки": Борис Рожин рассказал про новые успехи ВС РФ

ВС РФ продолжают наступление по всему фронту, приближая освобождение стратегически важных городов. Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) доживает последние дни, под Константиновкой идут тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Комментируя наступление российской армии, Рожин заявил: "Можно ожидать, что достаточно скоро будет добито сопротивление ВСУ в Степногорске". Он пояснил значение этого успеха: "Занятие этого города откроет нам новые возможности для продвижения вплоть до самого Запорожья".Отвечая на вопрос, эксперт дал прогноз по другим участкам фронта. "В Гуляйполе мы уже ведем бои за центр", — сказал Рожин. Он уточнил: "Может быть, не до нового года, но в обозримой перспективе этот город точно станет российским".Журналист также отметил: "Помимо этого, следует ожидать серьезных успехов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, где группировка "Восток" не прекращает своего наступления".Касательно ситуации в Донбассе аналитик был категоричен. "Димитров находится на грани", — констатировал он. Рожин добавил: "Неважно, до нового года или после добьют остатки окруженного гарнизона. Северск мы заняли и идем дальше. Также идут бои на окраинах Красного Лимана"."Ставка делается не на лобовой штурм, а на постепенное обжатие и перехват логистики по образцу других городов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.О последних событиях на Украине и вокруг нее — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России".

