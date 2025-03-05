Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений - 05.03.2025 Украина.ру
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Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений
Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений - 05.03.2025 Украина.ру
Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений
США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Об этом 5 марта написал британский таблоид Daily Mail
2025-03-05T10:14
2025-03-05T10:23
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вооруженные силы украины
военная помощь
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В публикации отмечается, что такое решение было принято Америкой в рамках отказа от любой помощи Украине. И теперь, подчеркивают авторы статьи, Лондон не может передавать ВСУ данные, которые имеются у Центра правительственной связи Великобритании, разведывательных агентств и разведывательных подразделений министерства обороны. Кроме того, утоняется, что в США пообещали жестко контролировать передачу своих разведданных через базирующиеся в Киеве агентства.Стоит отметить, что еще накануне корреспондент The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на украинские источники написал в своих соцсетях, что Америка продолжает обмен разведданными с Украиной, несмотря на информацию об остановке военной помощи. Между тем также накануне, 4 марта, агентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи США для ВСУ прекратилась примерно в 4:30 по московскому времени. Помимо этого, ранее американские СМИ писали, что была остановлена даже доставка техники, которая находилась в пути. Еще утром вчерашнего дня президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановке военной помощи Вашингтона для Киева. Формальным предлогом стала ссора в Белом доме 28 февраля, когда Владимир Зеленский вступил полемику с американским лидером и вице-президентом США.Уже сегодня, 5 марта, Владимир Зеленский признался, что раздосадован после провальной встречи в Овальном кабинете. Он заверил, что вместе с командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. А также выразил благодарность США за помощь.Тем временем Telegraph написал, что власти Британии накануне весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа. Подробности случившегося и другое новости — в публикации Главное за ночь 5 марта
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новости, сша, украина, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная помощь
Новости, США, Украина, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, военная помощь

Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений

10:14 05.03.2025 (обновлено: 10:23 05.03.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Об этом 5 марта написал британский таблоид Daily Mail
В публикации отмечается, что такое решение было принято Америкой в рамках отказа от любой помощи Украине. И теперь, подчеркивают авторы статьи, Лондон не может передавать ВСУ данные, которые имеются у Центра правительственной связи Великобритании, разведывательных агентств и разведывательных подразделений министерства обороны.
"Я ожидал, что Соединенные Штаты дадут указание своим союзникам прекратить делиться с Украиной разведывательными данными", — приводит издание слова эксперта по военной разведке Фил Ингрэм.
Кроме того, утоняется, что в США пообещали жестко контролировать передачу своих разведданных через базирующиеся в Киеве агентства.
Стоит отметить, что еще накануне корреспондент The Economist Олли Кэрролл со ссылкой на украинские источники написал в своих соцсетях, что Америка продолжает обмен разведданными с Украиной, несмотря на информацию об остановке военной помощи.
Между тем также накануне, 4 марта, агентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи США для ВСУ прекратилась примерно в 4:30 по московскому времени. Помимо этого, ранее американские СМИ писали, что была остановлена даже доставка техники, которая находилась в пути.
Еще утром вчерашнего дня президент США Дональд Трамп заявил о временной приостановке военной помощи Вашингтона для Киева. Формальным предлогом стала ссора в Белом доме 28 февраля, когда Владимир Зеленский вступил полемику с американским лидером и вице-президентом США.
Уже сегодня, 5 марта, Владимир Зеленский признался, что раздосадован после провальной встречи в Овальном кабинете. Он заверил, что вместе с командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. А также выразил благодарность США за помощь.
Тем временем Telegraph написал, что власти Британии накануне весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа. Подробности случившегося и другое новости — в публикации Главное за ночь 5 марта
 
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