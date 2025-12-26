https://ukraina.ru/20251226/oshibka-khantera-baydena-okhotnik-popal-v-lovushku-1073621673.html

Ошибка Хантера Байдена: "охотник" попал в ловушку

Сын бывшего американского президента Джо Байдена внезапно прозрел. Его осенило, что он попал в политическую ловушку, ввязавшись в коррупционною схему с газодобывающей компанией Burisma.

Об этом Хантер рассказал в интервью New York Post, где отметил ужасающую коррупцию на Украине. "Я был очень, очень наивен в отношении того, что Украина — это змеиное логово. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает", — сказал Хантер. Примечательно, что "хантер" с английского переводится как "охотник", и отсылки к "ловушкам" и "силкам" весьма ироничны.Напомним предысторию вопроса. Дело Хантера Байдена, связанное с его работой в украинской энергетической компании Burisma, стало одним из самых громких политических скандалов последнего десятилетия. То, что начиналось как частный бизнес-контракт сына американского вице-президента, переросло в грандиозный скандал мирового масштаба, где переплелись вопросы коррупции, политического влияния, международных отношений и геополитического противостояния. Эта история не только повлияла на внутреннюю политику США, но и серьезно осложнила отношения между Вашингтоном и Киевом, став инструментом в руках различных политических сил.Burisma Holdings была основана в 2002 году Николаем Злочевским, бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины. Компания быстро выросла в крупнейшего частного производителя природного газа в стране, но часто фигурировала в коррупции и связях с высокопоставленными украинскими чиновниками.В 2014 году, в разгар Майдана и беспорядков, которые закончились госпереворотом, совет директоров Burisma принял неожиданное решение: пригласить в свой состав Хантера Байдена, сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Назначение произошло в мае 2014 года, когда Хантер занял должность в юридическом комитете компании с годовым окладом, по различным данным, достигавшим 1 миллиона долларов. В то время Джо Байден как вице-президент США курировал украинскую политику администрации Обамы и играл ключевую роль в формировании американской позиции по отношению к Киеву. А далее последовали скандал за скандалом. В 2015-2016 годах Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начинает расследование в отношении деятельности Burisma. Вице-президент Джо Байден публично требует увольнения Шокина, угрожая в ином случае заморозить американскую финансовую помощь Украине. В 2019 году президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским просит "сделать нам одолжение" и возобновить расследование в отношении Байденов. Этот разговор становится основанием для первого импичмента Трампа. Дальше – больше: в 2020 году были обнародованы материалы с ноутбука Хантера Байдена, содержащие его переписку с представителями Burisma, что в свою очередь привело в 2023 году к импичмент-расследованию в отношении президента Джо Байдена, начатое Палатой представителей США под контролем республиканцев. В 2024 году Хантер Байден был привлечён к уголовной ответственности в США за неуплату налогов и другие финансовые нарушения. Одним из последних подписанных документов Джо Байденом стало помилование собственного сына. Но Трамп намерен оспорить это решение, как и многие другие распоряжения Байдена, поскольку считает, что документы были подписаны электронной подписью, а не президентом США.В итоге скандал привел к беспрецедентным политическим последствиям: он чуть не стал причиной импичмента двух президентов. Впервые "украинский след" стал основой предвыборной кампании и дискредитации обеих предвыборных кампаний американских президентов.Общественный деятель Татьяна ПопАнекдот года: сынуля Байдена Хантер покаялся за кучу баксов, которые получал на Украине, пока папаша был вице-президентом США. "Я был очень, очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение, — цитирует Хантера New York Post. - Это была абсолютно ошибка (работа в Burisma) не из-за того, что я сделал что-то, за что мне стыдно или что вызывает у меня какие-либо противоречивые чувства в связи с тем, что я делал для Burisma. А из-за политической позиции, в которую это поставило нас всех". Речь, напомню, идет о событиях 2014 года. Марионетки Запада только что успешно захватили власть и в качестве одного из первых платежей за печеньки Нуланд пристроили сына Байдена в газовую компанию Burisma на зарплату в миллион долларов в год. Трамп еще во время первой каденции из-за этого обвинял оппонента в коррупции и в 19 году требовал от Зеленского открыть дело по этому поводу, но попал под "рашагейт" и тема замялась. Это, конечно, дела давно минувших дней, но в текущей обстановке интересен сам факт "коррупционного каминг-аута" Хантера Байдена. Каким бы он мажором-наркоманом ни был, и в 2014, и в 2025 он наверняка понимает, что его украинские делишки далеки от законности любой страны. Но в 2014 году его папа был еще в форме и мог защитить сыночку-корзиночку, а вот в 2025-ом Трамп снова у власти и у него как раз есть коррупционные претензии сразу к двум наркоманам – Байдену-младшему и Зеленскому-просроченному. Первый, похоже, трезвеет чаще и готов к конструктивному диалогу с "доктором" Дональдом.Украинский политолог Кирилл СазоновСын бывшего президента США Хантер Байден раскритиковал коррупцию в Украине, назвав страну "змеиным логовом". Красавец. Напомню, когда взяли за мягкие места министра экологии Януковича Злочевского с его компанией по выкачиванию украинских недр - именно семейка Байденов его прикрыла. И НАБУ отвернулось. И никто не сел в тюрьму, а откупился малой кровью. И Хантер Байден в 2014 году вошел в совет директоров украинской этой газовой компании Burisma Holdings, которая, несмотря на отсутствие у него отраслевого опыта, платила ему около 1 миллиона долларов в год. До этого он помогал университетам в юридических и политических вопросах и занимался лоббированием, чтобы они получали государственное финансирование. Но под значительным давлением со стороны окружения Обамы был вынужден отказаться от этого бизнеса. Интересно, просто работать он не пробовал? Не заниматься лоббизмом, опираясь на папу, не отмывать бабки окружения Януковича в Украине, под прикрытием папы, а просто работать? Красавец, конечно. Но коррупция в Украине, а США при Байдене постоянно об этом напоминали. И активно "помогали" бороться с ней. Вот и Хантер говорит...Украинский журналист Антон ГураДа ладно. Сын бывшего президента США Хантер Байден назвал Украину "змеиным логовом", а свою работу в украинской нефтяной (и на самом деле газодобывающей - Ред.) компании Burisma – ошибкой. Наши чиновники уникальные. Поругались с Республиканцами и теперь Демократами.Общественный деятель Дмитрий СпивакХантер Байден внезапно заявил, что Украина — это "рассадник зла" с "невероятным уровнем коррупции", а работу в Burisma назвал "абсолютной ошибкой". По его словам, он был "очень наивен" и не понимал, во что ввязывается. Напомним контекст. В 2014 году Хантер вошёл в совет директоров Burisma — компании экс-министра экологии Николая Злочевского — и получал около $1 млн в год, не .имея никакого опыта в газовой сфере. Параллельно структуры, связанные с его семьёй, зарабатывали на лоббизме. Burisma регулярно перечисляла деньги фирме Хантера в США. Когда украинская Генпрокуратура при Викторе Шокине заинтересовалась деятельностью компании, ситуация резко изменилась. Позже было давление со стороны тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, и дело быстро свернули: Шокина уволили, новый генпрокурор Юрий Луценко расследование закрыл. История исчезла из повестки. Теперь Хантер вдруг заговорил. И главный вопрос в том, а скажет ли он что-то еще, что позволит эпизодам прошлого всплыть уже в совсем другой политической реальности.Публицист Владимир КорниловТы подумай, какое прозрение! Так а миллионы, заработанные в змеином коррупционном логове, вернул уже?Подробнее о деле Хантера Байдена - в статье Спасти (не)рядового Хантера/

