https://ukraina.ru/20250303/1061492986.html
"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины - 03.03.2025 Украина.ру
"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
Глава Сухопутных войск Михаил Драпатый стал первым на Украине, кто дал официальное подтверждение ракетного удара ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Ранее об этом уже писали украинские паблики, а также факт был подтвержден Минобороны РФ. Свое обращение Драпатый выложил 3 марта в своем Телеграм-канале
2025-03-03T12:28
2025-03-03T12:28
2025-03-03T12:28
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"Трагедия на полигоне – это ужасное следствие враждебного удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. <...> Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно", – заявил он. Кроме того, Драпатый добавил, что намерен требовать строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью".Еще утром сегодняшнего дня, 3 марта, издание "Страна.ua" написало, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером". С момента появления официальной информации от Минобороны РФ украинские военные паблики подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало. Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". Тогда же депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского.Между тем российским подразделениям пророчат скорые успехи под Курском. Подробности в публикации Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, "искандер", удары
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, "Искандер", удары
"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
Глава Сухопутных войск Михаил Драпатый стал первым на Украине, кто дал официальное подтверждение ракетного удара ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Ранее об этом уже писали украинские паблики, а также факт был подтвержден Минобороны РФ. Свое обращение Драпатый выложил 3 марта в своем Телеграм-канале
"Трагедия на полигоне – это ужасное следствие враждебного удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. <...> Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно", – заявил он.
Кроме того, Драпатый добавил, что намерен требовать строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью".
"Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами. Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу", – написал Драпатый.
Еще утром сегодняшнего дня, 3 марта, издание "Страна.ua" написало, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером". С момента появления официальной информации от Минобороны РФ украинские военные паблики подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало.
Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады
Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". Тогда же депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского
.
Между тем российским подразделениям пророчат скорые успехи под Курском. Подробности в публикации Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.