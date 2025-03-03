https://ukraina.ru/20250303/1061492986.html

"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины

"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины - 03.03.2025 Украина.ру

"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины

Глава Сухопутных войск Михаил Драпатый стал первым на Украине, кто дал официальное подтверждение ракетного удара ВС РФ по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Ранее об этом уже писали украинские паблики, а также факт был подтвержден Минобороны РФ. Свое обращение Драпатый выложил 3 марта в своем Телеграм-канале

2025-03-03T12:28

2025-03-03T12:28

2025-03-03T12:28

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"Трагедия на полигоне – это ужасное следствие враждебного удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. <...> Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно", – заявил он. Кроме того, Драпатый добавил, что намерен требовать строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью".Еще утром сегодняшнего дня, 3 марта, издание "Страна.ua" написало, что украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером". С момента появления официальной информации от Минобороны РФ украинские военные паблики подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало. Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". Тогда же депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского.Между тем российским подразделениям пророчат скорые успехи под Курском. Подробности в публикации Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, "искандер", удары