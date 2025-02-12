https://ukraina.ru/20250212/1061028382.html

В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы

В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы - 12.02.2025 Украина.ру

В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы

Сделка президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет кошмаром для Европейского союза. Об этом написала британская газета Financial Times (FT), уточнив, что Европа постепенно меняет свою позицию по Украине

2025-02-12T17:22

2025-02-12T17:22

2025-02-12T17:22

новости

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

politico

cnn

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/08/1021970830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf29a43b02efb51c3cc061f660261a41.jpg.webp

Издание отметило, что если европейская сторона намерена присутствовать на переговорах по украинскому конфликту, ей стоит хоть что-то предложить, и только тогда ее интересы будут учитываться при соглашении сторон.Параллельно американская газета Politico написала, что союзники Вашингтона в Европе меняют свой подход к поддержке Киева в соответствии с позицией Трампа, выражающего настрой на переговоры с Москвой. Еще чуть раньше американский телеканал CNN заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине Путин и Трамп не будут ориентироваться на Владимира Зеленского, так как он "больше не является непреодолимой фигурой".Накануне австралийская газета The Daily Telegraph сообщила, что администрация президента США приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы. Однако это сообщение развенчал сам Трамп, скопировав в свои соцсети статью CNBC с недавним комментарием президента России Владимира Путина о его политике.На днях спецпосланник нового американского лидера Кит Келлог пообещал, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Надежды на нее возложил и представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, заыявив, что Киев поддерживает позицию Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине.Юсов добавил, что в ближайшее время Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только". Однако при этом "прогнозы остаются только прогнозами", подчеркнул он, поэтому украинцам не стоит ждать завершения войны в ближайшее время.Тем временем Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, но они должны вестись на базе положений, согласованных в Стамбуле, а не на основе "эфемерных требований". Он также подчеркнул, что переговоры со стороны Киева должны вести "легитимные люди".Постпред РФ при ООН Василий Небензя добавилил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Небензя отметил, что Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала.А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский. На этот вопрос ответил автор издания Украина.ру Павел Котов.

https://ukraina.ru/20250210/1060965854.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, cnn, ес