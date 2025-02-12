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Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам - 12.02.2025 Украина.ру
Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
Украинских диверсантов Александра Майструка и Эдуарда Усатенко первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы. Об этом 12 февраля сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дарья Лебедева в своем Телеграм-канале
2025-02-12T17:20
2025-02-12T17:20
2025-02-12T17:20
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Она утверждает, что их обвинили по нескольким статьям УК РФ. Например, о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия, боеприпасов, контрабанде взрывных устройств, диверсии и теракте.По словам Лебедевой, перед праздником Дня Победы в 2023 году Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС. Помимо этого, диверсанты заложили взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Они хотели остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС. Ущерб составил почти 11 миллионов рублей, уточняется в деле преступников.Стоит отметить, что задержать преступников удалось в августе прошлого года. Тогда они намеревались осуществить ряд диверсий, в том числе на Смоленской и Курской АЭС. В то же время спецслужбами России было обезврежено более 20 взрывных устройств, которые размещались на опорах линий электропередачи станций. Между тем появилась информация о том, что подготовкой диверсантов занимались сотрудники британского спецназа.Подробности этой истории — в публикации Атака на Севастополь, срыв диверсий на российских АЭСА тем временем на Украине приняли решение сделать информацию о критической инфраструктуре страны государственной тайной. Подробности в публикации Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
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новости, россия, украина, санкт-петербург, суд, диверсия, диверсанты, аэс
Новости, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Суд, диверсия, диверсанты, АЭС
Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
Украинских диверсантов Александра Майструка и Эдуарда Усатенко первый Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы. Об этом 12 февраля сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дарья Лебедева в своем Телеграм-канале
Она утверждает, что их обвинили по нескольким статьям УК РФ. Например, о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия, боеприпасов, контрабанде взрывных устройств, диверсии и теракте.
По словам Лебедевой, перед праздником Дня Победы в 2023 году Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС. Помимо этого, диверсанты заложили взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Они хотели остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС. Ущерб составил почти 11 миллионов рублей, уточняется в деле преступников.
"Военный суд назначил наказание: Майструку — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии (ИК) строгого режима, со штрафом в 900 тыс. рублей; Усатенко — 23 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, далее — в ИК строгого режима, со штрафом в 900 тыс. рублей. Также суд взыскал с фигурантов причиненный ущерб в полном объеме", — поделилась Лебедева.
Стоит отметить, что задержать преступников удалось в августе прошлого года. Тогда они намеревались осуществить ряд диверсий, в том числе на Смоленской и Курской АЭС. В то же время спецслужбами России было обезврежено более 20 взрывных устройств, которые размещались на опорах линий электропередачи станций. Между тем появилась информация о том, что подготовкой диверсантов занимались сотрудники британского спецназа.
А тем временем на Украине приняли решение сделать информацию о критической инфраструктуре страны государственной тайной. Подробности в публикации Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре