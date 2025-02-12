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После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"

После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу" - 12.02.2025 Украина.ру

После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"

Принцип "мир через силу", рекламируемый Владимиром Зеленским, не может быть применен лишь к одной из сторон. Это доходчиво продемонстрировали удары, нанесенные ночью по Киеву. Такое мнение в своем телеграм-канале 12 февраля озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2025-02-12T12:47

2025-02-12T12:47

2025-02-12T12:47

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Минувшей ночью военные объекты Киева подверглись массированной ракетной атаке. По информации "Военной хроники", было зафиксировано "не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА".Военкоры также привели мнение ряда иностранных аналитиков, которые "всю ночь и все утро" задаются вопросом, куда подевался переданный Украине комплекс Patriot, который должен был работать по "Искандерам".Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Киев остается его должником, вне зависимости от его дальнейшей судьбы – в составе РФ или нет."Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они (украинские власти. – Ред.) могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", –сказал Трамп.В Кремле на это отреагировали философски: пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что "любое явление происходит с вероятностью в 50% – или да, или нет". Вот только в случае с Украиной, кажется, сомневаться уже не в чем."Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал официальный представитель Кремля.Тем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы".

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, удары