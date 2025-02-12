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СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ

СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ - 12.02.2025 Украина.ру

СБУ заявила, что глава её Антитеррористического центра был агентом ФСБ

Штаб Антитеррористического центра СБУ возглавлял агент российской ФСБ, его задержал утром 12 февраля лично глава украинской спецслужбы Василий Малюк. Об этом 12 февраля сообщила СБУ.

2025-02-12T14:19

2025-02-12T14:19

2025-02-12T16:28

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Василий Малюк* сообщил, что СБУ задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности руководителя своего Антитеррористического центра. Глава СБУ входил в оперативно-следственную группу по разработке предателя и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Малюк* напрямую докладывал Владимиру Зеленскому.В сообщении украинской спецслужбы также сказано, что СБУ через главу своего Антитеррористического центра долгое время передавала дезинформацию. Спецслужба отметила, что сначала это делалось в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.СБУ пообещала вскоре опубликовать подробности спецоперации. Особенность нынешнего сообщения украинской спецслужбы – иллюстрация на которой задержанный и глава СБУ фигурируют с неотретушированными лицами.*Признан в РФ экстремистом и террористомБольше новостей представлено в обзоре Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля

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новости, киев, украина, василий малюк, владимир зеленский, сбу, фсб, спецслужба, шпионы, кибершпионаж, шпионаж, сво