Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине - 09.12.2024 Украина.ру
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Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине - 09.12.2024 Украина.ру
Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
Владимир Зеленский заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО и пообещал позвонить действующему главе Соединённых Штатов Джо Байдену
2024-12-09T18:05
2024-12-09T18:05
хроники
эксклюзив
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
россия
сша
украина
нато
ес
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О намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и бессмысленности обсуждения с его преемником Дональдом Трампом членства Украины в НАТО Владимир Зеленский заявил 9 декабря на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем."Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И именно об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, ведь он ещё не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос касательно приглашения в НАТО. Ведь он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обговаривать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он не в Белом доме, от него не зависит", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил Байдена отдельно за недавно выделенный Украине пакет военной помощи."Также я хочу поблагодарить США и Байдена, двухпартийную поддержку за недавний пакет. Он очень серьёзный. Пакет почти на миллиард долларов — это серьёзная поддержка. Для нас это очень важно", — подчеркнул Зеленский.По его словам, Украине можно подумать и поработать над предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном концепцией."Он предложил, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, если бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны до этого иметь чёткое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", — заявил Зеленский.Такую смену риторики многие связали с неудачным визитом Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Париж."По сути, у Зеленского истерика - идти на выборы не с чем. Ему нужно ничего не значащее "приглашение в НАТО", но не дают и этого. Отсюда это глупейшее заявление о звонке Байдену, мол, попрошу Байдена. Это заявление реально отображает результаты полетов Ермака в США и Зеленского в Париж", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" попытался систематизировать то, что заявил Зеленский."Условия Зеленского. Если попробовать систематизировать этот поток сознания, то он хочет: позвонить Байдену пока тот ещё президент, чтобы выцыганить приглашение; получить много-много ракет для усиления позиции; если будет приглашение, но не будет вступления, получить французских миротворцев (как в плане советника Трампа)", - отмечалось в публикации канала.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - поддержал коллег."Коллеги правильно заметили, что "метание" Зеленского связаны с тем, что он понимает своё печальное положение и пытается хоть что-то выторговать. Скорее всего Трамп в Париже жестко озвучил Зеленскому условия, которые ему не понравились и он начал давить на Байдена с кейсом НАТО", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.Российский военкор Александр Коц указал на резкую смену настроения Зеленского."Просроченный пошёл по рукам. Президентским. Владимир Зеленский планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО. По его словам, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом "нет смысла". Логику поведения Зеленского, наверное, стоит изучать профессиональным психиатрам и наркологам. Тем, кто рискнет, докторская диссертация по теме "Неадекватный глава государства" обеспечена. Ещё вчера он влюблёнными глазами облизывал Трампа в Париже, бодро вскакивал при его приближении, ревниво хмурился на Макрона, который на официальной фотосессии посмел сесть между ним и избранным президентом США. А когда 20-минутная встреча закончилась не тем, чем он ждал, ломанулся плакаться в жилетку своему бывшему папику. "Ой, спаси, господин, плохой Трамп обижает!"" — отметил Коц.По его словам, Байден вряд ли поможет Зеленскому."Не спасёт господин. Ему до конца президентского срока осталось всего-ничего. Немногим больше - до конца его жизненного срока. И даже если самоходный Джо пропихнет в Конгресс идею о приглашении Украины в НАТО, во-первых, не факт, что ее одобрят. Во-вторых, не факт, что успеют принять до вступления Трампа в должность президента", — заявил военкор.В то же время, он не стал исключать того, что Трамп может пригласить Украину в НАТО."Конечно, не исключено, что Трамп, заняв свой пост, вдруг пригласит Украину в НАТО. Он непредсказуемый, может и забыть о том, что обещал ранее. Но Зеленский уже вошёл в историю, как проститутка, которая мечется между двумя влиятельными и богатыми патронами, не понимая, что она больше никому не интересна. Потужно вышло, чо", — подытожил военкор.В то же время, сам Трамп в комментарии The New York Post заявил, что Зеленский якобы хочет скорейшего заключения мира."Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время", — указал Трамп.По его словам, и Украина, и Россия "увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти". Трам отметил, что разрабатывает "концепцию того, как положить конец этой нелепой войне"."За последние дни Трамп во второй раз говорит о желании Зеленского заключить мир. Сам Зеленский, напомню, вчера в своей публикации фактически отказался от прекращения огня и продолжил требовать гарантий безопасности, которые в его понимании, предполагают членство Украины в НАТО. Пока вывод из этих слов Трампа, из его слов об отсутствии контактов с Путиным можно сделать такой: с Зеленским Трампу все ясно, Трамп не особенно, похоже берет в расчет его мнение, позволяя себе говорить за Зеленского. А вот с Россией Трамп пока более осторожен. Вероятно, переговорные позиции нашей страны ему еще не до конца понятны", — прокомментировал заявление Трампа первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.При этом сам Зеленский 8 декабря напротив заявлял о том, что боевые действия в ближайшее время вряд ли удастся прекратить, а украинские СМИ сообщали о подготовке плана нового вторжения ВСУ в один из регионов России.О сирийском уроке в контексте происходящего на Украине - в статье Павла Котова "Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине".
https://ukraina.ru/20241209/1059507649.html
https://ukraina.ru/20241209/1059501467.html
https://ukraina.ru/20241208/1059498044.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, россия, сша, украина, нато, ес, офис президента
Хроники, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, США, Украина, НАТО, ЕС, Офис президента

Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине

18:05 09.12.2024
 
© AP / Sarah Meyssonnier
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP / Sarah Meyssonnier
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО и пообещал позвонить действующему главе Соединённых Штатов Джо Байдену
О намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и бессмысленности обсуждения с его преемником Дональдом Трампом членства Украины в НАТО Владимир Зеленский заявил 9 декабря на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем.
"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И именно об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, ведь он ещё не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос касательно приглашения в НАТО. Ведь он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обговаривать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он не в Белом доме, от него не зависит", — отметил Зеленский.
Он также поблагодарил Байдена отдельно за недавно выделенный Украине пакет военной помощи.
"Также я хочу поблагодарить США и Байдена, двухпартийную поддержку за недавний пакет. Он очень серьёзный. Пакет почти на миллиард долларов — это серьёзная поддержка. Для нас это очень важно", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украине можно подумать и поработать над предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном концепцией.
"Он предложил, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, если бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны до этого иметь чёткое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", — заявил Зеленский.
В центре Донецка взорвался внедорожник - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
13:02
Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабряВ центре Донецка прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Такую смену риторики многие связали с неудачным визитом Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Париж.
"По сути, у Зеленского истерика - идти на выборы не с чем. Ему нужно ничего не значащее "приглашение в НАТО", но не дают и этого. Отсюда это глупейшее заявление о звонке Байдену, мол, попрошу Байдена. Это заявление реально отображает результаты полетов Ермака в США и Зеленского в Париж", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" попытался систематизировать то, что заявил Зеленский.
"Условия Зеленского. Если попробовать систематизировать этот поток сознания, то он хочет: позвонить Байдену пока тот ещё президент, чтобы выцыганить приглашение; получить много-много ракет для усиления позиции; если будет приглашение, но не будет вступления, получить французских миротворцев (как в плане советника Трампа)", - отмечалось в публикации канала.
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - поддержал коллег.
"Коллеги правильно заметили, что "метание" Зеленского связаны с тем, что он понимает своё печальное положение и пытается хоть что-то выторговать. Скорее всего Трамп в Париже жестко озвучил Зеленскому условия, которые ему не понравились и он начал давить на Байдена с кейсом НАТО", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.
Российский военкор Александр Коц указал на резкую смену настроения Зеленского.
"Просроченный пошёл по рукам. Президентским. Владимир Зеленский планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО. По его словам, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом "нет смысла". Логику поведения Зеленского, наверное, стоит изучать профессиональным психиатрам и наркологам. Тем, кто рискнет, докторская диссертация по теме "Неадекватный глава государства" обеспечена. Ещё вчера он влюблёнными глазами облизывал Трампа в Париже, бодро вскакивал при его приближении, ревниво хмурился на Макрона, который на официальной фотосессии посмел сесть между ним и избранным президентом США. А когда 20-минутная встреча закончилась не тем, чем он ждал, ломанулся плакаться в жилетку своему бывшему папику. "Ой, спаси, господин, плохой Трамп обижает!"" — отметил Коц.
артиллеристы 92-й ошбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
09:42
Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабряУкраинские источники предупреждают о готовящемся Украиной ударе по территории России
По его словам, Байден вряд ли поможет Зеленскому.
"Не спасёт господин. Ему до конца президентского срока осталось всего-ничего. Немногим больше - до конца его жизненного срока. И даже если самоходный Джо пропихнет в Конгресс идею о приглашении Украины в НАТО, во-первых, не факт, что ее одобрят. Во-вторых, не факт, что успеют принять до вступления Трампа в должность президента", — заявил военкор.
В то же время, он не стал исключать того, что Трамп может пригласить Украину в НАТО.
"Конечно, не исключено, что Трамп, заняв свой пост, вдруг пригласит Украину в НАТО. Он непредсказуемый, может и забыть о том, что обещал ранее. Но Зеленский уже вошёл в историю, как проститутка, которая мечется между двумя влиятельными и богатыми патронами, не понимая, что она больше никому не интересна. Потужно вышло, чо", — подытожил военкор.
В то же время, сам Трамп в комментарии The New York Post заявил, что Зеленский якобы хочет скорейшего заключения мира.
"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время", — указал Трамп.
По его словам, и Украина, и Россия "увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти". Трам отметил, что разрабатывает "концепцию того, как положить конец этой нелепой войне".
"За последние дни Трамп во второй раз говорит о желании Зеленского заключить мир. Сам Зеленский, напомню, вчера в своей публикации фактически отказался от прекращения огня и продолжил требовать гарантий безопасности, которые в его понимании, предполагают членство Украины в НАТО. Пока вывод из этих слов Трампа, из его слов об отсутствии контактов с Путиным можно сделать такой: с Зеленским Трампу все ясно, Трамп не особенно, похоже берет в расчет его мнение, позволяя себе говорить за Зеленского. А вот с Россией Трамп пока более осторожен. Вероятно, переговорные позиции нашей страны ему еще не до конца понятны", — прокомментировал заявление Трампа первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вчера, 18:00
Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на УкраинеВладимир Зеленский отреагировал на призыв избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему установлению мира между Украиной и России
При этом сам Зеленский 8 декабря напротив заявлял о том, что боевые действия в ближайшее время вряд ли удастся прекратить, а украинские СМИ сообщали о подготовке плана нового вторжения ВСУ в один из регионов России.
О сирийском уроке в контексте происходящего на Украине - в статье Павла Котова "Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине".
 
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18:31Приднестровье на грани экономического кризиса из-за приостановки поставок российского газа
18:05Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине
18:03Путин: "Покорить, сломить Россию никому не удастся"
18:02"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине
17:58Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в Сирии
17:50Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"
17:46Что будет с нашими военными базами: о Сирии после Асада и рисках для России — Федосова
17:24Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом
16:53Зеленский намерен "поработать над позицией Эмманюэля" по вводу войск НАТО на Украину
16:44Пробили колеса, кинув "ежей": сотрудники ТЦК идут на крайние меры, чтобы мобилизовать украинцев
16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
16:36День Героев Отечества: Александр Суворов – великий полководец Новороссии
16:31Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине
16:30Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
16:12Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
16:07Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"
16:01Генерал Зальцман: командующий Танкоградом
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15:44Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие
15:29ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
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