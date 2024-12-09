https://ukraina.ru/20241209/1059524174.html

Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине

Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине - 09.12.2024 Украина.ру

Зеленский заметался. Итоги 9 декабря на Украине

Владимир Зеленский заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО и пообещал позвонить действующему главе Соединённых Штатов Джо Байдену

2024-12-09T18:05

2024-12-09T18:05

2024-12-09T18:05

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О намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и бессмысленности обсуждения с его преемником Дональдом Трампом членства Украины в НАТО Владимир Зеленский заявил 9 декабря на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем."Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И именно об этом мы говорили. И именно так я формулирую нашу мысль. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, ведь он ещё не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос касательно приглашения в НАТО. Ведь он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обговаривать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он не в Белом доме, от него не зависит", — отметил Зеленский.Он также поблагодарил Байдена отдельно за недавно выделенный Украине пакет военной помощи."Также я хочу поблагодарить США и Байдена, двухпартийную поддержку за недавний пакет. Он очень серьёзный. Пакет почти на миллиард долларов — это серьёзная поддержка. Для нас это очень важно", — подчеркнул Зеленский.По его словам, Украине можно подумать и поработать над предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном концепцией."Он предложил, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, если бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны до этого иметь чёткое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", — заявил Зеленский.Такую смену риторики многие связали с неудачным визитом Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Париж."По сути, у Зеленского истерика - идти на выборы не с чем. Ему нужно ничего не значащее "приглашение в НАТО", но не дают и этого. Отсюда это глупейшее заявление о звонке Байдену, мол, попрошу Байдена. Это заявление реально отображает результаты полетов Ермака в США и Зеленского в Париж", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" попытался систематизировать то, что заявил Зеленский."Условия Зеленского. Если попробовать систематизировать этот поток сознания, то он хочет: позвонить Байдену пока тот ещё президент, чтобы выцыганить приглашение; получить много-много ракет для усиления позиции; если будет приглашение, но не будет вступления, получить французских миротворцев (как в плане советника Трампа)", - отмечалось в публикации канала.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - поддержал коллег."Коллеги правильно заметили, что "метание" Зеленского связаны с тем, что он понимает своё печальное положение и пытается хоть что-то выторговать. Скорее всего Трамп в Париже жестко озвучил Зеленскому условия, которые ему не понравились и он начал давить на Байдена с кейсом НАТО", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.Российский военкор Александр Коц указал на резкую смену настроения Зеленского."Просроченный пошёл по рукам. Президентским. Владимир Зеленский планирует созвониться с президентом США Джо Байденом и обсудить приглашение Украины в НАТО. По его словам, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом "нет смысла". Логику поведения Зеленского, наверное, стоит изучать профессиональным психиатрам и наркологам. Тем, кто рискнет, докторская диссертация по теме "Неадекватный глава государства" обеспечена. Ещё вчера он влюблёнными глазами облизывал Трампа в Париже, бодро вскакивал при его приближении, ревниво хмурился на Макрона, который на официальной фотосессии посмел сесть между ним и избранным президентом США. А когда 20-минутная встреча закончилась не тем, чем он ждал, ломанулся плакаться в жилетку своему бывшему папику. "Ой, спаси, господин, плохой Трамп обижает!"" — отметил Коц.По его словам, Байден вряд ли поможет Зеленскому."Не спасёт господин. Ему до конца президентского срока осталось всего-ничего. Немногим больше - до конца его жизненного срока. И даже если самоходный Джо пропихнет в Конгресс идею о приглашении Украины в НАТО, во-первых, не факт, что ее одобрят. Во-вторых, не факт, что успеют принять до вступления Трампа в должность президента", — заявил военкор.В то же время, он не стал исключать того, что Трамп может пригласить Украину в НАТО."Конечно, не исключено, что Трамп, заняв свой пост, вдруг пригласит Украину в НАТО. Он непредсказуемый, может и забыть о том, что обещал ранее. Но Зеленский уже вошёл в историю, как проститутка, которая мечется между двумя влиятельными и богатыми патронами, не понимая, что она больше никому не интересна. Потужно вышло, чо", — подытожил военкор.В то же время, сам Трамп в комментарии The New York Post заявил, что Зеленский якобы хочет скорейшего заключения мира."Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время", — указал Трамп.По его словам, и Украина, и Россия "увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти". Трам отметил, что разрабатывает "концепцию того, как положить конец этой нелепой войне"."За последние дни Трамп во второй раз говорит о желании Зеленского заключить мир. Сам Зеленский, напомню, вчера в своей публикации фактически отказался от прекращения огня и продолжил требовать гарантий безопасности, которые в его понимании, предполагают членство Украины в НАТО. Пока вывод из этих слов Трампа, из его слов об отсутствии контактов с Путиным можно сделать такой: с Зеленским Трампу все ясно, Трамп не особенно, похоже берет в расчет его мнение, позволяя себе говорить за Зеленского. А вот с Россией Трамп пока более осторожен. Вероятно, переговорные позиции нашей страны ему еще не до конца понятны", — прокомментировал заявление Трампа первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.При этом сам Зеленский 8 декабря напротив заявлял о том, что боевые действия в ближайшее время вряд ли удастся прекратить, а украинские СМИ сообщали о подготовке плана нового вторжения ВСУ в один из регионов России.О сирийском уроке в контексте происходящего на Украине - в статье Павла Котова "Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине".

https://ukraina.ru/20241209/1059507649.html

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, россия, сша, украина, нато, ес, офис президента