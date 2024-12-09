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Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине

Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине - 09.12.2024 Украина.ру

Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине

Режим Башара Асада пал. Правившая более 60 лет в Сирии партия "Баас" лишилась власти менее, чем за две недели. Именно столько занял победный марш террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) до столицы страны Дамаска. За всем этим с плохо скрываемым ликованием следит Турция, которая стала главным бенефициаром и нынешних сирийских событий

2024-12-09T16:31

2024-12-09T16:31

2024-12-09T16:31

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турция

россия

башар асад

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Расклад в СирииКорнями сегодняшний виток гражданского конфликта в Сирии уходит в 2011 год, когда эта страна попала под каток так называемой арабской весны – серии цветных революций в ряде арабских государств. Начавшиеся волнения против Асада очень быстро переросли в полноценную гражданскую войну.Глубинные причины этих событий лежат за пределами данной статьи, можно лишь констатировать, что конфликту способствовал сложный этнический и религиозный состав населения Сирии, геополитическое положение страны на стыке интересов крупных держав, а также ошибки и просчеты забронзовевшего режима, неспособного вывести страну из тяжелейшего кризиса.За несколько лет противостояния разномастные группировки, враждебные Дамаску, сумели захватить ряд крупных городов, активную роль в этом играла группировка "Исламское государство" (ИГ)*.После этого в боевые действия активно включились Россия и Иран, выступившие в качестве союзников законного сирийского правительства. Благодаря этому Асаду удалось вернуть контроль над ключевыми регионами к 2017 году, ИГ* было фактически разгромлено.Тем не менее, сирийская территория де-факто разделилась на несколько образований. В результате боевых действий к началу 2020-х гг. политический ландшафт республики выглядел следующим образом: более 60% страны контролировало правительство Асада, курдские районы северных провинций остались за поддерживаемыми США "Сирийскими демократическими силами", а на северо-западе заправляли ставленники Турции – "Сирийская национальная армия" (СНА), ХТШ и др.Путь ХТШНачиная с 2020 года время активных боев в Сирии постепенно завершилось, шаткий мир нарушали лишь отдельные стычки между противоборствующими сторонами.Нынешний стремительный бросок противников Асада показал, что период относительного затишья они использовали для накопления сил и подготовку очередного удара, в то время как их противники оказались к такому повороту не готовы и почти без боя сдали власть.Роль первой скрипки в решающем наступлении сыграла группировка ХТШ, которая образовалась в 2017 году путем слияния нескольких исламистских формирований. Несмотря на радикальную идеологию, она является противником ИГ и "Аль-Каиды"*, хотя и вышла из ее шинели, при этом ХТШ признана террористической организацией в США, РФ, Турции и других странах.Лидером этой группировки считается 42-летний Абу Мухаммед аль-Джулани. Он является одним из создателей исламистской организации "Джебхат ан-Нусра"*, которая была основана в 2012 году с подачи "Исламского государства", положившего глаз на Сирию. Именно на основе "Джебхат ан-Нусры" и была сформирована ХТШ, которая в конечном итоге вошла в конфликт со своей "праматерью" ИГ.Аль-Джулани до сих пор фигурирует в американском списке особо опасных мировых террористов, за его голову объявлена награда в 10 млн долларов. Несмотря на это, западные страны, пусть и с оговорками, но поддержали свержение Асада."Момент исторической возможности для долго страдавших людей в Сирии, чтобы построить лучшее будущее для их гордой страны. Но также это момент риска и неопределенности", - заявил президент США Джо Байден.Аналогичная реакция последовала и от французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Первый выразил удовлетворение тем, что "наконец-то рухнуло варварское государство", а второй назвал уход Асада "хорошими новостями".Сам аль-Джулани такой пас от Запада охотно принял, он уже заявил, что намерен "защищать и охранять государственные учреждения и имущество" и в целом намекнул на возможность скорректировать свой радикальный имидж. В этой же стилистике выдержаны сообщения мировых СМИ, где террористическая "Хайят Тахрир аш-Шам" фигурирует уже как вполне себе рукопожатная "вооруженная оппозиция".Победа ЭрдоганаНесмотря на то, что ХТШ признана Турцией террористической организацией, это не мешает Анкаре сотрудничать с этой группировкой. Официально они делают это под предлогом борьбы с ИГ и "Аль-Каидой", однако в реальности взаимные интересы сторон гораздо шире.Турция играет важную роль в событиях в Сирии наряду с Россией, США и Ираном. Главная головная боль для турецких властей в данном случае – курдские поселения на северо-западе Сирии, которые стремятся оформится в автономию с перспективной превращения в независимое государство. Все это происходит на 800-километровой границе с Турцией, по ту сторону которой на юго-востоке страны также проживает многочисленное курдское населения.Чтобы не допустить объединения курдов, Турция провела на территории Сирии несколько военных операций – "Щит Ефрата" (2016-2017), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019), целью которых была зачистка приграничных территорий от ИГ и, главным образом, от курдских вооруженных формирований. В результате турецкие вооруженные силы и их прокси в виде "Сирийской национальной армии" сумели взять под контроль ряд приграничных территорий и создать из них буферную зону.Курды в Сирии пользуются поддержкой США, которые таким образом оправдывают свое военное присутствие в этой республике и свой контроль над нефтеносными районами, поэтому успехи операций были ограничены, бить горшки по-крупному турки с американцами не хотели.Теперь же, с падением власти Башара Асада для Турции открываются новые перспективы. Reuters пишет, что ХТШ и СНА представили план своей нынешней операции турецкому руководству еще полгода назад и получили полное одобрение.Стоит признать, что момент был выбран весьма удачно. Россия в настоящее время проводит СВО на Украине, Иран и ливанская "Хезболла" зализывают раны после израильских атак, а режим в Дамаске, похоже, впал в состояние анабиоза. Свою роль сыграла и ставка на блицкриг, никакой существенной помощи Москва и Тегеран оказать Асаду попросту не успели бы.Турецкая газета Hürriyet пишет, что сейчас перед Анкарой стоят следующие задачи: "надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии", борьба с Рабочей партией Курдистана и Силами самообороны сирийских курдов (YPG), а также возвращение сирийских беженцев в свою страну.Установление в Дамаске лояльного режима позволяет Турции усилить давление на сирийских курдов, причем это можно будет делать руками своих ставленников. Так, 9 декабря Daily Sabah со ссылкой на источник в турецких службах безопасности сообщает, что протурецкая СНА взяла под свой контроль сирийский северный город Манбидж, который с 2016 года удерживали курды.Все это происходит в рамках объявленной 1 декабря операции СНА Dawn of Freedom, целью которой официально является обеспечение безопасности в северных районах Сирии. В ходе нее до этого курдские отряды были выбиты из города Телль-Рифаат севернее Алеппо.Лаконично, но наиболее точно нынешнее настроение турецких элит выразила дочь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эсра."Асад пал, а Эрдоган победил", - написала она в соцсетях.Особенности внешней политики ТурцииВ контексте усиления влияния Турции в Сирии встает вопрос о позициях РФ в этом регионе. Москва наряду с Тегераном была главной союзницей Дамаска, но теперь к власти там пришли протурецкие исламисты и как будет развиваться ситуация дальше пока никто не знает.Коалиция антиасадовских сил чересчур разношерстна, а общая скрепа в виде ненависти к режиму теперь уже не актуальна. Не исключено, что вместо "новой Сирии", о которой говорят турки, эту страну ждет судьба Ирака и Ливии, где несколько враждующих группировок ведут кровавую борьбу за власть и конца этому не видно.Прагматичные и взаимовыгодные отношения Москвы и Анкары регулярно наталкиваются на недружественные действия Эрдогана, который стремится сделать Турцию глобальным игроком и вернуть позиции, утраченные при развале Османской империи.Свержение Асада – очередная такая подножка России со стороны турков. Причем подножка эта весьма чувствительная. Теперь РФ рискует лишиться своих авиационных и морских баз в Хмеймиме и Тартусе, позиции страны на Ближнем Востоке поставлены под сомнение, результаты военной кампании предыдущих лет в значительной степени обнулились.Теперь, уже под турецким омофором, Сирия снова может превратиться в лабораторию по воспроизводству исламизма и терроризма, ориентированного на экспорт, в том числе в Среднюю Азию, что является прямой угрозой для РФ.Немаловажный урок из произошедшего, который очевиден уже сейчас, состоит в том, что любые договоренности с Эрдоганом могут моментально превратиться в ничто по инициативе последнего. Причем делается это под завесой типично восточных лукавых риторических приемов, призванных завуалировать истинную позицию. Так, Эрдоган накануне заявил, что в мире остались только два лидера - он и Владимир Путин. В октябре 2019 года Эрдоган и Путин в результате шестичасовых переговоров в Сочи заключили соглашения, которыми завершилась турецкая операция "Источник мира" против сирийских курдов. Российский президент называл их "очень важными, если не судьбоносными", во главу угла ставилось мирное урегулирование и приверженность территориальной целостности Сирии. Все это, как мы видим теперь, было лишь тактическим маневром турецкого президента.Любые соглашения с Западом по той же Украине могут закончиться тем же самым, такова сегодняшняя объективная реальность. В этой реальности национальные интересы и текущая необходимость превращают любые договоренности и международное право в ничего не значащие бумажки. Рассуждать о моральности такого положения вещей можно долго, но с волками жить – по-волчьи выть.Заморозка украинского конфликта, о чем все чаще сейчас говорят на Западе, может привести к похожим последствиям. Пауза и вроде бы устоявшееся перемирие будут использовано Киевом и его союзниками для перегруппировки сил, перевооружения и подготовки нового наступления. Выждав подходящий момент, Украина переведет конфликт в стадию разморозки и попытается достигнуть своих результатов на поле боя.Такой сценарий в Кремле давно просчитали, российские официальные лица неоднократно заявляли, что ни о каком перемирии ради перемирия речи идти не может. * Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о происходящем на Ближнем Востоке - в материале издания Украина.ру Что происходит в Сирии? Мнения экспертов.

https://ukraina.ru/20241208/1059468194.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сирия, турция, россия, башар асад, эрдоган, владимир путин