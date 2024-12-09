Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО - 09.12.2024 Украина.ру
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Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО - 09.12.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
Прекращение боевых действий на Украине возможно только в том случае, если Запад поставит Киеву больше мощных дальнобойных ракет. Об этом 9 декабря в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
2024-12-09T16:30
2024-12-09T16:30
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По итогам состоявшихся 7 декабря в Париже переговоров с действующим президентом Франции и избранным президентом США Зеленский сообщил, каким видит путь к урегулированию конфликта на украинской территории."Я сообщил и Президенту Макрону, и Президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия, это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "сторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень-очень нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", - написал Зеленский.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что встреча президента Эммануэля Макрона и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце длилась 20 минут. После не было сделано никаких итоговых заявлений, участники ограничились краткими комментариями.До этого, 8 декабря в своём телеграм-канале Владимир Зеленский отреагировал на появившееся ранее в соцсети Truth Media заявление избранного президента США Дональда Трампа, в котором последний отмечал необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине Также на эту тему: Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине Ранее в новостях: "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Мнение Кремля представлено в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, сво, переговоры, atacms, storm shadow , scalp , "taurus"
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, переговоры, ATACMS, Storm Shadow , SCALP , "Taurus"

Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО

16:30 09.12.2024
 
© AP / Sarah Meyssonnier
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP / Sarah Meyssonnier
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Прекращение боевых действий на Украине возможно только в том случае, если Запад поставит Киеву больше мощных дальнобойных ракет. Об этом 9 декабря в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
По итогам состоявшихся 7 декабря в Париже переговоров с действующим президентом Франции и избранным президентом США Зеленский сообщил, каким видит путь к урегулированию конфликта на украинской территории.
"Я сообщил и Президенту Макрону, и Президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия, это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "сторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень-очень нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", - написал Зеленский.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что встреча президента Эммануэля Макрона и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце длилась 20 минут. После не было сделано никаких итоговых заявлений, участники ограничились краткими комментариями.
До этого, 8 декабря в своём телеграм-канале Владимир Зеленский отреагировал на появившееся ранее в соцсети Truth Media заявление избранного президента США Дональда Трампа, в котором последний отмечал необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Подробности в публикации Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
Также на эту тему: Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
Ранее в новостях: "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
Мнение Кремля представлено в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
 
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинСВОпереговорыATACMSStorm ShadowSCALP"Taurus"
 
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