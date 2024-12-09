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"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир - 09.12.2024 Украина.ру
"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
трамп
2024-12-09T10:11
2024-12-09T10:11
2024-12-09T10:11
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В интервью Трамп сообщил, что работает над концепцией, которая позволит остановить российскою специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Он также напомнил о состоявшейся накануне в Елисейском дворце трёхсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.По мнению Трампа, о прекращении СВО, которую он назвал "Нелепой войной", пора подумать не только Зеленскому."Он хочет прекращения огня, — добавил Трамп. - Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл — когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир".Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быть завершён в интересах всех сторон. Он отметил, что "все они увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти на Украине".Ранее на эту тему: Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине Мнение эксперта: Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел ситуацию в публикации Новые предложения Трампа Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сво, кремль, переговоры, владимир путин, россия
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, Кремль, переговоры, Владимир Путин, Россия