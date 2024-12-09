Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине - 09.12.2024 Украина.ру
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Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине - 09.12.2024 Украина.ру
Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины. Об этом он заявил в интервью американской газете New York Post.
2024-12-09T09:46
2024-12-09T09:46
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По словам Трампа, он осуждал с Владимиром Зеленским условия прекращения кровавого конфликта, который длится с 2022 года – специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. СВО Трамп назвал "ужасной войной" и "нелепой войной".По мнению Трампа, Россия увязла в этом конфликте и настало время положить ему конец.Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о готовности и способности быстро завершить конфликт на Украине. Накануне в Париже состоялись краткие переговоры Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Позицию Кремля по вопросу переговоров о мире выразил 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подробности в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров Также эта тема отражена в обзоре Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, париж, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, сво, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Украина, Россия, Париж, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, СВО, международные отношения, Международная политика, переговоры

Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине

09:46 09.12.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP / Evan Vucci
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Избранный президент США Дональд Трамп работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины. Об этом он заявил в интервью американской газете New York Post.
По словам Трампа, он осуждал с Владимиром Зеленским условия прекращения кровавого конфликта, который длится с 2022 года – специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. СВО Трамп назвал "ужасной войной" и "нелепой войной".
По мнению Трампа, Россия увязла в этом конфликте и настало время положить ему конец.
"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", — заявил Трамп.
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о готовности и способности быстро завершить конфликт на Украине.
Накануне в Париже состоялись краткие переговоры Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Позицию Кремля по вопросу переговоров о мире выразил 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в публикации Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
Также эта тема отражена в обзоре Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияПарижДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСВОмеждународные отношенияМеждународная политикапереговоры
 
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