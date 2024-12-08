https://ukraina.ru/20241208/1059498044.html

Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине

Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2024 Украина.ру

Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине

Владимир Зеленский отреагировал на призыв избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему установлению мира между Украиной и России

2024-12-08T18:00

2024-12-08T18:00

2024-12-08T18:05

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владимир зеленский

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Днём 8 декабря в своём телеграм-канале Владимир Зеленский отреагировал на появившееся ранее в соцсети Truth Media заявление избранного президента США Дональда Трампа, в котором последний отмечал необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Украиной и Россией."Вчера был у президента Макрона в Елисейском дворце. Была хорошая встреча с президентом Трампом. Мы обсудили важные вещи на поле боя на Украине и в глобальной ситуации — от нашего фронта до Северной Кореи", - написал Зеленский.Он заявил, что Украине "нужен справедливый и сильный мир", обвинив Россию во всех бедах не только на Украине, но и в других государствах.При этом он оспорил данные Трампа о потерях Украины — ранее избранный президент США заявил о потерях ВСУ в 400 тыс. человек."Украина потеряла 43 тыс. воинов, которые погибли на поле боя", - заявил в ответ Зеленский.Он также заявил, что есть "370 тыс. случаев предоставления помощи раненным" и "это с учётом того, что приблизительно 50% раненных возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе и лёгкие".Он выдвинул ряд требований к России, в т.ч. и по пленным и заявил, что конфликт не закончить договором."Это не закончить просто бумагой и несколькими подписями. А прекращённый огонь без гарантий может быть разожжён в любой момент", - подчеркнул Зеленский.По его словам, Россию "можно остановить только силой". Зеленский подчеркнул, что надеется на США, на мировых лидеров, "которые должны стать лидерами мира"."Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнёрами — о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надёжным", - подытожил Зеленским.При этом ранее Трамп в своём заявлении призвал Украину и Россию к немедленным переговорам."Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", - отмечал избранный президент США.В Кремле заявили, что ознакомились со словами Трампа."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков.Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".При этом на Украине уверены, что в Париже Трампа переговоры с Зеленским лишь разозлили."Наш источник сообщает, что в Париже никаких крупных переговоров не было, кроме как рукопожатий, фотографий и формального получасового диалога, где Макрон пытался пролоббировать Зеленского. Также огромная ошибка Зеленского и его европейского бомонда, (который кстати полностью ориентирован на "демократов"), что они все сделали искусственный акцент на Зе, а не на Трампе, как главном госте мероприятия, что очень разозлило "Дони", так как он тоже любит внимание и хайп. Трамп чувствовал себя на этом мероприятии как не в своей "тарелке". Это подтверждают все наши источники, вот почему он так быстро покинул мероприятие", - сообщил 8 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала раскритиковали Офис президента Украины за радость по поводу аплодисментов, звучавших в адрес Зеленского."Банковая так радуется, что все показательно хлопали Зеленскому, но никто не осознает, что, это может привести к обратному эффекту. Трамп любит играть главную роль, а не второго плана. Особенно публично. Но, источник дополняет, что Трамп не будет из-за этого отказываться от украинского кейса, как от главного козыря в торгах с Кремлем, но при этом он запросто будет играть против Зе (сливать его), пытаясь заменить на "своего", - указали авторы "Легитимного".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - указал, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры с Россией."Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается заключать мир с Кремлем на условиях Путина, а все заявления Трампа о готовности Украины к сделке с Россией, исходят из предложений Ермака, который пытается спровоцировать Кремль", - отмечалось в публикации канала.Не обошли комментаторы и разницу в данных о потерях в заявлениях Зеленского и Трампа."Реакция Зеленского на слова Трампа о том, что Украина потеряла в войне 400 тысячах человек напоминает старый советский анекдот: "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?" "Ты что, идиот? Как они могут летать?" "А вот товарищ майор говорит, что летают". "Ну да, летают. Только очень низко"", - отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Уже вечером 8 декабря Трамп заявил, что Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление избранный президент США сделал в интервью каналу NBC News. Кроме того, Трамп выразил настрой на разрешение конфликта на Украине.О том, что происходило в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок".

https://ukraina.ru/20241208/1059494041.html

https://ukraina.ru/20241208/1059490940.html

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, офис президента, украина, россия, сша