Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2024 Украина.ру
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Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине - 08.12.2024 Украина.ру
Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
Владимир Зеленский отреагировал на призыв избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему установлению мира между Украиной и России
2024-12-08T18:00
2024-12-08T18:05
хроники
эксклюзив
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
офис президента
украина
россия
сша
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Днём 8 декабря в своём телеграм-канале Владимир Зеленский отреагировал на появившееся ранее в соцсети Truth Media заявление избранного президента США Дональда Трампа, в котором последний отмечал необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Украиной и Россией."Вчера был у президента Макрона в Елисейском дворце. Была хорошая встреча с президентом Трампом. Мы обсудили важные вещи на поле боя на Украине и в глобальной ситуации — от нашего фронта до Северной Кореи", - написал Зеленский.Он заявил, что Украине "нужен справедливый и сильный мир", обвинив Россию во всех бедах не только на Украине, но и в других государствах.При этом он оспорил данные Трампа о потерях Украины — ранее избранный президент США заявил о потерях ВСУ в 400 тыс. человек."Украина потеряла 43 тыс. воинов, которые погибли на поле боя", - заявил в ответ Зеленский.Он также заявил, что есть "370 тыс. случаев предоставления помощи раненным" и "это с учётом того, что приблизительно 50% раненных возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе и лёгкие".Он выдвинул ряд требований к России, в т.ч. и по пленным и заявил, что конфликт не закончить договором."Это не закончить просто бумагой и несколькими подписями. А прекращённый огонь без гарантий может быть разожжён в любой момент", - подчеркнул Зеленский.По его словам, Россию "можно остановить только силой". Зеленский подчеркнул, что надеется на США, на мировых лидеров, "которые должны стать лидерами мира"."Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнёрами — о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надёжным", - подытожил Зеленским.При этом ранее Трамп в своём заявлении призвал Украину и Россию к немедленным переговорам."Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", - отмечал избранный президент США.В Кремле заявили, что ознакомились со словами Трампа."Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков.Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".При этом на Украине уверены, что в Париже Трампа переговоры с Зеленским лишь разозлили."Наш источник сообщает, что в Париже никаких крупных переговоров не было, кроме как рукопожатий, фотографий и формального получасового диалога, где Макрон пытался пролоббировать Зеленского. Также огромная ошибка Зеленского и его европейского бомонда, (который кстати полностью ориентирован на "демократов"), что они все сделали искусственный акцент на Зе, а не на Трампе, как главном госте мероприятия, что очень разозлило "Дони", так как он тоже любит внимание и хайп. Трамп чувствовал себя на этом мероприятии как не в своей "тарелке". Это подтверждают все наши источники, вот почему он так быстро покинул мероприятие", - сообщил 8 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала раскритиковали Офис президента Украины за радость по поводу аплодисментов, звучавших в адрес Зеленского."Банковая так радуется, что все показательно хлопали Зеленскому, но никто не осознает, что, это может привести к обратному эффекту. Трамп любит играть главную роль, а не второго плана. Особенно публично. Но, источник дополняет, что Трамп не будет из-за этого отказываться от украинского кейса, как от главного козыря в торгах с Кремлем, но при этом он запросто будет играть против Зе (сливать его), пытаясь заменить на "своего", - указали авторы "Легитимного".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - указал, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры с Россией."Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается заключать мир с Кремлем на условиях Путина, а все заявления Трампа о готовности Украины к сделке с Россией, исходят из предложений Ермака, который пытается спровоцировать Кремль", - отмечалось в публикации канала.Не обошли комментаторы и разницу в данных о потерях в заявлениях Зеленского и Трампа."Реакция Зеленского на слова Трампа о том, что Украина потеряла в войне 400 тысячах человек напоминает старый советский анекдот: "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?" "Ты что, идиот? Как они могут летать?" "А вот товарищ майор говорит, что летают". "Ну да, летают. Только очень низко"", - отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Уже вечером 8 декабря Трамп заявил, что Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление избранный президент США сделал в интервью каналу NBC News. Кроме того, Трамп выразил настрой на разрешение конфликта на Украине.О том, что происходило в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок".
https://ukraina.ru/20241208/1059494041.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, офис президента, украина, россия, сша
Хроники, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Украина, Россия, США

Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине

18:00 08.12.2024 (обновлено: 18:05 08.12.2024)
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийТрамп Зеленский
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский отреагировал на призыв избранного президента США Дональда Трампа к скорейшему установлению мира между Украиной и России
Днём 8 декабря в своём телеграм-канале Владимир Зеленский отреагировал на появившееся ранее в соцсети Truth Media заявление избранного президента США Дональда Трампа, в котором последний отмечал необходимость скорейшего заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.
"Вчера был у президента Макрона в Елисейском дворце. Была хорошая встреча с президентом Трампом. Мы обсудили важные вещи на поле боя на Украине и в глобальной ситуации — от нашего фронта до Северной Кореи", - написал Зеленский.
Он заявил, что Украине "нужен справедливый и сильный мир", обвинив Россию во всех бедах не только на Украине, но и в других государствах.
При этом он оспорил данные Трампа о потерях Украины — ранее избранный президент США заявил о потерях ВСУ в 400 тыс. человек.
"Украина потеряла 43 тыс. воинов, которые погибли на поле боя", - заявил в ответ Зеленский.
Он также заявил, что есть "370 тыс. случаев предоставления помощи раненным" и "это с учётом того, что приблизительно 50% раненных возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе и лёгкие".
Он выдвинул ряд требований к России, в т.ч. и по пленным и заявил, что конфликт не закончить договором.
"Это не закончить просто бумагой и несколькими подписями. А прекращённый огонь без гарантий может быть разожжён в любой момент", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Россию "можно остановить только силой". Зеленский подчеркнул, что надеется на США, на мировых лидеров, "которые должны стать лидерами мира".
"Именно о мире благодаря силе мы говорим со всеми нашими партнёрами — о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия. Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надёжным", - подытожил Зеленским.
Трамп и Макрон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
13:00
Трамп вспомнил об Асаде и назвал потери ВСУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 декабряИзбранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины, призвав Киев и Москву к срочному заключению мира. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При этом ранее Трамп в своём заявлении призвал Украину и Россию к немедленным переговорам.
"Они (Украина — Ред.) нелепым образом потеряли 400 тыс. солдат и гораздо больше гражданских. Должно быть немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней бесполезно потрачено, слишком много семей разрушено и если это будет продолжаться, это может превратиться во что-то гораздо большее и худшее", - отмечал избранный президент США.
В Кремле заявили, что ознакомились со словами Трампа.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков.
Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
При этом на Украине уверены, что в Париже Трампа переговоры с Зеленским лишь разозлили.
"Наш источник сообщает, что в Париже никаких крупных переговоров не было, кроме как рукопожатий, фотографий и формального получасового диалога, где Макрон пытался пролоббировать Зеленского. Также огромная ошибка Зеленского и его европейского бомонда, (который кстати полностью ориентирован на "демократов"), что они все сделали искусственный акцент на Зе, а не на Трампе, как главном госте мероприятия, что очень разозлило "Дони", так как он тоже любит внимание и хайп. Трамп чувствовал себя на этом мероприятии как не в своей "тарелке". Это подтверждают все наши источники, вот почему он так быстро покинул мероприятие", - сообщил 8 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Трамп, Макрон и Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
10:04
Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабряВладимир Зеленский добился встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробности встречи украинская сторона не разглашает
Авторы канала раскритиковали Офис президента Украины за радость по поводу аплодисментов, звучавших в адрес Зеленского.

"Банковая так радуется, что все показательно хлопали Зеленскому, но никто не осознает, что, это может привести к обратному эффекту. Трамп любит играть главную роль, а не второго плана. Особенно публично. Но, источник дополняет, что Трамп не будет из-за этого отказываться от украинского кейса, как от главного козыря в торгах с Кремлем, но при этом он запросто будет играть против Зе (сливать его), пытаясь заменить на "своего", - указали авторы "Легитимного".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - указал, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры с Россией.
"Наш источник в ОП сообщил, что Зеленский не собирается заключать мир с Кремлем на условиях Путина, а все заявления Трампа о готовности Украины к сделке с Россией, исходят из предложений Ермака, который пытается спровоцировать Кремль", - отмечалось в публикации канала.
Не обошли комментаторы и разницу в данных о потерях в заявлениях Зеленского и Трампа.
"Реакция Зеленского на слова Трампа о том, что Украина потеряла в войне 400 тысячах человек напоминает старый советский анекдот: "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?" "Ты что, идиот? Как они могут летать?" "А вот товарищ майор говорит, что летают". "Ну да, летают. Только очень низко"", - отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.
Уже вечером 8 декабря Трамп заявил, что Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Соответствующее заявление избранный президент США сделал в интервью каналу NBC News. Кроме того, Трамп выразил настрой на разрешение конфликта на Украине.
О том, что происходило в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок".
 
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