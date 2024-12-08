Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
Москва давно представила свою повестку для переговоров по украинской проблеме, однако нынешнее руководство Украины отказывается от выхода на мирную траекторию при том, что ВСУ несут огромные потери и терпят поражение в СВО. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в общении журналистами отметил, что в Москве внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
Киев не демонстрирует готовности к переговорам, констатировал пресс-секретарь президента России. Он также отметил, что Трамп сообщил своим подписчикам в соцсети далёкие от реальности цифры потерь в СВО.
"Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации. Однако даже всё это, складывающееся для украинской армии, катастрофическую ситуацию не поменяет", - сказал Песков.
Говоря о перспективах переговоров о мире, он напомнил: Владимир Путин ранее представил условия Москвы.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того: Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - уточнил Песков.
По мнению официального представителя Кремля, Зеленскому целесообразно отменить эти ограничения на переговоры и распорядиться возобновить диалог с Москвой "на базе стамбульских договорённостей с учётом реалий, складывающихся на земле".
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