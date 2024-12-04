"Шайка, узурпировавшая власть": политолог рассказал, почему Зеленский пока устраивает партию войны
Зеленский предупреждает
Вряд ли на Украине состоятся президентские выборы, эту идейку кто-то специально запускает. Партию войны на Западе Зеленский вполне устраивает. Если бы Запад стремился к миру с Россией, тогда его надо было сменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Рано или поздно Зеленский пойдет на снижение призывного возраста, потому что это будет условием предоставления помощи Запада. Но вряд ли на Украине вообще состоятся выборы, сообщил политолог.
По его мнению, эту идейку кто-то специально запускает. Чтобы сформировать иллюзию того, что на Украине к власти придет кто-то вменяемый, с которым можно будет иметь дело.
"С чего бы Зеленскому проводить эти выборы? Президент России [Владимир Путин] недавно назвал украинскую верхушку шайкой, узурпировавшей власть. Но Зеленский решение о своей легитимности может провести через Конституционный суд", — отметил Калинчук.
А партию войны на Западе Зеленский вполне устраивает. Если бы Запад стремился к миру с Россией, тогда его надо было сменить. "Но разве там кто-то хочет мира? Нам предстоит схватка", констатировал историк.
Чтобы подготовиться к такому конфликту, сначала нужно решить проблемы внутри страны с теми людьми, которые склонны к компромиссам с Западом, считает политолог.
"С теми, кто считает, что можно вернуть ситуацию, которая была не то, что до 2022 года, а до 2014-го. И спокойно качать нефть и газ в Европу, а на шоппинг ездить в Милан. Так что задач много", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что может из себя представлять стратегия Дональда Трампа по Украине - в материале Владимира Скачко План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир на сайте издания Украина.ру.
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