https://ukraina.ru/20241202/1059357139.html

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир - 02.12.2024 Украина.ру

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с большим металлическим чемоданом, и толпа вздрогнула: что он привез просроченному Владимиру Зеленскому -- немного бабла для поправки госбюджета войны или просто вместительный чемодан в подарок?

2024-12-02T16:07

2024-12-02T16:07

2024-12-02T16:07

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Зеленский же сегодня в таком положении, что ему и то, и другое – в самый раз. Он буквально на днях опять жаловался и британцам, и японцам, что у него есть огромное желание "победить Путина", есть люди, которых ему не жалко, и он готов их бросить в топку войны, но вот денег и оружия не хватает.Хотя, с другой стороны, его рожа так всем примелькалась, что его, как говорили классики, скоро будут бить. Не исключено, ногами. И в этом ситуации пора бросить в ненастное брюхо саквояжа пару подштанников, мацу, кусок сала, фотки, как он тискается с Борисом Джонсоном и Эмманюэлем Макроном (извращенцы всего мира эти подтверждения "европейскости" везде очень любят) и валить. Под покровом ночи или средь бела дня. Если повезет, конечно, и его не встретит кто-то из "Правого сектора"* и не подвесит на каштане на Крещатике. За шейку, не слабо наеденную за время президентства в роли "королевы попрошаек"…А че приперся Шольц сразу после того, как в Киеве подпортили воздух своим парфюмами 4-й и явно небрезгливый хорошо загорелый председатель Евросовета 63-летний Антониу Кошта с зампредседателя Еврокомиссии и главным евродипломатом, 47-летней Каей Каллас с глупой веселой улыбкой и голодными глазами (она сама рассказывал, что это осталось у нее с детства, когда ее папа, правоверный и высокопоставленный коммунист и директор Эстонского отделения Сбербанка СССР, голодал, побирался по улицам Таллина и не кормил дочурку шоколадом – так травма и отпечаталась у "деффачки" на лице на всю жизнь)?Это сложный вопрос, но, как говаривал булгаковский Коровьев, не бином Ньютона. Шольц привез в Киев обобщенный западный план мира, с которым Зеленский так или иначе должен согласиться. Шольц в таком случае предстанет главным миротворцем Европы, обгонит в этом деле уже упомянутого выше француза Макрона, и тем самым страшно потрафит новому президенту США Дональду Трампу, который обещал всем мир за 24 часа.Миротворческие потуги Трампа уже пару месяцев как сформулированы его назначенцем – 80-летним спецпосланником президента США по вопросам России и Украины генерал-лейтенантом Китом Келлоггом. И все понимают, что говорит он от имени Трампа, пускает, так сказать, пробные шары. Смысл этого нехитрого плана сводится к ультиматуму и шантажу. И Украины, и России. В исполнении коллективного Запада.Украине в ультимативной форме будет предложено сесть за стол переговоров с Россией, иначе ей не дадут оружия, и тогда она загнется от безденежья и под российскими ударами за считанные дни.Москве точно так же грубо будет сказано: не сядет она за стол с Зеленским -- того Запад довооружает до чертиков и пошлет в последний и решительный бой, чтобы таки добился "стратегического поражения России". Даст Киеву все, вплоть до дальнобойных ракет, ввода на украинские земли миротворческих войск и даже ядерного оружияВсе остальные "мелочи" плана – членство/нечленство Украины в НАТО, заморозка конфликта по корейскому варианту, территориальный уступки/неуступки Киева Москве и т. д. – это мишура для блезира. Ширма над обманом и симулякры дипломатии. И как бы предмет переговоров, который нужен для того, чтобы Запад получил от России не мир и удовлетворение ее национальных интересов, а всего лишь лет пять передышки. Ну, чтобы он, смог лучше подготовиться к войне, перегруппировать свои силы, запустит ВПК на полную мощность и подготовить пушечное мясо из оставшихся под его эгидой несчастных украинцев (Запад рассчитывает миллиона на три "мяска", которое ему совсем не жалко).Причем Шольц приехал с планом мира очень хитро – чтобы представить его как коллективную волю не только Запада, но еще и всего Глобального Юга во главе с Китаем, Индией и Бразилией, которые тоже выступают за мир в Украине.И понятно же, что Запад уверен: с Зеленским у него проблем не будет – тот согласится с тем, что ему предложат (прикажут), а нет, то и чемодан ему не нужен, ибо в гроб чемоданы не кладут. Сложности у Запада есть с Россией – ей этот эрцаз-план квази-мира на таких условиях нужен, как зайцу стоп-сигнал. Ибо он не решает главного – не обеспечивает долгосрочной стабильности на украинском направлении и не уничтожает угрозу национальной безопасности России со стороны агрессивной НАТО и стоящих за ее спиной США, а без этого и обнуляется суть спецвоенной операции (СВО), и напрасными будут все ее жертвы.Чтобы Шольц не говорил по итогам визита в Киев, Запад послал его туда, действуя, как ему кажется, хитро. Одной рукой он, напоминаю, представляет план мира, как некую коллективную волю, против которой не выступают ни в Европе даже ее новые анфан террибли -- Венгрия и Словакия, ни на Глобальном Юге, странам которого война мешает торговле и сотрудничеству.Подвела Запад его другая рука: чтобы Россия была сговорчивее, Запад начал телодвижения по усилению позиций Украины и давления на Россию.Во-первых, даже сам Шольц говорил, что дальнобойные ракеты "Таурус" его страна Украине не даст, но вот денег отсыплет столько, сколько сможет. А это много – Германия после США на втором месте по объемам помощи неонацистам Зеленского.В день его визита Белый дом, рассказывает агентство Reuters, сообщил, что официально уведомит Конгресс США о предоставлении Киеву нового пакета помощи в размере 725 млн. долл. Потому что, по словам чиновников в Вашингтоне, уходящий президент Джо Байден "стремится поддержать правительство в Киеве перед уходом с поста в январе".В пакет этой помощи входят различное противотанковое оружие, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), кассетные боеприпасы, которые обычно находятся в ракетах управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.Ничего удивительного в этом нет, кроме того, что:– резко увеличены размеры траншей. Раньше они в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority) были гораздо скромнее и варьировались от 125 до 250 млн. Последний пакет от 20 ноября 2024 года был в размере 275 млн долл и включал в себя крайне необходимые ВСУ артиллерийские снаряды и беспилотники. Но, как пишет Reuters, по программе PDA у Байдена осталось от 4 до 5 миллиардов долларов, уже одобренных Конгрессом, и он готов их отдать Киеву, доведя транши до 1 млрд долл за раз. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал об этом прямо: "Мы в основном пытаемся сделать все возможное, чтобы оставить все на столе и поставить Украину в максимально выгодное положение";– остается выяснить, что стоит за этими выдачами Киеву – желание Байдена насолить Трампу и сорвать его миротворчество или же это результат договоренности между Трампом и Байденом о том, чтобы новыми вооружениями сделать Россию уступчивой. Ответ на это станет ясен после 20 января 2025 года.Во-вторых, активизировались русофобы по всему периметру российских границ, где это только возможно. В Молдавии, в Армении, теперь вот попытка поджечь Кавказ в Грузии. Возможны удары по России в какой-то из республик Средней Азии, в Прибалтике и Скандинавии, Польша выскакивает из рейтуз своих гусар, надеясь максимально подпортить России хоть что-то.Но, кажется, больше всего Запад облажался в Сирии. Там то ли не выдержали нервы у российского стратегического партнера и врожденного предателя, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он кинул протурецких исламистов-боевиков против сирийского правительства. То ли у Эрдогана была такая договоренность с Западом, чтобы в нужный момент надавить на Россию. И параллельно – на Иран. И вот этот момент для Турции, как бы члена НАТО, и настал -- режим Башара Асада затрещал по швам.А потеря Сирии, находящейся всего в 350 километрах от Кавказа, может угрожать нацинтересам России в этом регионе, лишит ее присутствия на Ближнем Востоке, осложнит торговые пути в Африку и т. д.Сегодня сирийские войска Асада, иранские прокси-силы и российские военные отыгрывают потерянное во время атаки боевиков на Алеппо, но ситуация сложная.Утешить же может только то, что атака в Сирии также не выгодна и западу, так как показала, как эфимерен, лжив и коварен план мира по Украине, если он предполагает заморозку конфликта и оставление части Украины под контролем Запада.Наступление на Алеппо боевики провели из Идлиба, в котором боевики спрятались несколько лет назад, не были там добиты сирийцами, россиянами, иранцами и "Хезболлой" и смогли накопить силы для новой вылазки. Точно так же может случиться и в той части Украины, которая может появиться после мирных переговоров, которые предлагает план мира Трампа, Келлогга и примкнувшего к ним Шольца, выполняющего роль курьера.В той Украина неонацисты отсидятся, переведут дух, получат от Запада все необходимое для войны, подготовятся и нападут в самый неподходящий момент.Вот и получается, что в Сирии Запад празднует промежуточную победу, но в стратегическом плане он засветил и наглядно подтвердил другие свои задумки относительны войны с Россией в Украине. Нападение протурецких "бармалеев" в 2024-м -- это как сказали Наполеону Бонапарту после расстрела им в марте 1804-го герцога Энгиенского, "это хуже, чем преступление, это ошибка". Причем стратегическая…А еще в США круто то ли подставили Байдена и он подписал указы, не приходя в сознание, то ли он сам решил, что будь что будет, но сына Хантера он от тюряги спасет. Короче, Байден своими указами помиловал своего сына Хантера, обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства."Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", — сказал Байден. Он рассказал американцам при этом, что преследование его сына, дескать, было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства. А сам судебный процесс "был заражен грубой политикой" и потому произошла судебная ошибка.Пока не ясно, как к этому отнесутся американцы, но всему миру уже стало очевидно, чего стоят слова американских политиков о верховенстве права и равенстве законов для всех, о демократии и всей прочей прекраснодушной лабуде, которые США навязывают миру, в том числе, и с помощью бомб. Это как посредь шумного бала с главного кавалера вдруг спали штанцы прямо в центре танцпола…И теперь исключительно за Россией остается право выбора: поверит ли она в миротворческие потуги-обманки Трампа или же дожмет неонацистов на полях СВО и добьется от них мира в виде безоговорочной капитуляции. Чтобы чемоданчик от Шольца Зеленскому таки понадобился. Даже для того, чтобы добежать до каштана на Крещатике…Подробнее о визите Шольца в Киеве - в сататье Егора Леева "Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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мнения, россия, запад, украина, дональд трамп, олаф шольц, джо байден, нато, reuters, правый сектор