План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир - 02.12.2024 Украина.ру
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План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир
План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир - 02.12.2024 Украина.ру
План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с большим металлическим чемоданом, и толпа вздрогнула: что он привез просроченному Владимиру Зеленскому -- немного бабла для поправки госбюджета войны или просто вместительный чемодан в подарок?
2024-12-02T16:07
2024-12-02T16:07
мнения
россия
запад
украина
дональд трамп
олаф шольц
джо байден
нато
reuters
правый сектор
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Зеленский же сегодня в таком положении, что ему и то, и другое – в самый раз. Он буквально на днях опять жаловался и британцам, и японцам, что у него есть огромное желание "победить Путина", есть люди, которых ему не жалко, и он готов их бросить в топку войны, но вот денег и оружия не хватает.Хотя, с другой стороны, его рожа так всем примелькалась, что его, как говорили классики, скоро будут бить. Не исключено, ногами. И в этом ситуации пора бросить в ненастное брюхо саквояжа пару подштанников, мацу, кусок сала, фотки, как он тискается с Борисом Джонсоном и Эмманюэлем Макроном (извращенцы всего мира эти подтверждения "европейскости" везде очень любят) и валить. Под покровом ночи или средь бела дня. Если повезет, конечно, и его не встретит кто-то из "Правого сектора"* и не подвесит на каштане на Крещатике. За шейку, не слабо наеденную за время президентства в роли "королевы попрошаек"…А че приперся Шольц сразу после того, как в Киеве подпортили воздух своим парфюмами 4-й и явно небрезгливый хорошо загорелый председатель Евросовета 63-летний Антониу Кошта с зампредседателя Еврокомиссии и главным евродипломатом, 47-летней Каей Каллас с глупой веселой улыбкой и голодными глазами (она сама рассказывал, что это осталось у нее с детства, когда ее папа, правоверный и высокопоставленный коммунист и директор Эстонского отделения Сбербанка СССР, голодал, побирался по улицам Таллина и не кормил дочурку шоколадом – так травма и отпечаталась у "деффачки" на лице на всю жизнь)?Это сложный вопрос, но, как говаривал булгаковский Коровьев, не бином Ньютона. Шольц привез в Киев обобщенный западный план мира, с которым Зеленский так или иначе должен согласиться. Шольц в таком случае предстанет главным миротворцем Европы, обгонит в этом деле уже упомянутого выше француза Макрона, и тем самым страшно потрафит новому президенту США Дональду Трампу, который обещал всем мир за 24 часа.Миротворческие потуги Трампа уже пару месяцев как сформулированы его назначенцем – 80-летним спецпосланником президента США по вопросам России и Украины генерал-лейтенантом Китом Келлоггом. И все понимают, что говорит он от имени Трампа, пускает, так сказать, пробные шары. Смысл этого нехитрого плана сводится к ультиматуму и шантажу. И Украины, и России. В исполнении коллективного Запада.Украине в ультимативной форме будет предложено сесть за стол переговоров с Россией, иначе ей не дадут оружия, и тогда она загнется от безденежья и под российскими ударами за считанные дни.Москве точно так же грубо будет сказано: не сядет она за стол с Зеленским -- того Запад довооружает до чертиков и пошлет в последний и решительный бой, чтобы таки добился "стратегического поражения России". Даст Киеву все, вплоть до дальнобойных ракет, ввода на украинские земли миротворческих войск и даже ядерного оружияВсе остальные "мелочи" плана – членство/нечленство Украины в НАТО, заморозка конфликта по корейскому варианту, территориальный уступки/неуступки Киева Москве и т. д. – это мишура для блезира. Ширма над обманом и симулякры дипломатии. И как бы предмет переговоров, который нужен для того, чтобы Запад получил от России не мир и удовлетворение ее национальных интересов, а всего лишь лет пять передышки. Ну, чтобы он, смог лучше подготовиться к войне, перегруппировать свои силы, запустит ВПК на полную мощность и подготовить пушечное мясо из оставшихся под его эгидой несчастных украинцев (Запад рассчитывает миллиона на три "мяска", которое ему совсем не жалко).Причем Шольц приехал с планом мира очень хитро – чтобы представить его как коллективную волю не только Запада, но еще и всего Глобального Юга во главе с Китаем, Индией и Бразилией, которые тоже выступают за мир в Украине.И понятно же, что Запад уверен: с Зеленским у него проблем не будет – тот согласится с тем, что ему предложат (прикажут), а нет, то и чемодан ему не нужен, ибо в гроб чемоданы не кладут. Сложности у Запада есть с Россией – ей этот эрцаз-план квази-мира на таких условиях нужен, как зайцу стоп-сигнал. Ибо он не решает главного – не обеспечивает долгосрочной стабильности на украинском направлении и не уничтожает угрозу национальной безопасности России со стороны агрессивной НАТО и стоящих за ее спиной США, а без этого и обнуляется суть спецвоенной операции (СВО), и напрасными будут все ее жертвы.Чтобы Шольц не говорил по итогам визита в Киев, Запад послал его туда, действуя, как ему кажется, хитро. Одной рукой он, напоминаю, представляет план мира, как некую коллективную волю, против которой не выступают ни в Европе даже ее новые анфан террибли -- Венгрия и Словакия, ни на Глобальном Юге, странам которого война мешает торговле и сотрудничеству.Подвела Запад его другая рука: чтобы Россия была сговорчивее, Запад начал телодвижения по усилению позиций Украины и давления на Россию.Во-первых, даже сам Шольц говорил, что дальнобойные ракеты "Таурус" его страна Украине не даст, но вот денег отсыплет столько, сколько сможет. А это много – Германия после США на втором месте по объемам помощи неонацистам Зеленского.В день его визита Белый дом, рассказывает агентство Reuters, сообщил, что официально уведомит Конгресс США о предоставлении Киеву нового пакета помощи в размере 725 млн. долл. Потому что, по словам чиновников в Вашингтоне, уходящий президент Джо Байден "стремится поддержать правительство в Киеве перед уходом с поста в январе".В пакет этой помощи входят различное противотанковое оружие, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), кассетные боеприпасы, которые обычно находятся в ракетах управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.Ничего удивительного в этом нет, кроме того, что:– резко увеличены размеры траншей. Раньше они в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority) были гораздо скромнее и варьировались от 125 до 250 млн. Последний пакет от 20 ноября 2024 года был в размере 275 млн долл и включал в себя крайне необходимые ВСУ артиллерийские снаряды и беспилотники. Но, как пишет Reuters, по программе PDA у Байдена осталось от 4 до 5 миллиардов долларов, уже одобренных Конгрессом, и он готов их отдать Киеву, доведя транши до 1 млрд долл за раз. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал об этом прямо: "Мы в основном пытаемся сделать все возможное, чтобы оставить все на столе и поставить Украину в максимально выгодное положение";– остается выяснить, что стоит за этими выдачами Киеву – желание Байдена насолить Трампу и сорвать его миротворчество или же это результат договоренности между Трампом и Байденом о том, чтобы новыми вооружениями сделать Россию уступчивой. Ответ на это станет ясен после 20 января 2025 года.Во-вторых, активизировались русофобы по всему периметру российских границ, где это только возможно. В Молдавии, в Армении, теперь вот попытка поджечь Кавказ в Грузии. Возможны удары по России в какой-то из республик Средней Азии, в Прибалтике и Скандинавии, Польша выскакивает из рейтуз своих гусар, надеясь максимально подпортить России хоть что-то.Но, кажется, больше всего Запад облажался в Сирии. Там то ли не выдержали нервы у российского стратегического партнера и врожденного предателя, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он кинул протурецких исламистов-боевиков против сирийского правительства. То ли у Эрдогана была такая договоренность с Западом, чтобы в нужный момент надавить на Россию. И параллельно – на Иран. И вот этот момент для Турции, как бы члена НАТО, и настал -- режим Башара Асада затрещал по швам.А потеря Сирии, находящейся всего в 350 километрах от Кавказа, может угрожать нацинтересам России в этом регионе, лишит ее присутствия на Ближнем Востоке, осложнит торговые пути в Африку и т. д.Сегодня сирийские войска Асада, иранские прокси-силы и российские военные отыгрывают потерянное во время атаки боевиков на Алеппо, но ситуация сложная.Утешить же может только то, что атака в Сирии также не выгодна и западу, так как показала, как эфимерен, лжив и коварен план мира по Украине, если он предполагает заморозку конфликта и оставление части Украины под контролем Запада.Наступление на Алеппо боевики провели из Идлиба, в котором боевики спрятались несколько лет назад, не были там добиты сирийцами, россиянами, иранцами и "Хезболлой" и смогли накопить силы для новой вылазки. Точно так же может случиться и в той части Украины, которая может появиться после мирных переговоров, которые предлагает план мира Трампа, Келлогга и примкнувшего к ним Шольца, выполняющего роль курьера.В той Украина неонацисты отсидятся, переведут дух, получат от Запада все необходимое для войны, подготовятся и нападут в самый неподходящий момент.Вот и получается, что в Сирии Запад празднует промежуточную победу, но в стратегическом плане он засветил и наглядно подтвердил другие свои задумки относительны войны с Россией в Украине. Нападение протурецких "бармалеев" в 2024-м -- это как сказали Наполеону Бонапарту после расстрела им в марте 1804-го герцога Энгиенского, "это хуже, чем преступление, это ошибка". Причем стратегическая…А еще в США круто то ли подставили Байдена и он подписал указы, не приходя в сознание, то ли он сам решил, что будь что будет, но сына Хантера он от тюряги спасет. Короче, Байден своими указами помиловал своего сына Хантера, обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства."Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", — сказал Байден. Он рассказал американцам при этом, что преследование его сына, дескать, было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства. А сам судебный процесс "был заражен грубой политикой" и потому произошла судебная ошибка.Пока не ясно, как к этому отнесутся американцы, но всему миру уже стало очевидно, чего стоят слова американских политиков о верховенстве права и равенстве законов для всех, о демократии и всей прочей прекраснодушной лабуде, которые США навязывают миру, в том числе, и с помощью бомб. Это как посредь шумного бала с главного кавалера вдруг спали штанцы прямо в центре танцпола…И теперь исключительно за Россией остается право выбора: поверит ли она в миротворческие потуги-обманки Трампа или же дожмет неонацистов на полях СВО и добьется от них мира в виде безоговорочной капитуляции. Чтобы чемоданчик от Шольца Зеленскому таки понадобился. Даже для того, чтобы добежать до каштана на Крещатике…Подробнее о визите Шольца в Киеве - в сататье Егора Леева "Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20241202/1059356273.html
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Владимир Скачко
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мнения, россия, запад, украина, дональд трамп, олаф шольц, джо байден, нато, reuters, правый сектор
Мнения, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Джо Байден, НАТО, Reuters, Правый сектор

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

16:07 02.12.2024
 
© Getty Images / Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
- РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Getty Images / Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с большим металлическим чемоданом, и толпа вздрогнула: что он привез просроченному Владимиру Зеленскому -- немного бабла для поправки госбюджета войны или просто вместительный чемодан в подарок?
Зеленский же сегодня в таком положении, что ему и то, и другое – в самый раз. Он буквально на днях опять жаловался и британцам, и японцам, что у него есть огромное желание "победить Путина", есть люди, которых ему не жалко, и он готов их бросить в топку войны, но вот денег и оружия не хватает.
Хотя, с другой стороны, его рожа так всем примелькалась, что его, как говорили классики, скоро будут бить. Не исключено, ногами. И в этом ситуации пора бросить в ненастное брюхо саквояжа пару подштанников, мацу, кусок сала, фотки, как он тискается с Борисом Джонсоном и Эмманюэлем Макроном (извращенцы всего мира эти подтверждения "европейскости" везде очень любят) и валить. Под покровом ночи или средь бела дня. Если повезет, конечно, и его не встретит кто-то из "Правого сектора"* и не подвесит на каштане на Крещатике. За шейку, не слабо наеденную за время президентства в роли "королевы попрошаек"…
А че приперся Шольц сразу после того, как в Киеве подпортили воздух своим парфюмами 4-й и явно небрезгливый хорошо загорелый председатель Евросовета 63-летний Антониу Кошта с зампредседателя Еврокомиссии и главным евродипломатом, 47-летней Каей Каллас с глупой веселой улыбкой и голодными глазами (она сама рассказывал, что это осталось у нее с детства, когда ее папа, правоверный и высокопоставленный коммунист и директор Эстонского отделения Сбербанка СССР, голодал, побирался по улицам Таллина и не кормил дочурку шоколадом – так травма и отпечаталась у "деффачки" на лице на всю жизнь)?
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это сложный вопрос, но, как говаривал булгаковский Коровьев, не бином Ньютона. Шольц привез в Киев обобщенный западный план мира, с которым Зеленский так или иначе должен согласиться. Шольц в таком случае предстанет главным миротворцем Европы, обгонит в этом деле уже упомянутого выше француза Макрона, и тем самым страшно потрафит новому президенту США Дональду Трампу, который обещал всем мир за 24 часа.
Миротворческие потуги Трампа уже пару месяцев как сформулированы его назначенцем – 80-летним спецпосланником президента США по вопросам России и Украины генерал-лейтенантом Китом Келлоггом. И все понимают, что говорит он от имени Трампа, пускает, так сказать, пробные шары. Смысл этого нехитрого плана сводится к ультиматуму и шантажу. И Украины, и России. В исполнении коллективного Запада.
Украине в ультимативной форме будет предложено сесть за стол переговоров с Россией, иначе ей не дадут оружия, и тогда она загнется от безденежья и под российскими ударами за считанные дни.
Москве точно так же грубо будет сказано: не сядет она за стол с Зеленским -- того Запад довооружает до чертиков и пошлет в последний и решительный бой, чтобы таки добился "стратегического поражения России". Даст Киеву все, вплоть до дальнобойных ракет, ввода на украинские земли миротворческих войск и даже ядерного оружия
Все остальные "мелочи" плана – членство/нечленство Украины в НАТО, заморозка конфликта по корейскому варианту, территориальный уступки/неуступки Киева Москве и т. д. – это мишура для блезира. Ширма над обманом и симулякры дипломатии. И как бы предмет переговоров, который нужен для того, чтобы Запад получил от России не мир и удовлетворение ее национальных интересов, а всего лишь лет пять передышки. Ну, чтобы он, смог лучше подготовиться к войне, перегруппировать свои силы, запустит ВПК на полную мощность и подготовить пушечное мясо из оставшихся под его эгидой несчастных украинцев (Запад рассчитывает миллиона на три "мяска", которое ему совсем не жалко).
Причем Шольц приехал с планом мира очень хитро – чтобы представить его как коллективную волю не только Запада, но еще и всего Глобального Юга во главе с Китаем, Индией и Бразилией, которые тоже выступают за мир в Украине.
И понятно же, что Запад уверен: с Зеленским у него проблем не будет – тот согласится с тем, что ему предложат (прикажут), а нет, то и чемодан ему не нужен, ибо в гроб чемоданы не кладут.
Сложности у Запада есть с Россией – ей этот эрцаз-план квази-мира на таких условиях нужен, как зайцу стоп-сигнал. Ибо он не решает главного – не обеспечивает долгосрочной стабильности на украинском направлении и не уничтожает угрозу национальной безопасности России со стороны агрессивной НАТО и стоящих за ее спиной США, а без этого и обнуляется суть спецвоенной операции (СВО), и напрасными будут все ее жертвы.
Чтобы Шольц не говорил по итогам визита в Киев, Запад послал его туда, действуя, как ему кажется, хитро. Одной рукой он, напоминаю, представляет план мира, как некую коллективную волю, против которой не выступают ни в Европе даже ее новые анфан террибли -- Венгрия и Словакия, ни на Глобальном Юге, странам которого война мешает торговле и сотрудничеству.
Подвела Запад его другая рука: чтобы Россия была сговорчивее, Запад начал телодвижения по усилению позиций Украины и давления на Россию.
Во-первых, даже сам Шольц говорил, что дальнобойные ракеты "Таурус" его страна Украине не даст, но вот денег отсыплет столько, сколько сможет. А это много – Германия после США на втором месте по объемам помощи неонацистам Зеленского.
В день его визита Белый дом, рассказывает агентство Reuters, сообщил, что официально уведомит Конгресс США о предоставлении Киеву нового пакета помощи в размере 725 млн. долл. Потому что, по словам чиновников в Вашингтоне, уходящий президент Джо Байден "стремится поддержать правительство в Киеве перед уходом с поста в январе".
В пакет этой помощи входят различное противотанковое оружие, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), кассетные боеприпасы, которые обычно находятся в ракетах управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.
Ничего удивительного в этом нет, кроме того, что:
– резко увеличены размеры траншей. Раньше они в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority) были гораздо скромнее и варьировались от 125 до 250 млн. Последний пакет от 20 ноября 2024 года был в размере 275 млн долл и включал в себя крайне необходимые ВСУ артиллерийские снаряды и беспилотники. Но, как пишет Reuters, по программе PDA у Байдена осталось от 4 до 5 миллиардов долларов, уже одобренных Конгрессом, и он готов их отдать Киеву, доведя транши до 1 млрд долл за раз. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал об этом прямо: "Мы в основном пытаемся сделать все возможное, чтобы оставить все на столе и поставить Украину в максимально выгодное положение";
– остается выяснить, что стоит за этими выдачами Киеву – желание Байдена насолить Трампу и сорвать его миротворчество или же это результат договоренности между Трампом и Байденом о том, чтобы новыми вооружениями сделать Россию уступчивой. Ответ на это станет ясен после 20 января 2025 года.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
14:04
Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - ПесковПрезидент России Владимир Путин ничего не передавал Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил 2 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Во-вторых, активизировались русофобы по всему периметру российских границ, где это только возможно. В Молдавии, в Армении, теперь вот попытка поджечь Кавказ в Грузии. Возможны удары по России в какой-то из республик Средней Азии, в Прибалтике и Скандинавии, Польша выскакивает из рейтуз своих гусар, надеясь максимально подпортить России хоть что-то.
Но, кажется, больше всего Запад облажался в Сирии. Там то ли не выдержали нервы у российского стратегического партнера и врожденного предателя, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он кинул протурецких исламистов-боевиков против сирийского правительства. То ли у Эрдогана была такая договоренность с Западом, чтобы в нужный момент надавить на Россию. И параллельно – на Иран. И вот этот момент для Турции, как бы члена НАТО, и настал -- режим Башара Асада затрещал по швам.
А потеря Сирии, находящейся всего в 350 километрах от Кавказа, может угрожать нацинтересам России в этом регионе, лишит ее присутствия на Ближнем Востоке, осложнит торговые пути в Африку и т. д.
Сегодня сирийские войска Асада, иранские прокси-силы и российские военные отыгрывают потерянное во время атаки боевиков на Алеппо, но ситуация сложная.
Утешить же может только то, что атака в Сирии также не выгодна и западу, так как показала, как эфимерен, лжив и коварен план мира по Украине, если он предполагает заморозку конфликта и оставление части Украины под контролем Запада.
Наступление на Алеппо боевики провели из Идлиба, в котором боевики спрятались несколько лет назад, не были там добиты сирийцами, россиянами, иранцами и "Хезболлой" и смогли накопить силы для новой вылазки. Точно так же может случиться и в той части Украины, которая может появиться после мирных переговоров, которые предлагает план мира Трампа, Келлогга и примкнувшего к ним Шольца, выполняющего роль курьера.
В той Украина неонацисты отсидятся, переведут дух, получат от Запада все необходимое для войны, подготовятся и нападут в самый неподходящий момент.
Вот и получается, что в Сирии Запад празднует промежуточную победу, но в стратегическом плане он засветил и наглядно подтвердил другие свои задумки относительны войны с Россией в Украине. Нападение протурецких "бармалеев" в 2024-м -- это как сказали Наполеону Бонапарту после расстрела им в марте 1804-го герцога Энгиенского, "это хуже, чем преступление, это ошибка". Причем стратегическая…
А еще в США круто то ли подставили Байдена и он подписал указы, не приходя в сознание, то ли он сам решил, что будь что будет, но сына Хантера он от тюряги спасет. Короче, Байден своими указами помиловал своего сына Хантера, обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.
"Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", — сказал Байден. Он рассказал американцам при этом, что преследование его сына, дескать, было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства. А сам судебный процесс "был заражен грубой политикой" и потому произошла судебная ошибка.
Пока не ясно, как к этому отнесутся американцы, но всему миру уже стало очевидно, чего стоят слова американских политиков о верховенстве права и равенстве законов для всех, о демократии и всей прочей прекраснодушной лабуде, которые США навязывают миру, в том числе, и с помощью бомб. Это как посредь шумного бала с главного кавалера вдруг спали штанцы прямо в центре танцпола…
И теперь исключительно за Россией остается право выбора: поверит ли она в миротворческие потуги-обманки Трампа или же дожмет неонацистов на полях СВО и добьется от них мира в виде безоговорочной капитуляции. Чтобы чемоданчик от Шольца Зеленскому таки понадобился. Даже для того, чтобы добежать до каштана на Крещатике…
Подробнее о визите Шольца в Киеве - в сататье Егора Леева "Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
МненияРоссияЗападУкраинаДональд ТрампОлаф ШольцДжо БайденНАТОReutersПравый сектор
 
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Заголовок открываемого материала
16:23Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко
16:07План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир
15:07Безуглая потребовала наказать украинских генералов за отсутствие укреплений на фронте
14:38Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
14:15Столтенберг: Украине стоит согласиться на территориальные уступки ради прекращения огня
14:04Путин ничего не передавал Зеленскому через Шольца - Песков
13:29Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году
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