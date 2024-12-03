Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну - 03.12.2024 Украина.ру
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Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну
Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну - 03.12.2024 Украина.ру
Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну
Задача демократов оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти. То есть Украина устроит что-то такое, что напрочь сметет текущую повестку дня. Это могут быть удары дальнобойными ракетами, акт терроризма. Возможно, обстреляют Запорожскую АЭС. Силам, которые стоят за киевским режимом, украинцев не жаль.
2024-12-03T06:30
2024-12-03T06:52
интервью
украина
запад
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
украина.ру
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Зеленский в интервью агентству Kyodo, признал, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Ранее Зеленский в интервью британскому изданию Sky News рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО.- Руслан, действительно ли Киев рассматривает возможность сесть за стол переговоров?- Нет, Киев рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Это замена одного невыполнимого условия другим. Если раньше Зеленский говорил, что будет воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что они готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно.Но на фоне прихода Трампа к власти они пытаются показать, что мы-то к переговорам готовы. Но выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это Путин не хочет мира.- План спецпосланника Трампа на Украине Кита Келлога предлагает шантажировать обе стороны конфликта. Если Киев не сядет за стол переговоров — обрезать ему помощь, если не сядет Москва — усилить помощь Киеву и обложить Россию новыми санкциями. Будет ли американская сторона руководствоваться этим планом в случае возможных переговоров?- Ни одно из предлагаемых сейчас решений не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит Байден, они попытаются что-то устроить. Задача демократов оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти.Это могут быть удары дальнобойными ракетами, акт терроризма. Возможно, обстреляют Запорожскую АЭС. То есть Украина устроит что-то такое, что напрочь сметет текущую повестку дня. Силам, которые стоят за киевским режимом, украинцев не жаль.Не сомневаюсь, что нам предстоит конфликт с Европой. Но не сейчас. Как 10 лет назад не была готова Украина, так пока не готова Европа. Ее надо домилитаризировать, докрутить русофобию. Но нынешние комиссары Евросоюза — это пример деградации политических элит Запада.- Как бы вы оценили вероятность выборов на Украине? Видимо, поэтому Зеленский не идет на снижение призывного возраста, как того требуют западные партнеры, чтобы не потерять последние электоральные баллы?- Зеленский пойдет на снижение призывного возраста, потому что это будет условием предоставления помощи Запада. Но не думаю, что выборы на Украине состоятся. Эту идейку кто-то специально запускает. Чтобы сформировать иллюзию того, что на Украине к власти придет кто-то вменяемый, с которым можно будет иметь дело.С чего бы Зеленскому проводить эти выборы? Президент России недавно назвал украинскую верхушку шайкой, узурпировавшей власть. Но Зеленский решение о своей легитимности может провести через Конституционный суд. А партию войны на Западе он устраивает. Если бы Запад хотел мира с Россией, Зеленского надо было сменить. Но разве там кто-то хочет мира? Нам предстоит схватка.- Что нам может помешать подготовиться к этому конфликту?- Только если мы не решим проблемы внутри страны с людьми, которые склонны к компромиссам с Западом. С теми, кто считает, что можно вернуть ситуацию, которая была не то, что до 2022 года, а до 2014-го. И спокойно качать нефть и газ в Европу, а на шоппинг ездить в Милан. Так что задач много.Подробнее о политике Запада на Украине Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен
https://ukraina.ru/20241202/1059360029.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, запад, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато, украина.ру, вооруженные силы украины
Интервью, Украина, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну

06:30 03.12.2024 (обновлено: 06:52 03.12.2024)
 
© religionpravda.com.uaРуслан Калинчук интервью
Руслан Калинчук интервью
© religionpravda.com.ua
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Задача демократов оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти. То есть Украина устроит что-то такое, что напрочь сметет текущую повестку дня. Это могут быть удары дальнобойными ракетами, акт терроризма. Возможно, обстреляют Запорожскую АЭС. Силам, которые стоят за киевским режимом, украинцев не жаль.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
Зеленский в интервью агентству Kyodo, признал, что ВСУ не могут вернуть потерянные территории. Ранее Зеленский в интервью британскому изданию Sky News рассказал, что горячая фаза войны может быть остановлена, если территории Украины, которые контролирует Киев, будут приняты в НАТО.
- Руслан, действительно ли Киев рассматривает возможность сесть за стол переговоров?
- Нет, Киев рассматривает только возможность продолжения войны под любым предлогом. Это замена одного невыполнимого условия другим. Если раньше Зеленский говорил, что будет воевать до выхода на границы 1991 года, то теперь заявляет, что они готовы к переговорам при условии принятия Украины в НАТО, что тоже невозможно.
Но на фоне прихода Трампа к власти они пытаются показать, что мы-то к переговорам готовы. Но выдвигая невыполнимые условия, они хотят сказать, что это Путин не хочет мира.
- План спецпосланника Трампа на Украине Кита Келлога предлагает шантажировать обе стороны конфликта. Если Киев не сядет за стол переговоров — обрезать ему помощь, если не сядет Москва — усилить помощь Киеву и обложить Россию новыми санкциями. Будет ли американская сторона руководствоваться этим планом в случае возможных переговоров?
- Ни одно из предлагаемых сейчас решений не будет руководством к действию. Пока в Белом доме сидит Байден, они попытаются что-то устроить. Задача демократов оставить для Трампа максимально плохие условия, ситуацию, из которой он не сможет выйти.
Это могут быть удары дальнобойными ракетами, акт терроризма. Возможно, обстреляют Запорожскую АЭС. То есть Украина устроит что-то такое, что напрочь сметет текущую повестку дня. Силам, которые стоят за киевским режимом, украинцев не жаль.
Не сомневаюсь, что нам предстоит конфликт с Европой. Но не сейчас. Как 10 лет назад не была готова Украина, так пока не готова Европа. Ее надо домилитаризировать, докрутить русофобию. Но нынешние комиссары Евросоюза — это пример деградации политических элит Запада.
Зеленский Трамп
Вчера, 18:08
Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах За последние дни было сделано несколько заявлений, которые в равной степени можно счесть торгом, а можно и попыткой эскалации (пока что – вербальной). Зеленский вроде бы пошёл на уступки в сторону позиции Трампа, но обусловил согласие на план Келлога условиями, которые вряд ли можно счесть приемлемыми. Причем не только для России, но и для США.
- Как бы вы оценили вероятность выборов на Украине? Видимо, поэтому Зеленский не идет на снижение призывного возраста, как того требуют западные партнеры, чтобы не потерять последние электоральные баллы?
- Зеленский пойдет на снижение призывного возраста, потому что это будет условием предоставления помощи Запада. Но не думаю, что выборы на Украине состоятся. Эту идейку кто-то специально запускает. Чтобы сформировать иллюзию того, что на Украине к власти придет кто-то вменяемый, с которым можно будет иметь дело.
С чего бы Зеленскому проводить эти выборы? Президент России недавно назвал украинскую верхушку шайкой, узурпировавшей власть. Но Зеленский решение о своей легитимности может провести через Конституционный суд. А партию войны на Западе он устраивает. Если бы Запад хотел мира с Россией, Зеленского надо было сменить. Но разве там кто-то хочет мира? Нам предстоит схватка.
- Что нам может помешать подготовиться к этому конфликту?
- Только если мы не решим проблемы внутри страны с людьми, которые склонны к компромиссам с Западом. С теми, кто считает, что можно вернуть ситуацию, которая была не то, что до 2022 года, а до 2014-го. И спокойно качать нефть и газ в Европу, а на шоппинг ездить в Милан. Так что задач много.
Подробнее о политике Запада на Украине Запад склоняет Украину к территориальным уступкам, Зеленский почти согласен
 
ИнтервьюУкраинаЗападКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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