Россия масштабно усиливает ПВО - 26.07.2026 Украина.ру
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Россия масштабно усиливает ПВО
Россия масштабно усиливает ПВО - 26.07.2026 Украина.ру
Россия масштабно усиливает ПВО
Масштабные работы по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами отметили западные исследователи. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Военный осведомитель"
2026-07-26T19:44
2026-07-26T19:44
новости
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балтика
нпз
пво
зенитные ракетные комплексы
аэропорты
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В российской столице и ее окрестностях дополнительные вышки с "Панцирями" возводятся для защиты важных подстанций и Московского НПЗ. Аналогичные зенитные башни появились в районе аэропорта Внуково, авиабазы "Хотилово-2", в районе НПЗ Ярославля, Самары, Рязани и Кстово. Вышки и земляные насыпи для ЗРК возводятся на севере страны - в районе Усть-Луги и Выборга.Строительство башен ПВО сосредоточено на северном и столичном регионе, а также государственных резиденциях и нефтеперерабатывающих кластерах. Южная часть страны обходится простыми насыпями - там аналогичных работ спутники пока не заметили. "Совокупно было отмечено строительство более 150 новых позиций в разных местах и регионах", - сказано в публикации.Тем временем Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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60
новости, россия, москва, балтика, нпз, пво, зенитные ракетные комплексы, аэропорты
Новости, Россия, Москва, Балтика, НПЗ, ПВО, зенитные ракетные комплексы, аэропорты

Россия масштабно усиливает ПВО

19:44 26.07.2026
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости
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Масштабные работы по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами отметили западные исследователи. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Военный осведомитель"
В российской столице и ее окрестностях дополнительные вышки с "Панцирями" возводятся для защиты важных подстанций и Московского НПЗ. Аналогичные зенитные башни появились в районе аэропорта Внуково, авиабазы "Хотилово-2", в районе НПЗ Ярославля, Самары, Рязани и Кстово.

Вышки и земляные насыпи для ЗРК возводятся на севере страны - в районе Усть-Луги и Выборга.

Строительство башен ПВО сосредоточено на северном и столичном регионе, а также государственных резиденциях и нефтеперерабатывающих кластерах. Южная часть страны обходится простыми насыпями - там аналогичных работ спутники пока не заметили.

"Совокупно было отмечено строительство более 150 новых позиций в разных местах и регионах", - сказано в публикации.
Тем временем Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВО
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19:44Россия масштабно усиливает ПВО
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