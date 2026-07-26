https://ukraina.ru/20260726/rossiya-masshtabno-usilivaet-pvo-1081865328.html

Россия масштабно усиливает ПВО

Россия масштабно усиливает ПВО - 26.07.2026 Украина.ру

Россия масштабно усиливает ПВО

Масштабные работы по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами отметили западные исследователи. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Военный осведомитель"

2026-07-26T19:44

2026-07-26T19:44

2026-07-26T19:44

новости

россия

москва

балтика

нпз

пво

зенитные ракетные комплексы

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_9cd7015b20a200ff182520adfebdfe48.jpg

В российской столице и ее окрестностях дополнительные вышки с "Панцирями" возводятся для защиты важных подстанций и Московского НПЗ. Аналогичные зенитные башни появились в районе аэропорта Внуково, авиабазы "Хотилово-2", в районе НПЗ Ярославля, Самары, Рязани и Кстово. Вышки и земляные насыпи для ЗРК возводятся на севере страны - в районе Усть-Луги и Выборга.Строительство башен ПВО сосредоточено на северном и столичном регионе, а также государственных резиденциях и нефтеперерабатывающих кластерах. Южная часть страны обходится простыми насыпями - там аналогичных работ спутники пока не заметили. "Совокупно было отмечено строительство более 150 новых позиций в разных местах и регионах", - сказано в публикации.Тем временем Судно тонет под Одессой, "Зеленский убил моряка", взрывы в Николаеве и Запорожье. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, балтика, нпз, пво, зенитные ракетные комплексы, аэропорты