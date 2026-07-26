Россия масштабно усиливает ПВО
Масштабные работы по усилению ПВО Москвы и области, окрестностей Балтики, а также городов с расположенными там НПЗ и авиабазами отметили западные исследователи. Об этом сообщает 26 июля телеграм-канал "Военный осведомитель"
В российской столице и ее окрестностях дополнительные вышки с "Панцирями" возводятся для защиты важных подстанций и Московского НПЗ. Аналогичные зенитные башни появились в районе аэропорта Внуково, авиабазы "Хотилово-2", в районе НПЗ Ярославля, Самары, Рязани и Кстово.
Вышки и земляные насыпи для ЗРК возводятся на севере страны - в районе Усть-Луги и Выборга.
Строительство башен ПВО сосредоточено на северном и столичном регионе, а также государственных резиденциях и нефтеперерабатывающих кластерах. Южная часть страны обходится простыми насыпями - там аналогичных работ спутники пока не заметили.
"Совокупно было отмечено строительство более 150 новых позиций в разных местах и регионах", - сказано в публикации.
Вышки и земляные насыпи для ЗРК возводятся на севере страны - в районе Усть-Луги и Выборга.
Строительство башен ПВО сосредоточено на северном и столичном регионе, а также государственных резиденциях и нефтеперерабатывающих кластерах. Южная часть страны обходится простыми насыпями - там аналогичных работ спутники пока не заметили.
"Совокупно было отмечено строительство более 150 новых позиций в разных местах и регионах", - сказано в публикации.
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