https://ukraina.ru/20260726/rossiya-soboleznuet-iranu-islamisty-nerviruyut-mertsa-es-gorit-novosti-k-2000-1081864437.html
Россия соболезнует Ирану, исламисты нервируют Мерца, ЕС горит. Новости к 20.00
Россия соболезнует Ирану, исламисты нервируют Мерца, ЕС горит. Новости к 20.00 - 26.07.2026 Украина.ру
Россия соболезнует Ирану, исламисты нервируют Мерца, ЕС горит. Новости к 20.00
Старая Европа не справляется с пожарами. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T20:02
2026-07-26T20:02
2026-07-26T20:03
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🟥 Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил иранскому коллеге Аббасу Аракчи соболезнования "в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом". Об этом сообщает МИД РФ.🟦 Повреждения в результате стихии зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города;🟦 Пожары в районе Мадрида и соседних регионах, а также в Валенсии на востоке страны вынудили мигрировать около 75 тыс человек."Что касается Авилы, то речь идет о самом крупном лесном пожаре в новейшей истории Испании ", — заявила прессе министр экологического перехода Сара Аагесен.🟦 Пожары в итальянской Апулии вынудили власти эвакуировать морем более 400 человек, сообщила береговая охрана. Сотни туристов ожидают эвакуации; 🟦 "Картонный майдан" в Киеве продолжается вяло. Несколько дней протестов подряд утомили массовку. Кроме требования вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны добавился ещё и призыв вернуть нацистов-азовцев* из плена.* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, иран, ростов-на-дону, сергей лавров, михаил федоров, ес, украина.ру, пожар, испания, франция
Новости, Россия, Иран, Ростов-на-Дону, Сергей Лавров, Михаил Федоров, ЕС, Украина.ру, пожар, Испания, Франция
Россия соболезнует Ирану, исламисты нервируют Мерца, ЕС горит. Новости к 20.00
20:02 26.07.2026 (обновлено: 20:03 26.07.2026)
Старая Европа не справляется с пожарами. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил иранскому коллеге Аббасу Аракчи соболезнования "в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом". Об этом сообщает МИД РФ.
🟦 Повреждения в результате стихии зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города;
🟦 Пожары в районе Мадрида и соседних регионах, а также в Валенсии на востоке страны вынудили мигрировать около 75 тыс человек.
"Что касается Авилы, то речь идет о самом крупном лесном пожаре в новейшей истории Испании ", — заявила прессе министр экологического перехода Сара Аагесен.
🟦 Пожары в итальянской Апулии вынудили власти эвакуировать морем более 400 человек, сообщила береговая охрана. Сотни туристов ожидают эвакуации;
🟦 "Картонный майдан" в Киеве продолжается вяло. Несколько дней протестов подряд утомили массовку. Кроме требования вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны добавился ещё и призыв вернуть нацистов-азовцев* из плена.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
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